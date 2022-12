„Lehni! Vyveďte ho.“ Zbraň na mítinku Babiše. Ukrajinci a zásah policie

reklama

„Přišlo dost lidí,“ pochvaloval si na samém začátku Babiš. „Máme nová čísla inflace, zase to pan guvernér netrefil a zase to stoupá… A vláda má radost, protože platíte vyšší ceny a z toho je vyšší odvod DPH.“

Načež se před pódiem objevil muž středního věku s transparentem Lhář na Hrad. Další pak byl zhruba v polovině sálu a ukazoval text lidem v zadní části narychlo zvětšeného prostoru.

Incidenty v Plzni. Foto: Václav Fiala

Incidenty

A k protagonistům dorazil další protestující s řadou antibabišovských plakátků. Lidé pískali a křičeli „ven!“ Moderátor podotkl, že: „...toto se nám stalo poprvé, že se někdo objevil…“ „Prosím vás, klid“, vyzýval Babiš nahněvané důchodce. Moderátor následně požádal pána s transparentem, aby odešel, ten ale zůstával, a tak se do něj pustil pán s francouzskou holí.

„Řekněte mu, ať jde pryč,“ volali lidé na organizátory, aby vyvedli protestující ze sálu. A Babiš na to: „To jsou pořád stejní lidé, tenhle pán stál také, když jsme byli ve Stříbře. To je Milion chvilek nenávisti, kteří organizují demonstrace proti Babišovi tradičně. Tak ať projeví svůj názor ve volbách 13. ledna… Ale tady se lidi přišli podívat, tak bude fajn, když to nebudou narušovat.“

„Obytňákem máme za sebou asi 15 600 kilometrů, a asi 330 zastávek,“ konstatoval pak spokojeně.

Na veřejnou talkshow Andreje Babiše v Plzni někteří nejsou vpuštěni, kromě nervosního penzisty ani studenty. pic.twitter.com/NTnwQDRidB — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) December 12, 2022

Penzistu s paralyzerem na talkshow Andreje Babiše museli uklidnit až policisté pic.twitter.com/4EKMgfOR0B — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) December 12, 2022

Ještě před akcí se odehrál incident, kdy si odpůrce Babiše v důchodovém věku vynucoval vstup do sálu s pomocí elektrického paralyzéru, kterým zasáhl i Babišovu ochranku. Z videí na sociálních sítích je zřejmé, že ho nakonec vyvedla policie. Dle informací ParlamentníchListů.cz šlo o „provařeného“ seniora jménem Josef Šlesinger, který pravidelně objíždí Babišovy mítinky, narušuje je např. megafonem a tvrdí, že danou aktivitu vnímá jako svou zábavu.

ANO ve vedení Plzně – konečně!

„Úřady práce jsou zahlcené žádostmi, musí také řešit ukrajinské uprchlíky a je to hrozná byrokracie ten poplatek na bydlení. Lidé se stydí a musí potupně chodit na úřad práce a vyplňovat nějaké papíry, aby dostali pár korun. Ono se to dalo vyřešit jednoduše: Zastropovat ceny elektřiny na 1 500 korun, jako to udělali Slováci. Já jsem vyzýval pana Síkelu už 18. února, aby to udělal, a tím by bylo vyřešeno všechno. Vláda to zastropovala pozdě a na 6 000 korunách. A vyvážíme elektřinu na Slovensko, do Rakouska. My vyrábíme elektřinu za 500 korun megawatt v jádru. A byla historická šance získat 100 procent v ČEZu,“ konstatoval dále Andrej Babiš a následně připomněl: „Teď už konečně Chorvatsko vstoupí po osmi letech do Schengenu.“

Pogratuloval rovněž plzeňskému primátorovi Zarzyckému slovy: „…Konečně jsme to v komunále tady převálcovali.“ To se samozřejmě nelíbilo protestující omladině.

Naopak sálem zněl potlesk sedících lidí

„Tato pětikoalice zastupuje 45 procent voličů, milion z nich nemá zastoupení v Poslanecké sněmovně. Lidi chodí na Václavák, protože jsou zoufalí a bojí se budoucnosti. A pak na pódiu defilují různí divní lidé, kteří to zneužívají,“ uvedl dále prezidentský kandidát Babiš.

„Sem tady, abych slyšela ty jeho hloupý kecy,“ pronesla stojící postarší paní v čele protestujících a téměř nahlas hovořila s ostatními, jaký že to je Babiš člověk, takže zadní sedící řady neslyšely hosta i přes důkladné ozvučení.“ „Jděte do háje,“ uhodila na ně slovně jedna sedící důchodkyně. Mládí se dobře bavilo…

„My nejsme ve válce,“ zdůraznil Babiš.

„To není možný, co tu předvádí,“ bylo slyšet starší paní s ukrajinským přízvukem na účet protestujících. Andreje Babiše nebylo slyšet, protože si skupinka stojících mladíků neustále něco huhlala. Když protestující u pódia více mával svými plakátky, lidé na něj křičeli: „Lehni!“ a „Vyveďte ho!“„Lhář!“ křičel z plna hrdla muž, aby zase přehlušil přítomné.

Jde o peníze

Na písemný dotaz ohledně Ukrajinců, co s nimi, odpověděl Babiš následovně: „Je třeba se na to znovu podívat, aby se nestalo to, že oni u nás nežijí, ale čerpají jen výhody. „Jezdí sem a tam!“ bylo slyšet z davu. Babiš pokračoval: „Rakušan by měl udělat evidenci, protože jsou tam rozporuplná čísla. Máme pod ochranou asi 350 000 uprchlíků, ale je jen 60 000 státních pojištěnců. Je v tom tedy nepořádek. Samozřejmě je nejdůležitější, aby u nás pracovali.“

Psali jsme: A teď Černochová. Věc „mladá a pohledná Nerudová“ rozseknuta Rozvoral (SPD): Vláda, která není schopna postarat se o naše potřebné občany, musí odstoupit! Ředitelství silnic a dálnic: Soud vyhověl odvolání ŘSD ČR v kauze sesuvu na D8 Jiří Paroubek: Proč se ČSSD zabývá jen sama sebou?

