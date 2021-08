„Lži z USA, to známe.“ Orbán k Americe, jak Biden není zvyklý

Není tajemstvím, že americká média a americký prezident nemají Maďarsko a premiéra Orbána v lásce. Právě proto se moderátor televize Fox News Tucker Carlson vydal do Budapešti, aby zjistil, jak je to doopravdy. „I když jste zvyklí, že americká média lžou, je to skoro vždy překvapení, jak moc, nic vás na to nepřipraví,“ řekl. V rozhovoru s Orbánem se bavil o migraci, budoucnosti Maďarska a střední Evropy i Bidenových urážkách.

„Kvůli tomu, že tyto věci říká nahlas, z Orbána dělají padoucha. Levicové neziskovky ho označují za fašistu a ničitele demokracie. Minulý podzim Joe Biden naznačoval, že je diktátor. Washington nesnáší Orbána tak, že i někteří neokonzervativci na ministerstvu zahraničí podporují neskrývané antisemity, kteří proti němu kandidují,“ uvedl Carlson a dodal, že to je důvod, proč se vydali do Maďarska. „I když jste zvyklí, že americká média lžou, je to skoro vždy překvapení jak moc, nic vás na to nepřipraví,“ dodal ještě a rýpl si do neziskovky Freedom House, kterou americká vláda financuje, jež Maďarsko řadí, co se týče občanských svobod, až za Jižní Afriku. „To je nejen nepravdivé, je to šílené,“ okomentoval závěry. Podle Carlsona má maďarská liberální opozice mnohem větší svobodu slova než ta konzervativní americká.

V rozhovoru s Orbánem se Carlson ptal například na migraci a proč Orbán postupoval v roce 2015 jak postupoval. Podle Orbána to byla jediná možnost. Uvedl, že pokud chce někdo bez povolení překročit hranici, tak je potřeba bránit svou zem a vzkázat dotyčným, že pokud chtějí vstoupit, je na to zákonný proces. A zastavit je. Jako další důvod uvedl ochranu obyvatel státu před nebezpečím.

„A vy si myslíte, že máte právo tohle udělat?“ ptal se Carlson. „Samozřejmě,“ řekl Orbán a doplnil: „Tohle je naše země, naši lidé, naše historie, náš jazyk, takže to udělat musíme.“ Pokud je někdo v nouzi a jediná země poblíž je Maďarsko, tak je nutné pomáhat, řekl maďarský premiér. Ale jedním dechem dodal: „Není možné si říct: Je to hezká země, přijdu tam a budu tam žít, protože se mi tam bude žít líp. Není lidské právo sem přijít, protože tohle je naše země. Je to náš národ, naše společnost, rodina, tradice, jazyk.“

To, že tato slova připadají západním zemím urážlivá, vysvětluje Orbán tak, že tyto země otevřely „novou kapitolu historie svého národa“ a chtějí vytvořit „novou společnost“, která už není křesťanská a národní. „Věří, že když se namíchá celá řada komunit včetně muslimských a původní řekněme křesťanské, tak výsledek bude dobrý,“ mínil Orbán a hodnotil: „Není možné říct, jestli to bude dobré nebo špatné. Ale myslím, že je to hodně riskantní.“ Maďarsko tento risk odmítlo, podle Orbána na to má právo. Právě toto vidí jako důvod, proč je černou ovcí evropských lídrů. Carlson se ptal na Orbánův názor na německé rozhodnutí migranty přijmout, ale to premiér diplomaticky nekomental, řka, že mu to nepřísluší a že se bude vyjadřovat jen k Maďarsku.

Moderátor se pak tázal na to, co si myslí o slovech, která o něm vyřkl prezident Biden, tedy: „Vidíte, co se děje v Bělorusku, v Polsku, v Maďarsku a jak ve světě posilují totalitní režimy. A tento prezident (Trump) se objímá se všemi kriminálníky světa.“ Nepřímo tedy naznačil, že jedním z nich je i Orbán. Ten se zasmál, že v Maďarsku je reakce na tyto názory skoro vždy stejná: „Kdo to je, že tohle říká?“

Ale doplnil, že od prezidenta USA už se jedná o vážné prohlášení. Vysvětlil, že kdo neumí maďarsky, má o Maďarsku jen omezené povědomí. Bidenova slova označil za urážku všech Maďarů. „Ale protože je to prezident USA, tak musíme být umírnění a zachovávat respekt a vysvětlovat, že ta slova jsou falešná,“ konstatoval. „A snažíme se to dělat slušně, protože Američany respektujeme,“ řekl ještě. Spolupráce s USA v oblasti bezpečnosti a v obchodě je prý znamenitá. „Až na politiku, když jsou liberálové ve Washingtonu,“ pousmál se.

Liberálové se podle něj soustřeďují na Maďarsko a Polsko, protože jsou úspěšné a úspěšně budují konzervativní společnost, která je alternativou té liberální. „Nebojují proti nám. Bojují za svoje,“ shrnul. Ale i v západní Evropě je prý šance, že se politika změní z liberální na konzervativní. Dle Orbána se do zemí V4 stěhují lidé ze Západu, kteří si myslí, že jejich země nejsou dost bezpečné a mají strach o budoucnost.

Také pozitivně vzpomínal na Donalda Trumpa, který měl heslo Amerika na prvním místě (America first). To Orbán označil za správné, protože on také myslí především na Maďarsko. Pochválil také Benjamina Netanjahua, bývalého premiéra Izraele.

I nadcházející volby Carlson nakousl. Orbán pravil, že světová levice udělá vše ve své moci, aby ho z křesla premiéra dostala. „Víme o tom a jsme na to připraveni, jsme připraveni bojovat,“ řekl.

