„Kdo jim vynese informace?“ Fotbalový skandál roste. Pavel Blažek čeká peklo

Na mimořádné tiskové konferenci šéf českého fotbalu Trunda ujistil veřejnost, že fotbalová asociace není v pozici obviněného a s policií spolupracuje na odhalení viníků. Etická komise fotbalové asociace dnes zahájila 47 disciplinárních řízení s hráči, rozhodčími, funkcionáři i kluby. Mezi obviněnými je ligový záložník a mládežnický reprezentant Samuel Šigut. Skandál zasahuje i do vysoké politiky. Vyšetřován je i primátor Karviné Jan Wolf (dříve SOCDEM), majitel klubu MFK Karviná. Mezi obviněnými kluby je prvoligový MFK Karviná nebo druholigový SFC Opava. Kauzy se týkají sportovních sázek a také ovlivňování výsledků utkání. Prvoligový fotbalista Šigut a primátor Karviné Wolf jsou podezřelí ze spolupráce. Šigut údajně za ovlivnění utkání MFK Karviná – SK Dynamo České Budějovice (16. 3. 2024) přijal od Wolfa úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná v případě sestupu Šigutova klubu SK Dynamo České Budějovice do nižší soutěže.
„Konečně si policie došlápla na nevládku požírající obrovský český státní dotace, která má obrovský zahraniční vazby. Český fotbal. Pořád dokola: Stát pošle mnoho milionů a rozkradou to,“ napsal o korupčním skandálu v největší české neziskové organizaci výkonný ředitel Evropských hodnot Jakub Janda.
„Vypadalo to, že fotbal ovládne veřejný prostor až v létě Mistrovstvím světa. Dnešní zatýkání ovšem znamená, že naši “novináři “ obvyklou bulvarizací trestních řízení předběhnou dobu. A politici si třeba na čas oddechnou, neboť nenávist a závist, jediné to již “umění “ českých médií, se zaměří na fotbalisty a ty kolem. Kdopak jim neveřejné a selektivní informace z vyšetřování ke skandalizaci a vyšší čtenosti vynese tentokrát?“ ptá se bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
Zatýkání v českém fotbalu proběhlo jen den po slavnostním galavečeru, na kterém asociace předávala ocenění nejlepším fotbalistům uplynulé sezony. „Orgány šikovně využily situace, kdy všichni přijeli do Prahe na fotbalistu roku a čapli je ještě ráno v hotelech,“ všiml si fanoušek Slavie.
