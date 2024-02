„Každý názor, i ten nejblbější...“ Co nám skrývají? Vědec Dluhý o „dezinformacích“

reklama

Dluhý mimo jiné upozornil na to, že některé události proběhnou jinak, než se nám prezentuje.

„Celé 20. stolejí jako kdyby bylo postaveno na lži. Když jdu do detailů, tak 20. století patří – tedy druhá polovina – studené válce. A vemte si, že americký akademik Antony Sutton napsal krásnou knihu, která popisuje to, že američtí bankéři a průmyslníci podporovali bolševiky proti carskému Rusku. Antony Sutton uzavírá tu knihu tím, že bez té podpory by ti bolševici revoluci nevyhráli,“ pokračoval Dluhý v rozhovoru s Youtube kanálem Inovace republiky.

Připomněl také to, jak on sám napsal článek o tom, jak Izrael pomohl vytvořit Hamás. „O tom se běžně nemluví. To stejné je v případě, že Západ pomohl vytvořit al-Káidu a ISIS. Takže my bojujeme proti něčemu, co jsme sami vytvořili. To přece nedává smysl, pokud se na to nedíváte trošičku jinak – obchodně. Pak to smysl dává,“ dodal Dluhý.

Následně Dluhý hovořil o dezinformacích. „Hon na dezinformátory a konspirátory vidím jako velmi nesmyslný. Přece v demokratické společnosti má každý právo říct svůj názor, pokud není extremistický nebo vyvolávající násilí. Každý názor, i když je ten nejblbější – každý má právo na to jej vyjádřit,“ poznamenal Dluhý.

„Myslím si, že jdou spíše akademicích nebo odbornících, kteří prokazují, že něco tak není, studiemi. To je největší trn v patě vlády. Pak to totiž naopak odhaluje dezinformace vlády. Pokud nemáte co skrývat, tak není nutné vinit z dezinformace a konspirace. Pokud nemáte co skrývat, je třeba mluvit otevřeně, a ne vinit toho druhého a rozdělovat národ. Spíš to vidím jako nějakou hru, která tady je, a není to dobře,“ dodal Dluhý.

„Vše je postavené na strachu. Viděli jsme to v nacistickém Německu. Je tu strach, který se neustále nějakým způsobem vyvolává a nějakým způsobem se podporuje. A lidé mají strach... O ztrátu zaměstnání například. Na druhé straně je tu také manipulace a vymývání mozků nebo propaganda z mainstreamových médií. Spousta lidí tomu věří a nemá ten čas se věnovat studiím. Spousta věcí je v angličtině, texty jsou nezáživné, dlouhé a rozsáhlé,“ řekl Dluhý.

Následně se ještě vrátil k Německu. „Jak je možné, že tak inteligentní národ se spoustou neuvěřitelných kulturních fenoménů se nechal zmanipulovat partou lidí kolem Hitlera. Celý národ začal věřit nesmyslnostem a šel za Hitlerem. Viděli jsme to v době covidu. Ve Velké Británii po tom teď jdou, jak se vytvářely různé formace kolem toho, kam chtěli ty lidi dostat. Je to zkrátka psychologie. Byla to jakási masová psychóza. Má to tedy různé úrovně: od ekonomické, že se bojím ztráty zaměstnání, přes strach, zdraví,“ podotkl.

