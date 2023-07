„Kde jsou ti Ukrajinci? Nemám lidi.“ Podnikatel o Romech, uprchlících a Fialovi

reklama

„Aby toho nebylo málo, část mladých takzvaně přestala kouřit klasický tabák a kupuje si elektronické cigarety. Anebo hulí trávu, případně si v automatech kupují náhražky marihuany. Pořád se diskutuje o tom, jestli to je, nebo není škodlivé, jestli bychom to měli zakázat, a mezitím oni ty sr*čky hulej vesele dál,“ konstatuje ještě ke kouření Macháček.

Stát rovná se zvědavec

„To je jako s těmi kartami. Nikdo těm malým živnostníkům neřekl, že si musejí odečíst ještě další peníze. Oni už jsou na tom všelijak, a ještě budou platit nenažraným bankám? Anebo je to o tom, aby stát měl perfektní přehled o tom, lpěl na tom, aby věděl, že nějaká Hanka Vopršálková koupila rohlíky, kolik koupila starýmu piv nebo zda on byl na pivu a zdali si dal k tomu kontušovku. Ať je to na rozhodnutí hosta a majitele provozovny. Když se to hostu nebude líbit, tak tam prostě podruhé nepůjde. Ale je to jeho dobrovolné rozhodnutí. Anebo tedy jestliže chceme zabránit šedé ekonomice, tak to tedy nařiďme. Ale zvýhodněme platbu kartou. Ne že ta tři procenta platíte bance, ale stát to bude refundovat. A bude mít přehled. Proč se tady pořád řeší šedá ekonomika?“ konstatuje Macháček.

Kde jsou?

„Přijali jsme zhruba 400 000 ukrajinských utečenců. Zhruba 200 000 bylo schopno se zapojit do pracovního procesu. Tady je absolutní nedostatek pracovníků, a kam se podělo těch dalších 200 000? Sehnat servírku je dnes prakticky nemožné, sehnat kuchaře je pohádka. Ti, kteří umějí číst, psát a počítat, utíkají do státní správy. Anebo do neziskovky, která je placena státem. Nebo jdou pracovat na městský úřad. My máme úředníky úplně na všechno! Chápu, že potřebujeme více učitelů. Nemám nic proti tomu, že se navyšují počty hasičů nebo policistů. Ale jsem absolutně proti tomu, aby se navyšoval počet úředníků. Zavedli jsme datové schránky. Pan ministr, shodou okolností za Piráty, což úplně tedy nejsou moji kámoši, se ještě neptal těch malých podnikatelů, jaké zkušenosti mají s datovou schránkou. Jak se jim s ní komunikuje. Tady bohužel nebo zaplať pánbůh nejsou většinou lidi, kteří jsou ajťáci,“ rozohnil se Macháček. „Ti se ve škole ještě učili ruštinu, v lepším případě ještě němčinu, angličtina – to byly výjimky. Lidi, kteří měli pracovní vyučování, a oni s těmi počítači ne že by nemohli dělat, ale nemají na to chuť, náladu pořád vyplňovat nějaké přiblblé formuláře. U nás to dělá manželka. Ta minule strávila dvě a půl hodiny nad tím, že jí datová schránka informovala, že to, co si napsala, má platnost jen dva měsíce a že si to musí zaevidovat znovu. Takže absolutně vyhozený čas.“

Prognózy a plány neexistují, výhled na pozítří (ne)stačí

A co DPH? „Tady by bylo úplně nejlepší, kdyby nějaká vláda, a je jedno jestli modrá, žlutá nebo zelená či případně tečkovaná řekla – podívejte se, my uděláme úpravu daní a garantujeme vám, že nejbližších pět let se s tím nebude hýbat. Ale realita? Kohoutková voda jeden týden stojí tolik, druhý týden zase jinak, pak se diskutuje, jestli se má dávat zdarma. Je to absolutní kocourkov. Tady se nedá nic spočítat na rok na dva dopředu. Nikdo neví, jak to bude za 14 dní! Kdybych si žádal o úvěr, jak mohu pro banku udělat finanční rozvahu? Když nevím, jaká bude DPH příští rok. Ale co, já nevím, jaká bude za půl roku! Tím se odvádí pozornost lidí, řeší se něco jiného. Platební karty ano, nebo ne. A přitom, světe div se, osmdesát procent pitomců kartu nemá!!!“

Že se neberou karty? „Tak je to hned šedá ekonomika! Já bych navrhoval a bylo by to úplně jednoduché, všechny hospody, krámky, i ty, co mají Vietnamci, znárodnit! Ti, kteří by se nepodvolili dobrovolně, tak na ně uvalit nucenou správu. A bylo by vychechtáno. A stanovit kvótu, kolik piv můžeš za den vypít, a bylo by to ideální. A všichni by byli vychechtaní,“ zveličuje novátorsky Macháček.

