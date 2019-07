„Kalousek je skútr.“ Kvůli Ursule von der Leyen a EU se pomlátily špičky české politiky

Zvolení Ursuly von der Leyen okomentoval na Twitteru europoslanec ODS Jan Zahradil. „Andrej Babiš si včera pod sebou definitivně podřízl větev evropské politiky. Podporou Ursuly von der Leyen předvedl, že doma říká něco úplně jiného než v Bruselu. Nová předsedkyně EK ztělesňuje zcela opačnou vizi EU, než hlásá Babiš, který tak opět dokázal, že se mu nedá věřit,“ řekl Zahradil a poťouchle dodal: „Babiš se prsí, že zablokoval Timmermanse. Timmermans mezitím gratuluje paní Leyen, že v EP obhájila ‚zelený‘ a ‚sociální‘ program a těší se na spolupráci. Já se těším na Babišův výraz, až na něj oba vyrukují s plánem na uzákonění(!) bezuhlíkaté ekonomiky do roku 2050.“ Podle něj ti trochu střízlivější „eurohujeři“ již cítí, že nová předsedkyně EK a její program může být pro EU problém. „Důkazem jsou nervózní záchvaty verbálních útoků, jimž dnes na Twitteru propadli Miroslav Kalousek, Pavel Telička nebo Ivan Pilip.“ Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 4% Nešíří 96% hlasovalo: 1504 lidí

Na špičkování odpověděl nepřímo Miroslav Kalousek. Na Jana Zahradila reagovat nechci, nemá to cenu. Pokud se k jeho stanoviskům a postoji nevyjádří Jan Skopeček, Petr Fiala, Alexandra Udženija či Zbyněk Stanjura, nelze to chápat jinak, že postoje těch dvou pánů je pozicí ODS. To je také informace, děkuji za ni.“

Jiří Kozák k tomu smutně dodal: „A to je přesně náš problém. Místo abychom diskutovali o tom, co nová komisařka znamená pro budoucnost EU a ČR nebo proč nemáme českého kandidáta do Komise a kdo by to měl být, řešíme, kdo co jak řekl a neřekl. To se líbí Babišovi a extremistům.

Zahradil se bránil, že nedokáže odolat pokušení: „Když oni Kalousek, Telička a Pilip jsou jako skútr. Startujou na první našlápnutí, to se nedá odolat. A ještě Tomáš Prouza, ten je jak ta elektrická koloběžka, co jsem na ní přijel na debatu ‚spitzenkandidátů‘.“

„Tak zase na druhou stranu – co mají dělat? Všichni 4 jsou v prdeli,“ mínila na to jedna z diskutujících.

Zahradil doplnil, že pokud Kalousek touží po vyjádření od ODS, najde ho na jejím webu, kde se píše: „Europoslanci zvolení za ODS svými hlasy nepodpoří Ursulu von der Leyen na pozici předsedkyně Evropské komise. Její představy o fungování Evropské unie jsou v přímém rozporu s programem ODS i se zájmy České republiky.

Ursula von der Leyen se rozhodla usilovat především o podporu socialistů a krajní levice. Zavázala se, že bude usilovat o zavádění nových celoevropských daní, evropské minimální mzdy, prolomení suverenity členských států v oblasti daní, azylu, zahraniční politiky a sociální politiky a o trestání neposlušných členských států.“

Ivan Pilip na Zahradilovo rýpnutí odpověděl taktéž: „Nervózní záchvaty verbálních útoků, to se tu rozjelo, to máte pravdu. Tak třeba Jan Skopeček psal o ‚hrůze‘ a ‚děsivé zprávě‘ a Alexandr Vondra zase o ‚Timmermansovi v sukních‘. Také se mi to nelíbí, ale s tím my tři nic nenaděláme, naši spolustraníci to nejsou.“

