„Kvůli vám Trump zařízne Ukrajinu.“ Výčitka Evropě.

06.04.2026 7:10 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukazuje se, že války na Ukrajině a v Íránu jsou stále více propojeny. Bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton upozornil, že když Evropané prohlásili, že válka v Íránu není jejich válka, udělali zásadní chybu. Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl pomoc s otevřením Hormuzského průlivu. Jen dodal, že o tuto pomoc zatím nikdo Ukrajinu nepožádal. Zdá se však, že Ukrajinci mají sílu provádět efektivní námořní operace. Např. ve Středozemním moři.

Foto: tripzone.cz
Popisek: Středozemní moře při západu slunce

Bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton upozornil, že když Evropané prohlásili, že válka v Íránu není jejich válka, udělali zásadní chybu.

„Evropa je v dosahu íránských raket. Její ekonomiky jsou ohroženy uzavřením Hormuzského průlivu. Dali Trumpovi perfektní příležitost ukončit americkou podporu Ukrajiny,“ konstatoval Bolton.

 

 

Ukrajinský prezident v rozhovoru pro agenturu AP prohlásil, že Ukrajinci mohou pomoci s otevřením Hormuzského průlivu. Jedním dechem však dodal, že prozatím Ukrajince o pomoc nikdo nepožádal.

„Měli jsme podobný problém, když Rusko zablokovalo náš koridor potravinové bezpečnosti v Černém moři. K blokádě použilo širokou škálu vybavení – nejen bitevní lodě, ale i vrtulníky, rakety, tryskáče a mnoho dalšího. Ochromili jsme ruskou Černomořskou flotilu a vytlačili ji z koridoru. Pak jsme organizovali konvoje pro civilní plavidla s využitím námořních dronů, abychom čelili ruským vrtulníkům a dalším útočným zbraním. Nyní máme koridor potravinové bezpečnosti pod kontrolou a funguje. Můžeme se o tyto odborné znalosti podělit s ostatními zeměmi, ale nikdo nás nepožádal, abychom přišli a pomohli s Hormuzským průlivem. Partneři nás pouze požádali, abychom se podělili o naše odborné znalosti,“ oznámil Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro agenturu AP.

 

 

Ve stejné době se ukazuje, že Ukrajina operuje proti ruské stínové flotile ve Středozemním moři. Informuje o tom např. australský generál ve výslužbě Mick Ryan s odvoláním na další média, např. na francouzskou televizi RFI.

Ta uvedla, že Ukrajina provádí námořní kampaň ve Středomoří ze základen v Libyi. Vyšetřování RFI, potvrzené stanicí Euronews, zjistilo, že na třech místech v západní Libyi je rozmístěno více než 200 ukrajinských důstojníků a technických specialistů, kteří prý operují v koordinaci s vládou v Tripolisu.

„Útok ze 3. března, který potopil ruský tanker LNG Arctic Metagaz, sankcionované plavidlo přepravující 62 000 tun LNG do Egypta, byl potvrzen jako ukrajinská operace s použitím námořního dronu Magura V5. Plavidlo začalo hořet a potopilo se v mezinárodních vodách jihovýchodně od Malty,“ dal příklad konkrétního útoku australský generál ve výslužbě ve svém komentáři k vojenské situaci ve válce na Ukrajině s tím, že Ukrajinci se naučili s námořními drony operovat v Černém moři. Poté své aktivity rozšířila do Středozemního moře.

Útoky na tankery ruské stínové flotily jsou pro Ukrajince jednou z cest, jak Rusům omezit příjmy z prodeje ropy. 

RFI také informovala, že útok na tanker Qendil v prosinci 2025, vůbec první útok ukrajinského dronu na středomořskou loď, mohl také zabít generála GRU Andreje Averjanova. Averjanova západní vyšetřovatelé spojují s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích v Česku, stejně jako s dalšími atentáty a sabotážními operacemi po celé Evropě.

Zdroje:

https://mickryan.substack.com/p/strikes-summits-and-the-possibility?utm_source=post-email-title&publication_id=1198399&post_id=193027344&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=204ojb&triedRedirect=true&utm_medium=email

https://t.co/OLruvTUh6B

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/2040876735835640159?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2040721951014977818?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

