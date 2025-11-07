„Kompromitující informace“ na Fialova muže. Pojar promluvil

07.11.2025 21:20 | Monitoring

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) před časem naznačil, že kolem jednoho z jeho klíčových spolupracovníků se rozbíhá diskreditační kampaň spojená s podezřením na spolupráci se zahraniční službou. Tímto mužem je poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, jenž nyní v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, co se podle něj za celou kauzou skrývá.

„Kompromitující informace“ na Fialova muže. Pojar promluvil
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomáš Pojar

Kvůli kompromitujícím informacím na jednoho ze svých klíčových spolupracovníků svolal v říjnu předseda vlády Petr Fiala mimořádné jednání výboru pro zpravodajskou činnost. Účastnili se jej ministři vnitra, obrany i zahraničí a také všichni tři ředitelé českých tajných služeb.

Na schůzi se shodli, že kompromitující informace se nezakládají na pravdě a že za tím je organizovaná skupina dlouhodobě působící proti zájmům českého státu. Jméno spolupracovníka, na kterého tato skupina cíli, premiér Petr Fiala veřejně nezmínil.

Nyní se k celé věci vrátil poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, o kterého ve skutečnosti šlo. V rozhovoru vysvětlil, že podle premiéra i zpravodajských služeb stojí za celou věcí organizovaná slupina. „Premiér po debatě se zpravodajskými službami a s dalšími ministry řekl, že jde o aktivitu organizované skupiny,“ uvedl Pojar.

Podle něj se nejedná o ojedinělou akci, ale o dlouhodobě působící síť s přesahem do zahraničí. „Působí tady dlouhodobě a má přeshraniční kontakty, není to jenom skupina česká. Jde jí o peníze a zároveň o narušení pomoci Ukrajině,“ popsal poradce pro národní bezpečnost Pojar.

Pojar potvrdil, že diskreditační kampaň, o níž mluvil premiér Fiala, byla skutečně zaměřena přímo na něj a měla nést obvinění ze spolupráce se zahraniční tajnou službou. „Je to dlouhodobá aktivita stejné skupiny lidí se zahraniční stopou, která je namířena proti České republice jako takové. V tuto chvíli to bylo proti mně, ale dlouhodobě to má daleko širší kontext,“ uvedl dále Pojar s tím, že více k tomu řeknou „jiní“.

Psali jsme:

Do medaile pro Geislerovou nečekaně zatažena Helena Vondráčková
Pojar vysvětluje zbrojení: Kdo má silnou armádu, toho nebudou zkoušet napadnout
Model Lipavský. „To tu ještě nebylo. Rozhoduje se úplně jinde.“
Dohoda nebude, málo se tlačí na Kreml. Vládní poradce Pojar zavítal do ČT

 

Zdroje:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tomas-pojar-diskreditacni-kampan-vyjadreni.A251107_113458_domaci_dh?h=CA238E7C9E2B9C492D5F8A44C27E1526

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , iDNES.cz , podezření , tajná služba , zahraničí , Pojar

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zvládl Tomáš Pojar svou roli v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky dobře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. Lucie Potůčková byl položen dotaz

Spravedlnost

Nebylo by nejspravedlivější, kdybyste jako politici neměli imunitu? Proč ji nezrušíte? Podle mě tak se sebe děláte něco víc. Kdybyste neměli imunitu, tak by pak ani nemohla nastat situace, že někdo nebude vydán a vyšetřován. Co vy na to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

19:15 Richterová a další mají problém kvůli ukrajinské vlajce. Nastoupil právník

Rozhodnutí nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), jenž nechal odstranit vlajku Ukr…