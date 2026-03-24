„Kdo jim vynese informace?“ Fotbalový skandál roste. Pavel Blažek čeká peklo

24.03.2026 18:21 | Monitoring
autor: Jan Novotný

Detektivové z NCOZ od rána zatýkají kvůli korupci v českém fotbale. Fotbalová asociace na dnešní mimořádné tiskové konferenci oznámila, že zásahy se týkají rozhodčích a hráčů od 4. ligy po nejvyšší soutěž a také jednoho prvoligového klubu. Největší korupční skandál v historii českého fotbalu vypukl pouhé dva dny před baráží o mistrovství světa. Mezi zadrženými je primátor Karviné Wolf. Policie si došlápla na nevládku, píše Jakub Janda z Evropských hodnot.

Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr spravedlnosti Pavel Blažek

 Podle informací z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci případ zasahuje do Česka i do zahraničí. „Do akce je zapojen Europol a Interpol. Vše v koordinaci s UEFA Antimatchfixing Unit. Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu,“ napsal ráno členům výkonného výboru FAČR předseda fotbalové asociace David Trunda. „Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, a policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, aktuálně provádějí úkony trestního řízení spočívající v domovních prohlídkách, prohlídkách jiných prostor a pozemků, jakož i ve výsleších osob v trestních věcech, v nichž je prověřováno podezření z korupce a z podvodného jednání v souvislosti se sázením na sportovní zápasy,“ uvedl vrchní státní zástupce Radim Dragoun. 

Na mimořádné tiskové konferenci šéf českého fotbalu Trunda ujistil veřejnost, že fotbalová asociace není v pozici obviněného a s policií spolupracuje na odhalení viníků. Etická komise fotbalové asociace dnes zahájila 47 disciplinárních řízení s hráči, rozhodčími, funkcionáři i kluby. Mezi obviněnými je ligový záložník a mládežnický reprezentant Samuel Šigut. Skandál zasahuje i do vysoké politiky. Vyšetřován je i primátor Karviné Jan Wolf (dříve SOCDEM), majitel klubu MFK Karviná. Mezi obviněnými kluby je prvoligový MFK Karviná nebo druholigový SFC Opava. Kauzy se týkají sportovních sázek a také ovlivňování výsledků utkání.  Prvoligový fotbalista Šigut a primátor Karviné Wolf jsou podezřelí ze spolupráce. Šigut údajně za ovlivnění utkání MFK Karviná – SK Dynamo České Budějovice (16. 3. 2024) přijal od Wolfa úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná v případě sestupu Šigutova klubu SK Dynamo České Budějovice do nižší soutěže.

„Konečně si policie došlápla na nevládku požírající obrovský český státní dotace, která má obrovský zahraniční vazby. Český fotbal. Pořád dokola: Stát pošle mnoho milionů a rozkradou to,“ napsal o korupčním skandálu v největší české neziskové organizaci výkonný ředitel Evropských hodnot Jakub Janda.

„Vypadalo to, že fotbal ovládne veřejný prostor až v létě Mistrovstvím světa. Dnešní zatýkání ovšem znamená, že naši “novináři “ obvyklou bulvarizací trestních řízení předběhnou dobu. A politici si třeba na čas oddechnou, neboť nenávist a závist, jediné to již  “umění “ českých médií, se zaměří na fotbalisty a ty kolem. Kdopak jim neveřejné a selektivní informace z vyšetřování ke skandalizaci a vyšší čtenosti vynese tentokrát?“ ptá se bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

 

Zatýkání v českém fotbalu proběhlo jen den po slavnostním galavečeru, na kterém asociace předávala ocenění nejlepším fotbalistům uplynulé sezony. „Orgány šikovně využily situace, kdy všichni přijeli do Prahe na fotbalistu roku a čapli je ještě ráno v hotelech,“ všiml si fanoušek Slavie.

 

 

