„Klid nebude.“ Aktivisté si připomenuli Vrbětice, na sochu dali plakát. Nevydržel dlouho

reklama

Aktivistka a uživatelka sociální sítě X, na které vystupuje pod přezdívkou Medojedka, sdílela svou zkušenost z „pokojného protestu“ na připomenutí výročí útoku ve Vrběticích. Protest měl narušit jeden z kolemjdoucích lidí. „Dneska jsem měla tu čest bejt u dalšího pokojného protestu. Tentokrát se jednalo o připomenutí výročí útoku ve Vrběticích. Dostaly se mi dokonce fotky do novin. Protest narušil kolemjdoucí agresivní chčimír se sovětskou čepicí,“ sdílela v příspěvku na síti.

Dneska jsem měla tu čest bejt u dalšího pokojného protestu.

Tentokrát se jednalo o připomenutí výročí útoku ve Vrběticích.

Dostaly se mi dokonce fotky do novin.

Protest narušil kolemjdoucí agresivní chčimír se sovětskou čepicí ?? ??#litoměřice https://t.co/hgmkHjdlfh — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

V průběhu protestu v Litoměřicích byl potravinářskou fólií na sochu sovětského vojáka přilepen velký plakát k upomenutí výročí atentátu na muniční sklady ve Vrběticích. Na plakátu byl kromě názvu obce i portrét ruského prezidenta Vladimira Putina s červeným otiskem dlaně na jeho obličeji. K protestu dorazila policie a pokoušela se zabránit protestujícím v činnosti.

Uživatelka sociální sítě se s policisty pustila do slovní potyčky, kdy jim vysvětlila, že se nemusí legitimovat, jde jen o pokojný protest a plakát jde navíc díky použití potravinové fólie lehce sundat. „Městská policie dorazila během pár minut zasáhnout proti přichycení plakátu k soše potravinářskou fólií se slovy: Zanechte svého jednání. Legitimujte se. A vy taky! Já – No prosím, to proto, že ten pokojný protest fotím? Ono se sem teď nesmí chodit, natož to už fotit?“ informovala aktivistka na síti.

MP: "Ne, jste náš svědek."

Já: "Nejsem váš svědek. Jsem svědek tady pánů. Proč tu vlastně jste?"

MP: "Protože došlo k poškození.."

Já: "Nedošlo. Ta fólie jde sundat a podstavec zůstane netknutý." ?? — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

Litoměřický deník informoval, že kolemjdoucí muž, o kterém uživatelka sociální sítě Medojedka též mluvila, měl na sobě čepici s logem CCCP, v azbuce SSSR, a pokusil se plakát strhnout. „Tomáš omotával fólií dál a mezitím přiběhne chlap v rudý čepici s nápisem CCCP – asi nějakej Čepiga – a začne to rvát. (To všechno se děje během prvních pěti minut protestu.) Napadne mě, že to je tak blbý, že to nemůže bejt ani náhoda. Chlap o hůlce, kterou měl najednou ve vzduchu,“ napsala aktivistka a vše doplnila o fotografie. Jeho tvář cenzurovala.

Scéna, že to nevymyslíš.

Najednou pán vedle povídá – hele, von má vážně jako čepici s nápisem CCCP?

Já: Nevím a fotím dál scénu, kdy ho MP běžela chytit a ztotožnit.

Nevím, jak se mi to povedlo, ale odsnajpila jsem ho rovnou do čela.

Cenzurováno?? pic.twitter.com/tZqjnJPgq8 — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

Policisté se následně jali muže s čepicí s logem CCCP ztotožnit. Aktivistka se jich proto zeptala, co s ním hodlají dělat vzhledem k tomu, že propaguje totalitní režimy. Policie jí odvětila, ať to nechá na nich.

Mezitím další účastníci protestu zapálili svíčky. Instalace vydržela podle informací aktivistky dvacet minut, plakát s tváří Putina přibližně dvě minuty: „Chlapi teda během toho, co MP ztotožňovala chlápka v čepici, kterej hodlal zdrhnout, přidělali alespoň fragment tý vzpomínky na naše dva zesnulý spoluobčany z vrbětickýho útoku. A zapálili svíčky. Vydrželo to tam asi 20 minut. Když byl plakát celej, vydržel tam asi dvě minuty.“

Chlapi teda během toho, co MP ztotožňovala chlápka v čepici, kterej hodlal zdrhnout, přidělali alespoň fragment tý vzpomínky na naše dva zesnulý spoluobčany z Vrbětickýho útoku. A zapálili svíčky.

Vydrželo to tam asi 20 minut.

