Neústupnost Motoristů a nové volby. Režisér nastínil scénáře

„Povolební vyjednávání o nové vládě Andreje Babiše má týden po volbách poněkud dramatický a místy až kabaretní průběh,“ komentuje současnou politickou situaci Martinek v příspěvku na svém facebookovém profilu a dodává, že se tak neděje vinou předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.
Podle Martinka odpovídá přístup Babiše k sestavení vlády jeho byznysovému přístupu. Martinek vysvětluje, že v korporátním prostředí, ze kterého Babiš pochází, je rychlé a funkční převzetí řízení považováno za základní profesní dovednost. Když někdo přebírá velký celek, zásadní roli hraje rychlost i dobře nastavený procesní postup. Po převzetí moci proto následuje rychlá výměna vedení, doplnění týmu a jeho integrace.
„Totéž by mělo fungovat i v podmínkách státu. Ale nefunguje,“ tvrdí Martinek. Babiš podle něj „neotálí a tlačí na pilu“ i kvůli omezenému času v Poslanecké sněmovně a rozsáhlému programu svého hnutí.
Kdo obstruuje vznik nové vlády?
Kriticky se Martinek staví k dosluhující vládě Petra Fialy, u níž připomíná, že zanechala „obrovské díry v rozpočtu“ ve výši až 80 miliard korun a zadlužila stát o více než bilion. Nedá se tak podle něj mluvit o rozpočtové odpovědnosti. „Stanjuru, dosluhujícího ministra financí, z toho ale hlava bolet nemusí. Nedostane se ani do Sněmovny,“ dodává Martinek s tím, že Babišova vláda teď bude muset „vytahovat jednoho kostlivce ve skříni za druhým“, zatímco dosluhující ministr financí Stanjura se nemusí zodpovídat.
„Nyní budeme nicméně pozorovat, jak tato sestava, namísto aby byla po zásluze odeslána na politický odpočinek a nahradila ji rozumnější sestava opozičních profesionálů, bude vládní skvadra dál komplikovat práci nastupující vlády. Od první vteřiny. A pochopitelně zaklínat se u toho demokracií, Evropskou unií a NATO,“ předvídá Martinek.
Kromě Fialovy vlády ovšem nástup té nové podle režiséra obstruuje i prezident Petr Pavel, kterému podle jeho názoru trvá pochopit, jakou cestou si lidé v České republice přejí, aby se země vydala. Od prezidenta by on sám očekával „podporu vlastní země a politické reprezentace při prosazování větší suverenity v rozhodování politické reprezentace vlastní země“.
Začátečníci, veksláci a kšeftaři
Ve svém komentáři Martinek vyjadřuje pochybnosti i o vhodnosti představitelů strany Motoristé sobě, jako jsou Filip Turek nebo předseda Petr Macinka, pro nové role ve vládě Andreje Babiše.
O obou představitelích Motoristů Martinek píše coby o „pohotových moderátorech XTV“. Česká republika však podle jeho názoru více než vtipné moderátory ve vedení státu potřebuje osoby rozumějící problematice daných resortů. „V dnešní situaci, kdy stavějí Babiše před vyjednávací ultimatum, kdy buď budou splněny jejich požadavky, nebo vláda nebude, je přesně způsob, jakým jednají začátečníci. Nebo veksláci a kšeftaři,“ komentuje jednání Morotistů Martinek. Nominaci Filipa Turka na ministra zahraničí považuje za obzvlášť problematickou.
Nový ministr zahraničních věcí má před sebou navíc složité úkoly, uvádí Martinek. Jak obnovení spolupráce v rámci V4, tak ustanovení silné pozice V4 ve vztahu k Evropské unii. „Český ministr zahraničí ve spolupráci s polskými, maďarskými a především slovenskými partnery může podstatným způsobem přispět ke změně kurzu. Směrem ke zdravému rozumu,“ píše Martinek, který požaduje reset vztahu Evropy k Rusku, Ukrajině i zemím bývalého Společenství nezávislých států (SNS), mezi které patří například Arménie či Ázerbájdžán.
„Nový ministr zahraničí bude obnovovat vztahy s Ruskem, musí nalézt odpovídající režim vztahů s Čínou a pochopitelně najít smysluplný recept pro jednání s americkou administrativou. Nový ministr bude čelit ostříleným veteránům zemí, jejichž politický systém je násobně složitější než domácí,“ předpovídá režisér.
Strana Motoristů sobě podle něj sleduje především vlastní ambice. Jejich politický potenciál považuje za krátkodobý. Pokud by kvůli neústupnosti Motoristů jednání o nové vládě ztroskotala, považoval by Martinek za lepší nápad vypsat nové volby, které by mohly vést ke sjednocení opozice proti Fialově vládě a k vytvoření skutečně funkčního bloku.
„V příštích volbách by v takovém případě měli lidé volit již na jistotu. ANO a SPD. Případně se pokusit o reparát ze strany levicových stran, které jen o procento neuspěly ve volbách,“ přemýšlí dopředu režisér Martinek.
autor: Alena Kratochvílová