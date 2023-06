„Komise proti ruskému vlivu“ naštvala Poláky. Varšavou prochází statisíce lidí

reklama

Komisi by měl volit Sejm, v němž má většinu vládnoucí strana Právo a spravedlnost. Vzniklý orgán pak má podle serveru Novinky.cz, jenž o komisi píše, obviňovat, soudit i trestat najednou. Dnes kvůli zákonu vyrazilo do ulic statisíce Poláků, aby vyjádřily nesouhlas s tím, co bylo podepsáno. Například soudce Nejvyššího soudu Wlodzimierz Wróbel to komentoval tak, že Polsko již není demokracií.

Demonstraci do Varšavy svolala polská liberální opoziční strana Občanská platforma. Jejím cílem byla původně připomínka výročí voleb v roce 1989, očekávalo se 50 tisíc lidí. Zpráva o komisi však lidi vyburcovala, začíná se tak hovořit, že půjde o největší demonstraci od roku 1989. Dorazit by mohly statisíce lidí. Protestují totiž proti posilování státní moci v rukou vládní strany Právo a spravedlnost. Akce by se měl zúčastnit s projevem i opoziční lídr Donald Tusk.

Zákon však kritizovala nejen opozice, ale i Washington či Brusel. I z toho důvodu je jasné, že dojde k novelizaci, ale přesto Duda uvádí, že podpisu nelituje. Zároveň hovoří o tom, že chce, aby tento nesoudní orgán začal s vyšetřováním co nejdříve.

Bardzo proszę nie wierzyć w te „rewelacje”. To kompletne bzdury. Wniosek będzie złożony do TK z pewnością przed rozpoczęciem prac komisji, a mam nadzieję, że w ciągu nie dalej niż 2 tygodni. Pracujemy. https://t.co/t9k5H8XWaX — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 1, 2023

V komisi - podle novely - by měli zasedat místo poslanců odborníci. Změnit by se mělo i znění jednoho z trestů či soud, k němuž bude teoreticky možné se odvolat. Mělo by jít nově o soud všeobecný, nikoliv o správní.

Důkazy budou moci mimo jiné poskytovat také tajné služby a prokuratura. První výsledky své práce by pak komise měla předložit 17. září. Jde o termín před parlamentními volbami, a tak se hovoří o tom, zda se v dokumentu objeví jméno některé z opozičních představitelů, například Donalda Tuska.

Psali jsme: Průzkum v Partii. „Neodpovídají realitě,“ mávl ruku Fiala. Věří, že do voleb lidé pochopí Babiš Fialovi: Odejděte do Bruselu a Stanjuru si vezměte s sebou Pět minut a Fiala s Babišem vytáhli grafy. Nemáte rádi lidi. A vy neumíte šetřit... Petříček o Lipavského akci proti Rusku: Je to nereálné, ale správné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.