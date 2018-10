,,Lehká děvo. Tebe bych neznásilnil, nezasloužíš si to." Brazílie zvolila prezidenta, kterého nemají rády neziskovky

V Brazílii volili prezidenta. Země s 210 miliony obyvatel vybírala novou hlavu státu v napjatém klimatu, kdy její stabilitou otřásá gigantický korupční skandál, do kterého je zapleten i bývalý prezident Luiz Inacio Lula da Silva. A Brazilci dali jasně najevo, že chtějí změnu. Do čela země si zvolili člověka, kterému pojem „politická korektnost“ nic neříká. Podívejte se na přehled jeho výbušných výroků.

Ve druhém kole prezidentských voleb v Brazílii se utkal pravicový vojenský důstojník Jair Bolsonaro s kandidátem levice Fernandem Haddadem, který byl náhradníkem za oblíbeného Lulu. Ten totiž kvůli obviněním z korupce kandidovat nemohl. S velkým náskokem zvítězil Bolsonaro, což zejména evropští liberálové neponesou dobře. Jair Bolsonaro je totiž notoricky známý pro své kontroverzní výroky, za které ho jedni milují a druzí nesnáší.

Ostatně, Bolsonara potkalo něco podobného, co jsme mohli pozorovat v prezidentských volbách třeba ve Francii nebo v České republice, kde byly volby v podstatě referendem o jedné výrazné osobnosti. Zatímco v Česku se hlasovalo buď pro, nebo proti Zemanovi a ve Francii pro, nebo proti Le Penové, v Brazílii probíhala kampaň pod heslem #ele não, v překladu „on ne“. I tak Bolsonaro s přehledem vyhrál první kolo voleb se ziskem 46 procent hlasů, druhý Haddad získal 29 procent. Bolsonaro tak byl jasným favoritem pro druhé kolo, které také se ziskem 55 procent hlasů skutečně vyhrál, k urnám ho přišlo podpořit takřka 58 milionů voličů.

Čím tedy Bolsonaro vzbuzuje kontroverze? Někdejší důstojník brazilské armády otevřeně říká, co si myslí a nebere ohledy na protesty těch s opačným názorem. V roce 2003, kdy již byl Bolsonaro členem brazilského kongresu, zaznamenaly televizní kamery jeho střet s komunistickou kongresmankou Marií do Rosario. Ta Bolsonara označila za sexuálního násilníka. Bolsonaro si nenechal nařčení líbit a do tváře do Rosario vmetl: „Nikdy bych vás neznásilnil, protože si to nezasloužíte“. „To doufám, protože kdybyste to zkusil, dala bych vám ránu,“ kontrovala komunistka. „Udělejte to, vrátím vám ji,“ stupňoval konfrontaci Bolsonaro. Následně je vidět, jak žena přistupuje k Bolsonarovi stále blíže a on ji od sebe odstrkuje. „Nazvala jste mě sexuálním násilníkem, jste nemorální,“ říká poté Bolsonaro do tváře do Rosario, ukazujíc na ni prstem. „Kurvo,“ dodal.

Někdy se Bolsonaro dostával do křížku také s představiteli vlády. Ministryni pro ženské otázky Eleonoru Menicucci nazval Bolsonaro „Velkou lesbou“. Bolsonaro, který má čtyři syny a jednu dceru, se jednou v rozhovoru nechal slyšet: „Měl jsem čtyři syny, pak mě ale přepadla dočasná slabost, a jako pátá se mi narodila dcera.“ Bolsonaro je praktikující evangelík a v kampani téma víry a národa velmi silně akcentoval. Oficiálním heslem jeho prezidentské kampaně bylo: „Brazílie nade vše, bůh nade všechny.“ Bolsonaro se také nechal slyšet, že je hrdý na své homofobní názory a prohlásil, že by byl raději, kdyby byl jeho syn drogově závislý, než aby byl homosexuálem. Bolsonaro rovněž slíbil bojovat proti legalizaci potratů a prohlásil: „Peníze Brazilců nebudou financovat neziskové organizace, které podporují takové praktiky.“

Třiašedesátiletý Bolsonaro, který během své vojenské kariéry dosáhl hodnosti kapitána, si jako viceprezidenta vybral generála Hamiltona Mouraa, čímž u liberálněji smýšlejících Brazilců vyvolal obavy, zda by země pod Bolsonarem nesměřovala zpátky k vojenské diktatuře, se kterou měla ve dvacátém století dlouhou a bohatou zkušenost. Již během kampaně se oba muži vyslovovali ve smyslu vojenské invaze do sousední Venezuely, která je v posledních letech sužována nebývale těžkou hospodářskou krizí. Brazilská armáda by v případě takové invaze měla za úkol svrhnout komunistickou vládu prezidenta Nicoláse Madura a „nastolit pořádek“. V interview pro magazín Veja v roce 1998 Bolsonaro uvedl na adresu chilského diktátora Augusta Pinocheta, že: „Pinochet měl zabít více lidí.“

Média po celém světě často Bolsonara přirovnávají k Donaldu Trumpovi nebo k prezidentu Filipín Rodrigu Dutertemu. Bolsonaro mimo jiné v předvolebním programu slíbil přitvrdit v boji s korupcí a zločinem. Nechal se rovněž slyšet, že by mu nevadilo zrušit brazilský Kongres a období mezi lety 1964 až 1985, kdy v Brazílii vládla vojenská diktatura, označil za světlou éru brazilské historie, kdy v zemi vládl „řád a pokrok“, což je i heslo, napsané na brazilské vlajce. Zároveň se hlasitě vyjádřil na podporu vlastnictví střelných zbraní obyčejnými Brazilci. Bezpečnost chce do ulic brazilských měst vrátit i rozvolněním přísné zbraňové legislativy. „Každý slušný občan, muž i žena, by měli mít možnost držet doma střelnou zbraň, budou-li chtít,“ nechal se slyšet v televizním interview v polovině měsíce.

Bolsonaro a jeho nefiltrované názory si kromě skalních příznivců získal i tvrdé odpůrce. Jeden z nich se ho během předvolební kampaně dokonce pokusil zavraždit. Během mítinku ve městě Juiz de la Fora dne 7. října byl Bolsonaro, v tu chvíli nesen na ramenou svých příznivců, vážně pobodán svým odpůrcem. Prezidentský kandidát následně strávil několik dní na jednotce intenzivní péče a podstoupil celou řadu operací v oblasti jater a střev, po útoku byl několik dní v ohrožení života.

Původně se spekulovalo, že nebude schopen se vrátit do kolotoče prezidentské kampaně před prvním kolem voleb, svůj návrat ale dokázal uspíšit a prostřednictvím sociálních sítí zásobil své příznivce fotografiemi z nemocnice. Celý incident Bolsonarovi pomohl přihrát několik procentních bodů preferencí navíc. Je možné, že další atentáty na Bolsonara budou následovat, ostatně jejich terčem byli v historii mnozí prezidenti i v mekce demokracie ve Spojených státech, jmenujme například Ronalda Reagana, který byl postřelen, nebo Abrahama Lincolna a Johna Fitzgeralda Kennedyho, kteří útoky svých odpůrců nepřežili.

Bolsonaro atentát přežil a následně zvítězil i ve druhém kole voleb. Je tedy pravděpodobné, že Brazílie, sužovaná ekonomickým propadem, zažije v následujících letech výrazný příklon směrem k pravici.

