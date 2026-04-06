„Kvůli vám Trump zařízne Ukrajinu.“ Výčitka Evropě.

Bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton upozornil, že když Evropané prohlásili, že válka v Íránu není jejich válka, udělali zásadní chybu.
„Evropa je v dosahu íránských raket. Její ekonomiky jsou ohroženy uzavřením Hormuzského průlivu. Dali Trumpovi perfektní příležitost ukončit americkou podporu Ukrajiny,“ konstatoval Bolton.
Ukrajinský prezident v rozhovoru pro agenturu AP prohlásil, že Ukrajinci mohou pomoci s otevřením Hormuzského průlivu. Jedním dechem však dodal, že prozatím Ukrajince o pomoc nikdo nepožádal.
„Měli jsme podobný problém, když Rusko zablokovalo náš koridor potravinové bezpečnosti v Černém moři. K blokádě použilo širokou škálu vybavení – nejen bitevní lodě, ale i vrtulníky, rakety, tryskáče a mnoho dalšího. Ochromili jsme ruskou Černomořskou flotilu a vytlačili ji z koridoru. Pak jsme organizovali konvoje pro civilní plavidla s využitím námořních dronů, abychom čelili ruským vrtulníkům a dalším útočným zbraním. Nyní máme koridor potravinové bezpečnosti pod kontrolou a funguje. Můžeme se o tyto odborné znalosti podělit s ostatními zeměmi, ale nikdo nás nepožádal, abychom přišli a pomohli s Hormuzským průlivem. Partneři nás pouze požádali, abychom se podělili o naše odborné znalosti,“ oznámil Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro agenturu AP.
Ve stejné době se ukazuje, že Ukrajina operuje proti ruské stínové flotile ve Středozemním moři. Informuje o tom např. australský generál ve výslužbě Mick Ryan s odvoláním na další média, např. na francouzskou televizi RFI.
Ta uvedla, že Ukrajina provádí námořní kampaň ve Středomoří ze základen v Libyi. Vyšetřování RFI, potvrzené stanicí Euronews, zjistilo, že na třech místech v západní Libyi je rozmístěno více než 200 ukrajinských důstojníků a technických specialistů, kteří prý operují v koordinaci s vládou v Tripolisu.
„Útok ze 3. března, který potopil ruský tanker LNG Arctic Metagaz, sankcionované plavidlo přepravující 62 000 tun LNG do Egypta, byl potvrzen jako ukrajinská operace s použitím námořního dronu Magura V5. Plavidlo začalo hořet a potopilo se v mezinárodních vodách jihovýchodně od Malty,“ dal příklad konkrétního útoku australský generál ve výslužbě ve svém komentáři k vojenské situaci ve válce na Ukrajině s tím, že Ukrajinci se naučili s námořními drony operovat v Černém moři. Poté své aktivity rozšířila do Středozemního moře.
Útoky na tankery ruské stínové flotily jsou pro Ukrajince jednou z cest, jak Rusům omezit příjmy z prodeje ropy.
RFI také informovala, že útok na tanker Qendil v prosinci 2025, vůbec první útok ukrajinského dronu na středomořskou loď, mohl také zabít generála GRU Andreje Averjanova. Averjanova západní vyšetřovatelé spojují s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích v Česku, stejně jako s dalšími atentáty a sabotážními operacemi po celé Evropě.