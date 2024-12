„Kreml dostal v Rumunsku přes prsty.“ Zrušené výsledky voleb. Nerudová má jasno

Vždyť podle všeho dojde jen k navýšení věku odchodu do důchodu a nechápu, proč bychom do důchodu zrovna my měli odcházet nejpozději skoro ze všech občanů min EU? Taky podle všeho chce ten vládní návrh osekat předčasné důchody a obory, které jsou považovány za rizikové. To je nějaká reforma? A co je ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.