„Už se k tomu opravdu blížíme, kdy nám budou nařizovat, co a kolik jíst, co nejíst, nepít, co dýchat… Ať si lidi platí, čím chtějí. Mobilem, hodinkami, čipem na čele… My vlastně už ani nepotřebujeme přejít na euro, když jsou tendence zrušit cash. A bude to z hodiny na hodinu.“

Prdoměr každému gratis!

„Já bych navrhoval každému občanu datovou schránku, pak by každý vyfasoval ty hodinky, a k tomu bych každému, abychom snížili uhlíkovou stopu, namontoval – a mám to technicky už docela vyřešené – takzvaný prdoměr. Jako je plynoměr, to odečítá plyn, co jde do kotle. Nu a tenhle prdoměr by byl obrácený a měřil by, kolik toho vyloučíte, a podle tohoto mu vyměřit daň! Takže by se zakázal hrách a kroupy.“ Nu, ale luštěniny jsou zdravé a vegetariány a vegany podporované! To je ale dilema…

„Panuje hrozná naštvanost, národ je jako vosí hnízdo. Kdekdo je nasr*ný a mohou za to politici a média. Lidé, kteří sem chodí, a to neznamená, že jsou nějací pitomci, oni mají pod čepicí, se podivují nad jednou věcí. Není to tak dávno, kdy u Národního muzea byla demonstrace, kde to policie monitorovala a na základě toho dělala různá opatření vůči lidem, kteří to tam různě podněcovali. To, že ti lidé vyjadřovali svůj názor, na to se zapomnělo. Dali jim nějaké nedovolené shromažďování, a tak dále. Za pár měsíců najednou v Bílině, Krupce, Brně se udělá neohlášená demonstrace Romů, kde vykřikují, že budou zapalovat ubytovny. Jak se k tomu postavilo Ministerstvo vnitra? Já doufám, že i tady to policie nějak monitorovala a ví se, kdo co vykřikoval, podněcoval k násilí. Vyhodnotili to jako nedovolené shromažďování?“ apeluje pivovarník.

„Když nebylo povoleno, mělo být rozpuštěno. Ale nebylo. Takže máme jiný metr. Opět dovolíme určité skupině, aby vykřikovala slova neslučitelná s naší ústavou. Jedněm to dovolíme, druhým zakážeme. Jedněm budeme plácat po rameni, druhé zavřeme. Není to dobré. A národ to vnímá. Lidem není jedno, že někdo bude babičku na přechodu postihovat za to, že nemá yorkshira na vodítku, protože ta babča se nedokáže k tomu minipsovi ohnout a dát mu vodítko. A ten yorkshir je už tak starý, že má problém ten přechod přejít. Takže asi těžko na někoho zaútočí. To tady budeme řešit. Ale že jiní jezdí po chodníku na kole, to nikoho nezajímá. Protože víme, kde ta bába bydlí, a můžeme jí tu pokutu strhnout z důchodu.“

Dvakrát Vláďa, jednou Pepa

„Že se v ubytovnách vyhodili Romové a sociálně slabí a dali tam Ukrajinci, to bylo na Kladně běžné,“ popisuje situaci Macháček. „Chápu, Vláďa se zbláznil. Já s tou válkou silně nesouhlasím a jsem zastáncem toho, že když ty národy jsou už tak dlouho vedle sebe, tak by se měly nějakým způsobem dohodnout. Že by bylo načase, aby skončila. Ohrožuje to naši bezpečnost, protože si musíme uvědomit jednu věc, což asi část našich politiků nerada uslyší. Nu, Vláďa třeba odejde z funkce, ale kdo přijde po něm? Abychom ještě neříkali – zlatý Vláďa! Když umřel ten první Vláďa a přišel po něm Pepík, také velká část lidí říkala – zlatý Vláďa! Takže abychom z bláta nepadli do nějakých slatin!“

Hasiči pojedou i sami

„S pomocí Řecku nevím, nad čím naši představitelé dumají. Slováci už tam jsou. A jestli se to těm klukům řeckejm hasičskejm nepodaří zastavit, tak kde budou pronajímat nějaké další čluny, aby ty tisíce turistů dostali z ostrova. Od Eskymáků? Je krajní nezodpovědnost cestovek, že tam vysílají další lidi, i když vědí, co se tam děje. To by mělo ministerstvo jednoznačně utnout. Je sice hezké mluvit o osobní zodpovědnosti, ale jestliže střádáme tři roky, abychom se tam s vnoučaty podívali, a cestovka na vás udělá dlouhý nos, že nic nedostanete, tak to je postavené na hlavu.“

„Svéráz je, že tam poletí charterové lety a odtamtud zase lety repatriační. To je, jako když jsme měli záplavy na Moravě a já si pronajal hausbót na Baťově kanálu a tvrdil bych, že tam chci jít, když jej mám zabukovaný.“

„My se jen tak tváříme, že se staráme o své občany. Ale nestaráme. Kdyby tomu bylo opačně, tak se vyhlásí, že se do těch míst prostě nebude létat. A cestovky vám to třeba z 80 procent refundují. Tyhle případy začínají být už rok od roku a máme tendence tahat někoho odněkud. Tak ať k letence, k zájezdu pro českého občana bude přirážka deset korun. I když poletí do Grónska. To půjde do nějakého fondu a z toho se budou hradit takové věci – pronájem letadel, ponorek nebo nevím co ještě,“ uvažuje nahlas Macháček.

„My jsme pomoc nabídli, ale neděje se nic. Přitom už tam jsou slovenští hasiči. Je to prostě zvláštní. Já jsem si kladl otázku – když nám hořelo Českosaské Švýcarsko. Je to zhruba rok. S velkou pompou jsme koupili dvě nákladní letadla Cassa. A už jsem slyšel diskusi, že proč jsme je nevzali, nenaplnili jsme je cisternami a neposlali je nad ten park. Samozřejmě musela by proběhnout diskuse odborníků, jestli to jde, ale alespoň by se něco dělo. Kdyby tam byl jeden připoutaný hasič a kropil by. Pak by národ viděl, že kromě toho, že v těch letounech přepravujeme koně Převalského, ty cassy k něčemu jsou a že tenhle národ tato letadla potřebuje. Morálně by to bylo pro nás ohromné plus. Neříkám, že vrtulníky jsou špatná věc, ale ta Cassa to asi unese a z Ruzyně to přece není až tak daleko. Dejme prostě lidem opravdu pozitivní příklad. Vždy se samozřejmě najdou rejpáci, že se třeba udělá větší uhlíková stopa nebo že by se letadla opotřebovala nebo že by to stálo hodně peněz, jenže když tam létaly ty vrtulníky, tak to také stálo nemálo. Dejme lidem pozitivum, ať se baví o kladných věcech,“ apeluje rázný kladenský pivovarník.

Když hořelo před pár lety ve Švédsku, tak tam Poláci poslali průvod stovek aut a udělali tomu reklamu, že lidi mávali v ulicích. A my se budeme stydět? „Kdyby se to finančně udělalo, tak by se tu našla určitě hromada dobrovolných hasičů, kteří by v rámci své dovolené jeli hasit do Řecka. Dejte jim prachy za naftu, my nastartujeme trambus po dědečkovi a pojedeme hasit. Někdo umí nějakou řeč a jedeme. Jenom nás třeba přepravte lodí z Itálie a je to. Nebo nám dejte na dálniční známky. A my to nechceme? Takových lidí by se přece našla hromada.“

Jsme v Unii, ve spojené Evropě, a my budeme čekat na souhlas jako někde v Íránu? Lidi v postižených vesnicích by nám vyšli vstříc. A měli bychom všichni radost. A to se nejedná jen o Řecko, ale třeba Sicílii nebo Chorvatsko, prostě kde všude v Evropě hoří. To potřebujeme ke všemu ouřady a sami se nedokážeme už ani vytentočkovat???

„Dám příklad – nedávno problesklo médii, že policisté doprovázeli sanitku vezoucí srdce na transplantaci. Nezaznamenal jsem, že by někdo řekl, že se spotřebovala spousta pohonných hmot nebo že to stálo platy policistů. Velice pozitivně kvitovali a nadávali na ty řidiče, kteří jim neudělali tu průjezdnou uličku. A další případ – městští policisté doprovázeli auto, ve kterém rodila nějaká žena. Nikdo se nepozastavil nad tím, že by se mělo počkat na sanitku, a kdesi cosi. To jsou nedůstojné kecy. Policistům za tohle každý tleskal. Vždyť tam v Řecku a jinde máme naše občany, tak se tam pojede chránit i jejich zájmy. Ať mi nikdo neříká – a jestli to tak není, tak je to špatné – on se nemůže domluvit český policajt s tím italským karabiniérem? Hele, za pár hodin budou tamhle stát naše tři požární cisterny, které jedou do nějakého přístavu, nemohli byste jim udělat doprovod? Já věřím, že už jenom z kolegiality by řekli – my jim otevřeme mýtné brány. Dvě motorky a jedou. A až pojedou Italové sem, tak to uděláme také tak… To by bylo pro lidi velmi pozitivní. A ne řešit platební karty. Jestli budou povinné, nebo nepovinné,“ uzavírá Petr Macháček.

