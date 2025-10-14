Štěpánek (Trikolora): Pirátí píší prezidentovi

Co si o sobě tihle extrémisti vůbec myslí? Jako že vyhrajou volby a my se kvůli tomu zblázníme a všichni si před nimi hnedle sedneme na zadek? To svět neviděl takovou drzost! Myslí si, že stačí naklátit nějaká procenta a že je to snad opravňuje sestavovat vládu? To uhádli! To by mohl říct každý. Důležitější je, co chceme my, kteří máme správné názory. A my nechceme, aby Orlí hnízdo a Čapí hnízdo byly ve vládě. A Okamurovo vlastenecké hnízdo jakbysmet.
Volby nevolby, vládnout tady musíme my a naši spojenci Fiala a Rakušan. Je přece nad slunce jasné, že nikdo jiný než my nemá takové kádry. Navíc jsme se už osvědčili. Kdekoli zavlála naše černá vlajka, všechno skvěle funguje. Však se podívejte, jak v Praze frčí doprava. Volby jsou přežitek. Vládnout musí ten, kdo stojí na správné straně, a ne ten, kdo vyhrál jakési volby. Evropskou unii si rozvracet nedáme. Rozhodovat musí osvědčené kádry a na správných místech správně proškolení lidé. Třeba jako Vy.
Proto spoléháme na Vás, soudruhu prezidente, že nepřipustíte, aby se tihle russáčtí slouhové a rozvraceči naší krásné evropské domoviny a ještě jasnější unijní budoucnosti do vlády vetřeli a zničili všechno, co jsme tu my Piráti v potu tváře vybudovali.
S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!
S pirátským pozdravem
Zdeněk Hřib a Piráti, 13. 10. 2025
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV