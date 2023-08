„Kašlou na lidi.“ Český Lidl terčem útoku. Řešit budou Němci

Šéfové supermarketů v České republice si jeden čas mysleli, že si vůči zaměstnancům můžou dovolit úplně všechno. „Poslední takový ostrůvek, který si to myslí pořád, je Lidl,“ říká pro ParlamentníListy.cz předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Ten už více než dva měsíce čeká na reakci vedení Lidlu, které ignoruje předaný návrh kolektivní smlouvy, ačkoli mu zákon ukládá odpovědět do sedmi dnů. Odborový předák varuje, že je schopen vjet na ředitelství Lidlu autem a jednání si vynutit, protože na hrubý pytel patří hrubá záplata.

Největším maloobchodním řetězcem v tuzemsku je podle dosažených tržeb v účetním roce 2021-22 Lidl, který provozuje v Česku více než 300 prodejen. Až donedávna však neměl kdo hájit práva a zájmy jejich zaměstnanců. Když k tomu vznikem nové odborové organizace mělo dojít, české vedení německého řetězce to nevzalo v potaz. V zákon u č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání se píše, že kolektivní vyjednávání je zahájeno písemným návrhem jedné strany k uzavření kolektivní smlouvy. Strana, která návrh obdržela, je povinna písemně odpovědět nejpozději do 7 pracovních dnů. To se však v tomto případě nestalo. „My jsme 8. června předali vedení Lidlu návrh kolektivní smlouvy a Lidl měl podle zákona odpovědět. Ale celou dobu se nic nedělo,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

Až zhruba před dvěma týdny se přes datovou schránku ozvala advokátní kancelář, která ASO oznámila, že bude zastupovat Lidl a že pošle plnou moc. „Do dneška plná moc nepřišla, tak se divím, co to je za pofidérní právní kancelář, že může tímto způsobem jednat. Pak ještě po mém rozhovoru do médií přišel přes datovou schránku další přípis, jímž mě vyzývají, abych se omluvil a vyhrožují mi soudem. Vnímám to celé jako absolutní nedodržování zákona a jsem zvědav, jakým způsobem si s tím poradí ministerstvo práce a sociálních věcí, protože jsme v této věci oslovili i pana ministra Jurečku,“ informuje odborový šéf.

Zaměstnanci jsou jenom čísla, která lze kdykoli vyhodit

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 20071 lidí došlo k pokácení více než stovky stromů, a to proto, že zakrývaly výhled na prodejnu nebo reklamní poutače. Přitom se v některých případech jednalo o stromy, k jejichž pokácení se Lidl neúspěšně pokusil získat povolení. Přibližně v té době, konkrétně v roce 2004, získal Lidl v Německu anticenu Big Brother Award v oblasti přístupu k zaměstnancům. Řetězec údajně nechával monitorovat pohyb zaměstnanců na prodejně, sledovat, kolik času tráví na záchodě nebo kontrolovat obsah jejich tašek. O čtyři roky později se kontroverze opakovala, když týdeník Stern přišel s tvrzením, že si Lidl o zaměstnancích vede podrobné záznamy včetně detailů z jejich osobního života, a pořizuje kamerové záznamy bez jejich vědomí.

Asociace samostatných odborů s řetězcem až do letošního roku žádné zkušenosti neměla. „Lidl celou dobu, co je na českém trhu, totiž neměl žádné odborové organizace. První vznikla až letos. A pokud se nám ozvali jednotliví zaměstnanci Lidlu, tak si stěžovali na špatné zacházení. Ale to nechci rozebírat, protože když u toho nejste a neslyšíte i protistranu, tak je nesprávné a netaktické toto posuzovat. Tím, že vznikla odborová organizace a hlásí se další, jsme zvedli hlavu a nenechali jsme si od vedení všechno líbit. Protože pro vedení, jak nám bylo ústy několika zaměstnanců sděleno, jsou oni jenom čísla, a ta je možné vyhodit, kdykoli si vedení Lidlu vzpomene,“ upozorňuje Bohumír Dufek na poznatky, které ASO od zaměstnanců získalo.

