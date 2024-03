„Lži a brek“, smál se Výborný Babišovi a nabízel kapesník

reklama

Babiš v pátek na jednání Poslanecké sněmovny tradičně kritizoval kabinet Petra Fialy a ve světle několika zemědělských protestů, které proběhly v posledních týdnech, se opřel zejména do ministra zemědělství Výborného.

„Nevíte o zemědělství vůbec nic. Já prodával hnojiva zemědělcům už v roce 1991. Buďte rád, že tu firma jako Agrofert je a že tady platí odvody,“ prohlásil Babiš.

Výborný na tyto výpady reagoval také ostře. „Pan Babiš nám tu předvedl tradiční hodinové okénko plné lží, dezinformací a breku. Pane poslanče, kdybyste potřeboval kapesník, tak vám ho rád půjčím. Je neuvěřitelné, co tady předvádíte. Jste král dezinformátorů a lhářů. Myslíte si, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou? Mícháte tu koktejl nenávisti a ubohých útoků na Ukrajinu, styďte se,“ vzkázal Výborný.

„Nevím, co pan ministr chtěl těmi kapesníky říct. Pane ministře, vy jste o něco málo starší než moje starší dcera. Vy jste si hrál na pískovišti, když jsem prodával hnojiva. Víte vůbec, z čeho se vyrábí hnojiva?“ pokračoval Babiš v nevybíravé kritice ministra zemědělství.

Když ale přišla řeč na hnojiva, Výborný Babišovi vyčetl, že právě Agrofert v jeho svěřeneckém fondu zemědělcům nijak nepomohl, ba naopak. „Hnojiva? Že vás hanba nefackuje. Kdo tady je dominantní v segmentu hnojiv? Nejenom v České republice, ale i v Evropě. Chcete poradit? Já myslím, že to moc dobře víte. A vy jste tady využili situace v roce 2022 a 2023. A zneužili jste české zemědělce, české farmáře právě proto, abyste je odrbali - odrbali - na hnojivech. Podívejte se na zisky! Podívejte se na ty zisky právě v těch krizových letech. Fakt. Že vás hanba nefackuje," uvedl Výborný.

Babiš ve svém kritickém projevu znovu zopakoval, že české zemědělce ničí kontaminované ukrajinské obilí. Už před týdnem Babiš na sociálních sítích pózoval s kohoutem, kterého nazval Silver a který prý nemá rád ukrajinské obilí.

„Andrej Babiš se neštítí zneužít cokoliv. Pro pořádek – dovozy ukrajinského obilí do České republiky jsou velmi malé. To, co se doveze, kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (nula závadných vzorků obilovin). Krmné obilí kontroluje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, limit mírně překročily tři vzorky. Ani jeden nepředstavoval riziko,“ poučil Babiše ministr Výborný.

Pro populistické strašení se @AndrejBabis neštítí zneužít cokoli!?Pro pořádek - dovozy????obilí do ???? jsou velmi malé. To, co se doveze, kontroluje SZPI (0 závadných vzorků obilovin). Krmné obilí kontroluje @ukzuzCR, limit mírně překročily 3 vzorky, ani jeden nepředstavoval riziko. pic.twitter.com/PDmJUF28jz — Marek Výborný (@MarekVyborny) March 4, 2024

