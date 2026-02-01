„Macinka s*re všechny. Zeman je za chvíli mrtvej.“ Byli jsme v davu mezi demonstranty

Spolek Milion chvilek na neděli do Prahy svolal shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla. Na akci, kterou podpořila i první dáma Eva Pavlová, se objevily transparenty vyjadřující podporu prezidentovi, stejně jako ty, které posílaly ministra zahraničí Petra Macinku „do p*či“. Padala i mrazivá slova. „Zeman je za chvíli mrtvej,“ bylo slyšet při debatách demonstrantů v centru.
Demonstrace spolku, nazvaná „Stojíme za prezidentem“, má ukázat od příznivců spolku Milionu chvilek podporu pro prezidenta ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), kterého Pavel viní z údajného „pokusu o vydírání“. Šéf české diplomacie naopak upozorňuje, že prezident se dopouští nerespektování Ústavy ČR, když odmítá jmenovat ministrem životního prostředí poslance Filipa Turka.
„Motoristé získali ve volbách 380.601 hlasů. Šest a půl procenta. Začali se však chovat, jako by jim to tady patřilo. Kvůli chlápkovi, který posílal studenty do pecí, si začali brát jako rukojmí celou republiku. Začali dokonce vydírat prezidenta. A to s nosem tak nahoru, že prorážel nebesa. Už dost. Tahle země je plná lidí, kteří teď říkají: ‚VOCAMCAĎ POCAMCAĎ,‘“ mobilizoval spolek Milion chvilek své příznivce.
Impuls podporovatelům spolku se podle aktivistů setkal s odezvou a v sobotu informovali, že na akci, kterou podpořila i první dáma Eva Pavlová, očekávají velký zájem lidí o účast. Prostor demonstrace z původně zamýšleného Staroměstského náměstí proto rozšířili rovněž na spodní část Václaváku. „Očekávali jsme leccos, ale tohle opravdu ne. Setkáváme se s odezvou, jakou za posledních šest let nepamatujeme. To, co se nyní děje, je srovnatelné pouze s rokem 2019. Přišly nám tisíce zpráv od konkrétních lidí, kteří hlásí, že se chystají dorazit i lidé, kteří normálně politiku nesledují. Často se chystají přijet celé rodiny,“ popisovali aktivisté a odhadovali, že v neděli do Prahy demonstrovat přijede kolem 30 až 50 tisíc lidí.
„S sebou si vezměte dobrou náladu, teplé oblečení, českou státní vlajku – a také občanskou hrdost, radost a odhodlání,“ nabádali pak chvilkaři své příznivce s dodatkem, že „je čas postavit se za Českou republiku a také za prezidenta Pavla“. „Za bezpečnost Česka a demokratická pravidla,“ hlásali.
Někteří příznivci Milionu chvilek doporučení poslechli a na demonstraci dorazili s českými vlajkami, část však raději zvolila transparenty či vlajky Evropské unie. Objevovaly se rovněž státní symboly Ukrajiny či znázornění prezidentské standarty.
Kolem 14. hodiny již na Staroměstské náměstí, hodinu před zahájením demonstrace, přicházeli první lidé, zatímco na Václavském náměstí i půl hodinu poté byl prostor spíše vyprázdněný. „To chceš být tady? Půjdem radši na ten Staromák,“ ozývá se a většina lidí se snaží uličkami Starého Města dostat co nejblíže k pódiu s vůdcem chvilkařů Mikulášem Minářem.
Většina lidí přicházela dvacet minut před zahájením shromáždění a některé užší části centra nezvládaly nápor demonstrantů do obvyklé nedělní turistické špičky – někteří zahraniční návštěvníci jsou evidentně vyděšení a smiřují se s tím, že se na Staromák nedostanou a raději se otáčejí. U Pařížské se nepříliš nadšení asijští turisté s vypětím všech sil snaží protlačit k orloji, kdežto mladé turistky ze Švédska naopak oslavují, že přežily tlačenici a podařilo se jim ze sevření demonstrantů proniknout do Týnské ulice, kde se již otáčejí s nepořízenou i lidé s transparenty.
Tuto taktiku zvolí také postupně větší část demonstrantů a jdou zpět k Václaváku, kde ve 14:30 byly největší hloučky u akce příznivců svobodného Íránu, ale po 15 hodině se situace otočila a podporovatelé osvobození Íránu od islamistického režimu končí vytlačení v ulici Na Příkopě.
Po cestě mezi oběma místy konání demonstrace byly slyšet mnohé politické debaty. Příznivci Milionu chvilek v nich většinou hovořili o prezidentovi a jeho sporu s ministrem zahraničí Macinkou. Právě na jeho adresu, stejně jako i směrem k Turkovi, zaznívaly místy až nepublikovatelné výrazy.
Mezi protestujícími byly vulgarity slyšet v hojném množství a výjimkou nebylo ani to, že se objevovaly přímo na transparentech. Mnoho rodin přišlo na akci s malými dětmi a otázkou tak je, zda rodiče na místě nezažívali perné chvilky, když se jich ratolesti ptaly na význam symbolu ženského přirození či na místo, kam část lidí posílala šéfa české diplomacie. „Macinko, jdi do píči,“ stálo kupříkladu na jedné ceduli v rukách demonstranta.
„Micinky serou do boxu, Macinka sere všechny,“ objevovalo se dále. A na Václaváku příchozí upoutával transparent označující ministra zahraničí za „Turkovu prcinku“. „Čiči jdi do piči,“ stálo pak na dalším poutači.
Vulgarity padaly i slovní. Lidé na obou náměstích posílali oba politiky Motoristů do nejrůznějších míst. Zachytit bylo možné i ostrá vyjádření směrem k exprezidentu Zemanovi. „Zeman do toho bude plácat pořád,“ pronáší jedna z přítomných žen, načež se ji muž snaží uklidnit: „Nebude. Ten je za chvíli mrtvej.“
I přes větší míru vulgarit, na místě samém konání protestu probíhalo bez větších incidentů a většina přítomných protestovala poklidně. „Pane prezidente, stojíme za vámi!“ provolávali lidé a podobné nápisy se objevovaly na většině transparentů. „Na mýho prezidenta nesahej!“ nabádala písemná výzva na jedné z cedulí.
Variant transparentů bylo opravdu nepřeberné množství. Starší dámy na Staroměstském náměstí postávaly s nápisem „Za naše vnoučata. Babičky“. Opodál pak byla koláž zachycující Macinku a Babiše jako satany a Petra Pavla, expremiéra Fialu a exministra vnitra Rakušana jako exorcisty, vymítače ďábla.
