„Kompromitující informace“ na Fialova muže. Pojar promluvil

Kvůli kompromitujícím informacím na jednoho ze svých klíčových spolupracovníků svolal v říjnu předseda vlády Petr Fiala mimořádné jednání výboru pro zpravodajskou činnost. Účastnili se jej ministři vnitra, obrany i zahraničí a také všichni tři ředitelé českých tajných služeb.
Na schůzi se shodli, že kompromitující informace se nezakládají na pravdě a že za tím je organizovaná skupina dlouhodobě působící proti zájmům českého státu. Jméno spolupracovníka, na kterého tato skupina cíli, premiér Petr Fiala veřejně nezmínil.
Nyní se k celé věci vrátil poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, o kterého ve skutečnosti šlo. V rozhovoru vysvětlil, že podle premiéra i zpravodajských služeb stojí za celou věcí organizovaná slupina. „Premiér po debatě se zpravodajskými službami a s dalšími ministry řekl, že jde o aktivitu organizované skupiny,“ uvedl Pojar.
Podle něj se nejedná o ojedinělou akci, ale o dlouhodobě působící síť s přesahem do zahraničí. „Působí tady dlouhodobě a má přeshraniční kontakty, není to jenom skupina česká. Jde jí o peníze a zároveň o narušení pomoci Ukrajině,“ popsal poradce pro národní bezpečnost Pojar.
Pojar potvrdil, že diskreditační kampaň, o níž mluvil premiér Fiala, byla skutečně zaměřena přímo na něj a měla nést obvinění ze spolupráce se zahraniční tajnou službou. „Je to dlouhodobá aktivita stejné skupiny lidí se zahraniční stopou, která je namířena proti České republice jako takové. V tuto chvíli to bylo proti mně, ale dlouhodobě to má daleko širší kontext,“ uvedl dále Pojar s tím, že více k tomu řeknou „jiní“.
autor: Natálie Brožovská