Další dotaz byl na ceny energií. „Máme v ČEZu minoritní akcionáře, drží 30 procent, a nyní je šance na jednání s nimi, aby ten podíl prodali a stát získal sto procent. Francie zastropovala cenu energie na 1 150 korun, a proto má také nejnižší inflaci v Evropě. Dochází k tomu, že tři výrobci elektřiny budou mít stomiliardové zisky. Peníze od lidí a firem se přesunou.“

Na dotaz na jeho odpůrce Babiš prohlásil, že: „…to jsou stále stejní, jen mají na sobě jiné placky – měli červenou a teď mají zelenou. Nebudu to komentovat,“ konstatoval za smíchu lidí.

K výcviku ukrajinských vojáků u nás uvedl Babiš toto: „Hnutí ANO pro to hlasovalo, protože to jsou naše závazky v NATO. Já vyčítám vládě, že pokud na tohle jsou peníze, tak musí být peníze i pro naše lidi.“ Načež sál opět bouřil potleskem. „Pan premiér Fiala slíbil, že nám na to dá peníze Evropa,“ pokračoval Babiš za smíchu přítomných lidí.

„Co říkáte na koalici s Piráty v Plzni?“ četl moderátor další písemný dotaz. „Tady si to řídí Zarzycký (primátor – pozn. autora). Nedával jsem žádná doporučení, není to o stranách, ale o lidech. Pan premiér Fiala zakázal ODS dělat s námi koalice. A není Pirát jako Pirát.“

Mír?

Písemná připomínka: Někdo chtěl summit v ČR k ukončení celosvětového zbrojení, aby měli lidé spokojený život. Jeden z přítomných sedících posluchačů to glosoval: „To by ekonomika klekla.“

Babiš: „Já s tím souhlasím. Po druhé světové válce se velmoci domluvily a vzniklo v září 1946 OSN, aby nebyla další válka. Nyní se utratí každý rok na zbraně 1 800 miliard dolarů. Haló, soustřeďte se teď: Ve světě je 260 milionů lidí, kteří potřebují 16 hodin na to, aby se dostali k vodě. V Africe a v dalších zemích. Ten summit by byl fajn… Od vstupu do vlády v září 2014 jsme nikdy neprodali žádný majetek, nikdy jsme nic neprivatizovali. Naopak, zachránili jsme ČSA, vytunelované OKD jsem koupil nazpátek za 70 milionů. Tehdá měly 2 miliardy dluhů, dnes je uhlí nad zlato. Vše se změnilo. Četl jsem, že v Anglii otevírají po třiceti letech důl na uhlí. Ten Green Deal a všechny ty nesmysly, které Evropa vymyslela, tak se to všechno otočilo a začalo to v Německu, kde si řekli, že nechtějí jádro a uhlí."

Na setkání v Plzni. Foto: Václav Fiala



„Z krize se má proinvestovat. Mají tam národní proinvestiční plán, který jsem vymyslel. Je do roku 2050 a je tam 20 000 projektů za 8 tisíc miliard. A máme šesté nejlepší finance v Evropě. A je nižší zadlužení, než my jsme nastupovali v roce 2014,“ vyprávěl za potlesku Andrej Babiš.

Smích versus pískot

K Líním: „Byla by škoda tu dráhu zbourat, protože někdo si chtěl namastit kapsu. Otázka je, jestli všechna města potřebují letiště – jsou tady Karlovy Vary, České Budějovice… Je třeba, aby vojáci řekli, co bude s tím letištěm. A nevím, proč právě tady by byla gigafactory, když je tu nejnižší nezaměstnanost v ČR. Jsou tu tisíce zahraničních dělníků a s tím jsou také problémy. My jsme to navrhovali do Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Jinak pan premiér Fiala v prosinci 2021 slíbil, že nedovolí zákaz výroby aut se spalovacími motory. Pak tam poslal paní Hubáčkovou, která se tam určitě nedomluvila, ale jistě měla nějakého tlumočníka. Proč neměla mandát vlády hlasovat proti? Nutit lidi do toho, jaká mají mít auta… A ta elektroauta jsou drahá. Je to pitomost. Evropa by se měla konečně probudit a zjistit, že je po agresi Putina jiná situace. Celý Green Deal směřuje k destrukci evropského průmyslu,“ uvedl Babiš za opětovného potlesku auditoria. Lidé se dále ptali, proč jsou přelepené plakáty Ledeckým. Že prý v Plzni nebyl jediný vidět.

Při dotazu „Mluvíte pořád pravdu?“ odpověděl Babiš: „Samozřejmě!“ A bouřlivý smích protestujících.

Psali jsme: Zlín: Lednová výzva Do práce na kole se blíží Zlínský kraj ocenil nejlepší obce za třídění starého elektra Takový výsměch. Po korupci v europarlamentu přišlo, co Brusel nechce EU se dohodla s Maďarskem; Ukrajina dostane 18 miliard, Budapešť více z fondů

„Vypadněte, paňáři, hovno jste dokázali!“ znělo ze sálu.

Při odchodu mladí jako by udělali uličku hanby a smáli se nad darem v podobě vánoční kolekce, kterou si především důchodci z více než hodinového pořadu odnášeli.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.