Supermarkety si myslely, že si mohou dovolit úplně vše

Ostatně valné pověsti se v tomto směru netěšil zpočátku prakticky žádný zahraniční řetězec. „V České republice si supermarkety jeden čas – a podotýkám, že se to hodně zlepšilo – myslely, že si vůči zaměstnancům můžou dovolit úplně všechno. No a poslední takový ostrůvek, který si to myslí pořád, je právě Lidl. Žádná kolektivní jednání nejsou jednoduchá, naopak jsou složitá, ale přesto konstatuji, že jak v Penny, tak v Bille pravidelně uzavíráme kolektivní smlouvy. Samozřejmě je to otázka úrovně, názorů na tyto smlouvy a tak dále, ale jsou uzavřeny kolektivní smlouvy, což znamená, že je dodržován zákon o kolektivním vyjednávání a funguje to. V Lidlu si myslí, že když budou likvidovat odborové organizace, tak tím management získá určitou výhodu. Ale já jsem přesvědčen, že se to proti němu nakonec obrátí a bude litovat toho, že kolektivně nevyjednával,“ míní předseda Asociace samostatných odborů.

Minulý týden ho velice zarazilo, že tento řetězec byl generálním sponzorem mistrovství světa v silniční cyklistice v Glasgow, které v neděli skončilo. „Pyšní se tím, že je sociálně zodpovědná firma. Většina velkých firem o sobě v materiálech tvrdí, že se chovají k zaměstnancům sociálně zodpovědně. Tak v České republice v žádném případě. Když je někdo velkým sponzorem na tak důležité události, jakou bylo cyklistické mistrovství světa, tak si pořadatel samozřejmě prověřuje, jestli nedochází k poškozování práv zaměstnanců. A jestliže na jedné straně je Lidl sponzorem tak významné akce, tak na druhé straně by se měl i slušně chovat k zaměstnancům. Proto chceme oslovit celé vedení Lidlu v Německu osobními dopisy, aby se zasadili o dodržování zákonů v České republice,“ říká pro ParlamentníListy.cz Bohumír Dufek.

Zdroj: Union Cycliste Internationale / SWpix

Ministerstvo práce by mělo zasáhnout a provést kontrolu

Přitom elementárně nejnižší norma sociálně zodpovědného chování je bez problémů kolektivně vyjednávat. „Neříkám, že se musíme domluvit, nebo že musíme mít na daný problém stejný názor, ale hlavně musíme jednat. Ovšem Lidl dělá v tuto chvíli tzv. mrtvého brouka a myslí si, že to vysedí. Tak na to musím říct, že za mě to tedy nevysedí. A takové ty řeči a pomluvy na internetu mě nemůžou žádným způsobem rozházet. Určitě to takhle nenechám, protože pokud máme právní stát, tak by se firmy měly právně chovat. A ne že na jedné straně si dovolují udělat ze zaměstnanců nevolníky a nedodržovat zákoník práce a na druhé straně vykřikovat do společnosti přes média, jak slušně se k nim chovají. To v žádném případě nejde,“ zdůrazňuje odborový předák.

Šéf odborů je schopen vjet jim tam autem a jednání si vynutit

Je přesvědčen o tom, že Asociace samostatných odborů má natolik dobré právní firmy, že návrhy dalšího postupu, které připravily, v případě potřeby uplatní. „Také jsme toho názoru, že zahraniční majitel nebude chtít, aby se Lidl dostal do tak špatného světla, protože by se to mohlo jednoznačně promítnout v tom, že zákazníci přestanou v Lidlu nakupovat. Navíc bych ještě řekl jednu velice důležitou věc, že je potřeba dodržovat nejen zákon o kolektivním vyjednávání, ale i ostatní zákony, které Lidl porušuje. To už nechám na každém. A pak je tu rovněž možnost nátlaku. A to já jsem schopen vjet jim na ředitelství autem a to jednání si vynutit. Protože na hrubý pytel patří hrubá záplata,“ má jasno předseda ASO Bohumír Dufek.

ParlamentníListy.cz kontaktovaly samotný Lidl a zajímaly se o důvody, jaké vedou firmu k tomu, že nereaguje na výzvu odborů o kolektivním vyjednávání, čímž porušuje zákon. Chtěly také vědět, pokud je Lidl sociálně zodpovědná firma jako celek, proč si tak nepočíná i v Česku. Tázaly se rovněž, jakým způsobem se stará o spokojenost svých zaměstnanců a zda by nebylo vhodnější předejít avizovaným osobním dopisům členům vedení firmy do Německa a začít s odbory o kolektivní smlouvě vyjednávat. „Postupujeme v souladu s platnou právní úpravou. Odborné poradenství ve věci odborových organizací jsme svěřili do rukou našich právních poradců, kteří jsou oprávněni nás v souvisejících záležitostech i zastupovat,“ zaslal stručnou souhrnnou odpověď Tomáš Myler, ředitel firemní komunikace společnosti Lidl.