Když byl plakát celej, vydržel tam asi dvě minuty. — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

Předmětem konverzace aktivistky s policisty byla následně i socha vojáka, která byla v Litoměřicích vztyčena v 70. letech. Podle mnohých, kteří se snaží o její odstranění, socha sloužila k upevnění normalizační moci Sovětského svazu po roce 1968. Jiní naopak argumentují, že se jedná o poctu příslušníkům Rudé armády za osvobození Československa.

O tom, že pomník slouží jako pocta rudoarmějcům, byli přesvědčeni i příslušní strážníci, se kterými byla aktivistka v konfliktu. „Pomník se jmenuje Čest a sláva sovětské armádě a ta existuje od roku 1946. Rudá armáda zanikla před tou sovětskou,“ údajně jim sdělila aktivistka.

Policisté ji následně upozornili, že u sochy se zkrátka nic umísťovat nesmí.

„A ty lidi, co sem nosej karafiáty a svíčky, chytáte taky? Nebo to je ještě v hranici ‚to se smí‘? Tak už jenom pochytat ty holuby, co na to kakaj. Tady stačí zdržet se večer se psem a už jsou tu kolegové,“ pokračovala v popisu své reakce na vyjádření policistů aktivistka.

MP: Ale tady nemůžete nic umísťovat. To není...

Já: A ty lidi, co sem nosej karafiáty a svíčky chytáte taky? Nebo to je ještě v hranici "to se smí"?

Tak už jenom pochytat ty holuby, co na to kakaj.

Tady stačí zdržet se večer se psem a už jsou tu kolegové.

MP: No já ne ?? pic.twitter.com/HSuIXZqSe0 — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

Policisté jí doporučili, ať si příště vezme do rukou transparent, a zeptali se, proč stále protestující eskalují situaci.

MP: Proč to pořád eskalujete?

Já: Neeskalujeme. Je to čistý. Nikdo to teď nepomaloval. Prostě přinesli něco, co jde sundat. To je přece lepší varianta ne?

MP: ????

Tak jsme se rozešli s tím, že s tím nic neuděláme.

Že chápeme jejich práci, ale oni zas budou muset pochopit nás. — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

„Neeskalujeme. Je to čistý. Nikdo to teď nepomaloval. Prostě přinesli něco, co jde sundat. To je přece lepší varianta, ne?“ odpověděla aktivistka, čímž její interakce se strážníky skončila.

Z celé situace i z momentu, kdy kolemjdoucí v čepici CCCP odstranil nalepený plakát, vyvodila, že ruští sympatizanti nemají nic proti pošlapávání „zmařených životů svých spoluobčanů“. „Z čehož mi vyplývá, že milovníci Ruska jsou ochotní zpochybnit a pošlapat zmařené životy i svých spoluobčanů. Že jim nejde o náš národ. O naši hrdost a identitu. Poškodit vzpomínku na oběti Vrbětic v týhle čepici? To je trochu moc i na mě,“ uvedla a dodala, že i přesto, že ona sama je velkým cynikem.

Možná kdyby měli lidi ponětí, kdo je za iniciativou, která požaduje odstranění normalizační sochy...

Sochy, která se nachází v bezprostřední blízkosti dvou základních škol, gymnázia, školky, družiny, cent. školní jídelny... v parku, který byl původně založen jako studentská louka — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

Dále informovala, že kolem sochy nacházející se blízko škol a parku, projde každý den tisíce lidí. „Kolem projde denně několik tisíc dětí tam a zpět. A první, co vidí, když jdou ze školy domů, na oběd nebo na hřiště, je obluda s kvérem.“ Socha podle jejího názoru má vzbuzovat strach a hrůzu ze sovětské armády. „Tak jo, ať to tu klidně nechaj. Ale klid nebude,“ ukončila příběh na sociální síti.

Nakonec ještě sdílela odkaz, na kterém lze podepsat petici za odstranění sochy vojáka.

????Podepsat petici za odstranění obludy z našeho parku (a dost možná odstartovat lepší vyjednávací pozici pro další podobné případy) můžete tu: https://t.co/ek343qNdj3 — Medojedka ???????????????? ???????? (@MedojedkaCZ) October 16, 2023

Psali jsme: 70 000 mrtvých, zranění ani nevím. „Dali jsme Ukrajincům šunty.“ Generál Šándor o Ukrajině s čísly Západ nás podporuje málo, věří 30 % Ukrajinců. Žádné kompromisy, volají Izrael je lákán do pasti. A velká chyba Hamásu. Jan Schneider ví, co bude „Neštěstí. Žasl jsem.“ EU, elektromobily a Volkswagen. Kulhánek řekl vše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE