„Lidi to chtějí, tak to musíme dělat?!“ Nový šéf ČT proti Takáčovi. Došlo na střety

Nově zvolený generální ředitel ČT Jan Souček byl hostem pořadu Interview ČT24, kde hovořil o tom, jak má podle něj veřejnoprávní televize vypadat, moderátora Daniela Takáče překvapil při otázce televizních poplatků, o které by se podle něj nový šéf ČT měl více zajímat. Pozastavoval se i nad představami Součka ohledně redukce některých pořadů a toho, co má ČT vysílat. Souček vysvětloval, že televize veřejné služby utváří vkus nastupujících generací, a na to nehodlá rezignovat.

„Věřím, že žádní kostlivci padat nebudou,“ uvedl Souček na úvodní otázku, zda podle něj přebírá kvalitní a moderní instituci. „Česká televize je nepochybně – i v mezinárodním srovnání – v tuto chvíli konkurenceschopná, je moderní, ale procházíme turbulentním obdobím. I vývoj technologií je velmi rychlý, víme, co nastane v nějakém horizontu v digitálních technologiích, to je to, na co se musíme rychle připravit,“ doplnil v pořadu Interview ČT24.

Byl by rád, kdyby Česká televize nedoháněla vlak, který roztáčejí její komerční konkurenti, ale aby byla tou televizí, která udává trendy, kdo je lídrem na audiovizuálním trhu, zejména pak ve zmíněném digitálním trhu.

Pro Deník nový generální ředitel ke svému předchůdci Petru Dvořákovi uvedl, že jeho dvanáctileté působení bylo velmi světlým obdobím České televize. „Žádné argumenty o tom, že by Česká televize v posledních dvanácti letech strádala nebo ztrácela na své hodnotě, jsem neslyšel, takže má slova platí,“ podotkl Souček, který od roku 2014 vedl brněnské studio České televize.

V rámci nového modelu financování České televize Souček prozradil, že zůstanou koncesionářské poplatky. „V rámci reformy financování to bude kombinace dvou parametrů, které v rámci té reformy budou upravovány, je to systém poplatků a úpravy dozná i definice poplatníka,“ řekl s tím, že poplatek nebude s tzv. inflačním nárůstem.

„Takže zase stanovený další poplatek a na dalších patnáct let se nebude nic měnit?“ tázal se překvapeně moderátor Daniel Takáč. „Ptáte se dobře, ale na špatné adrese,“ zasmál se Souček. „To vás přece musí zajímat,“ poznamenal důrazně Takáč. Souček jej ujistil, že jej to samozřejmě zajímá. „Jedna věc je ale představa ministerské komise, na které došlo k dohodě. Ale my oba víme, že ta představa doputuje do Sněmovny, takže můžeme spekulovat o něčem, co na konci legislativního procesu může vypadat jinak,“ odvětil Souček, který se stane generálním ředitelem České televize 1. října.

Na dotaz, zda se má televizní poplatek blížit Součkovým představám kolem 200 korun, uvedl: „Blíží se to tomu tak, že mi to ještě přijde stále smysluplné,“ uzavřel kapitolu financování. Bližší informace o poplatcích přinese v úterý Ministerstvo kultury.

Program České televize je rozkošatělý do spousty již neživotných větví, narážel Souček zejména na lifestylové pořady a rutinní kriminálky, mohly by se podle něj redukovat. Moderátor Takáč se následně zajímal: „Jste připraven opouštět typ pořadu, o který má divák očividně zájem, jen proto, že si myslíte, že do portfolia nepatří? Budete chtít přimět diváka dívat se na to, co si myslíte, že je pro něj správné, nebo zvítězí peoplemetry?“ „Jestli peoplemetry zvítězí nad Součkem, nevím, stát se to může,“ zasmál se nově zvolený šéf ČT.

„Sledovanost a to, že si to lidi žádají, to je parametr, který je dominantně atraktivní pro komerční televize,“ je přesvědčen Souček. „Pro veřejnoprávní ne? Není tu argument, když už si to lidi platí, tak ať se na to koukají, a ne že se na to musejí koukat?“ zastavil moderátor Součka. „Jenže já chci, aby se na to koukali i s tou vyšší přidanou hodnotou. Tam se zacyklíme v tom, protože to lidi chtějí, my to děláme a my to děláme, protože to lidi chtějí,“ kontroval Souček.

„Televize jako médium má obrovskou sílu, televize je ten, kdo má schopnost posouvat vkus celých generací lidí. Dnes utváříme vkus nastupujících generací, na to nemůžeme rezignovat. Takže říkat, že to lidi chtějí, a proto to budeme do nekonečna dělat, to jsme rezignovali na svou základní roli,“ vysvětloval Souček moderátoru Takáčovi.

Ředitelem zpravodajství a publicistiky ČT se od října stane Petr Mrzena, který chce mít genderově vyvážené všechny pozice. Souček odmítl, že by šlo o jeho zadání. „S Petrem Mrzenou se bavíme o tom, jakým způsobem ty pozice obsazovat. Jestli bude šéfredaktor zpravodajství žena, nebo muž, to je pozice, u které by měla rozhodovat především kvalifikace, zkušenost, drajv a sdílení o tom, kam s kanálem ČT24 pokračovat,“ uzavřel Jan Souček.

