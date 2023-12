„Lidé obrací každou korunu a Jurečka pořádá vánoční banket za 400 tisíc?!“ Konečná ve varu

„STAČILO hlavně vlády P. Fialy. I na evropské úrovni – zrušení práva veta, zákaz výroby spalovacích motorů, nedostatek léků – na to všechno existuje jednoduchá odpověď: STAČILO!“ říká europoslankyně a šéfka KSČM v souvislosti s představením nové koalice s názvem „STAČILO!“. Ohledně čerstvých informací o dalším zdražování potravin padlo slovo „hulvátství“ a výzva k omluvě. Nešetřila ministra Výborného a nechybí ani vzkaz pro ministra Jurečku.

Paní poslankyně, tento týden na tiskové konferenci představila KSČM novou koalici STAČILO!, se kterou chcete kandidovat do voleb. Co voličům například nabízíte? A proč tato koalice vznikla?

Tato koalice vznikla jako odpověď na obrovskou poptávku po tom, aby se našlo uskupení, které zabrání propadu velkého množství hlasů. A jak ukazují průzkumy veřejného mínění, tak toto tady opět hrozí. Podařilo se nám dát dohromady osobnosti, odborníky ve svých oborech a hlavně lidi, kteří mají neskutečné odhodlání prát se za naši zemi a její občany.

STAČILO! je silnou alternativou sněmovní opozici i roztříštěné mimoparlamentní scéně, která svými hádkami a egy jednoznačně nahrává vládě Petra Fialy!

Co říkáte na to, že v médiích zaznělo, že na vaší kandidátce se objevuje několik dezinformátorů?

Nečekala jsem, že snad budou česká média chválit uskupení STAČILO!, které jde proti vládní pětikoalici a prezidentovi, jež si část novinářů vysnila a skrytě (někteří dokonce otevřeně) je podporovala a podporují. Média i hejtři se hned dali do práce, což svědčí o jediném – mají z nově vzniklé koalice velký strach.

O sjednocení levice mluví už nějakou dobu i bývalý premiér Jiří Paroubek. Podle jmen na kandidátce k dohodě s ním zřejmě nedošlo. Prozradíte proč? Nebo budete ještě jednat?

Ano, jednání s dalšími osobnostmi i uskupeními pokračují. My nejsme ti, kdo by chtěli opozici štěpit a ulehčovat tak práci vládní pětikoalici.

Jak už jsme uvedli, koalice nese název STAČILO! Co konkrétně tedy „stačilo“?

STAČILO hlavně vlády P. Fialy. Ale když si to vezmete i na evropské úrovni – zrušení práva veta, zákaz výroby spalovacích motorů, nedostatek léků, miliardy eur na zbrojení, předražené potraviny pochybné kvality, extrémní ceny energií – na to všechno existuje jednoduchá odpověď: STAČILO!

Když zmiňujete ty předražené potraviny, v médiích se objevila zpráva, že i přes snížení DPH potraviny nezlevní, naopak opět zdraží. Co na to říct?

Co jiného než STAČILO!? Tohle je naprosto skandální. Když jsem říkala v Partii Terezie Tománkové někdy v první polovině roku, že snížení DPH u některých položek rozhodně nepovede k jejich zlevnění, vládní představitel mě okřikl, že tomu tak nebude a v obchodech se zlevní. Lobbista hypermarketů a donedávna člen ČSSD/SOCDEM Prouza v jednom šiku s vládou sliboval, jak obchodníci zlevní. Vyzývám je, ať se občanům omluví, že jim zase lhali. Je to hulvátství, co s občany sehráli.

Může vláda, respektive třeba konkrétně ministr zemědělství, který se zástupci supermarketů jednal, něco v tomto směru udělat? Někteří zmiňují úřad, který má na starosti kontrolu hospodářské soutěže, antimonopolní úřad…

Ministr zemědělství Výborný jde ve šlépějích svého předchůdce Nekuly – ostatně oba jsou z KDU-ČSL, jejíž politika je naprosto tragická – dle podpory i pro jejich vlastní voliče. Ta tiskovka, na které oznamoval, že vlastně ceny vzrostou, ale neví proč, byla tragická. Samozřejmě že se v tomto směru dá něco dělat. Jestliže to umějí jinde, nevím, proč by to nemohlo jít v naší zemi. Podle mě se zde spíš za „NEJDE“ schovává neschopnost či neochota sáhnout na přepálené marže obchodníků.

Od nového roku zdraží i elektřina. Podle energetického regulačního úřadu cena regulované složky elektřiny vzroste o 66 procent. Co to bude znamenat pro domácnosti, podniky… Byla možná nějaká jiná „cesta“?

Vždycky je možná jiná cesta. Stačí chtít a ideálně trochu i umět. Bohužel u vlády P. Fialy chybí jedno i druhé. Tady to zvyšování ceny – už od předloňska – naprosto odporuje zdravému rozumu. Jestliže je naše země soběstačná, tedy zatím, ve výrobě elektřiny a umí kilowatthodinu vyrobit v ceně kolem 1 koruny, tak je naprostá sprosťárna chtít po občanech a podnicích několikanásobek!

Vraťme se ještě k nedávné stávce, které jste se také zúčastnila. Máte pocit, že se povedla? A co bude následovat? Dojde nakonec třeba i ke generální stávce, dle vašeho názoru?

Ano, byla jsem mezi demonstranty. Pan premiér – stejně jako posledně – zbaběle ujel a jel navštívit farmu bratra Mariana Jurečky, který mimochodem čerpal desítky milionů na dotacích. Tolik jen k pohrdavému chování k pracujícím, kteří mimochodem platí Stanjurovu sekyru ve státní pokladně. Věřím, že to nebyla jediná akce odborů a že se budou o své požadavky tvrdě hlásit i nadále.

Fotogalerie: - Vysíláme signál Fialovi

