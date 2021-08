„Mafiánské okolí prezidenta!“ Moravec to řekl přímo do kamer ČT. Hamáček musel zasáhnout

reklama

Moravec otevřel debatu oznámením, že prezident Zeman hrozí vetem návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová naznačila, že bude hledat úspory i cestou zmrazení platů hasičů a policistů. A na to Hamáček odmítl přistoupit.

„Pokud se tady bavíme o schodku, tak on by mohl být o 120 miliard nižší, kdyby tady hnutí ANO a ODS neodhlasovaly tu rozpočtovou šílenost se zrušením superhrubé mzdy,“ soptil hned v úvodu Hamáček. „Podívejme se, čím si ti lidé prošli. Napřed pandemie, kdy jsem musel proboxovat tu odměnu přes Ministerstvo financí. A teď ještě tornádo, kde všichni chválí policisty a hasiče, ale tak je taky sakra potřeba jim to zaplatit,“ zuřil ve studiu Hamáček. „Paní ministryně financí se ráda fotí s policisty a hasiči, ale reálně jim navrhuje snížení mezd o sedm procent, tepal svou kolegyni ve vládě Hamáček. „Pro něco takového na vládě hlasovat nebudu,“ zesílil hlas ve studiu. Předpokládá, že pro to nebude hlasovat žádný ministr za ČSSD.

Jedním dechem dodal, že nechce hasiče a policisty dostat do situace, kdy by museli žebrat o benzín, jak tomu podle Hamáčka bylo za pravicových vlád.

„My prostě nemůžeme našim bezpečnostním složkám říct: my vám děkujeme, že jste pracovali nad rámec svých povinností, že jste nasazovali své životy, ale trhněte si nohou, my vám platy nezvedneme,“ nedal se zastavit Hamáček.

Po Hamáčkovi si vzal slovo Petr Fiala a prohlásil, že koalice SPOLU by byla schopna najít úspory 100 miliard na nesmyslných neinvestičních dotacích firmám, na digitalizaci státní správy a tak podobně.

„Ten rozpočet, jak je teď postaven, vede Českou republiku ke krachu,“ hřímal Fiala. Jedním dechem dodal, že z informací vlády vyčetl, že zrušení superhrubé mzdy odčerpalo z rozpočtu jen 25 miliard, a nikoli 120.

Zdůraznil, že platy policistů a hasičů by nezmrazoval.

„Šetřit na lidech, kteří prokazatelně dělají dobrou práci, tak to není ta správná cesta. Šetřeme na nesmyslných dotacích, ale tak šetřeme na tom, jak se ten stát chová. Jestli já si přečtu, že stát úřad vyměňuje na jednom autě letní gumy za zimní za 40 tisíc korun, tak takhle se nikdy nemůžeme dostat k nějakému rozpočtu a výdajům. Tohle se musí napravit,“ uvedl před kamerami Fiala.



Když dostal slovo Rakušan, dal Fialovi za pravdu. A uhodil na Hamáčka. Konstatoval, že ČSSD sice nehlasovala pro zrušení superhrubé mzdy, ale jako vládní strana tomu nedokázala zabránit.

Hamáček se rozzlobil.

„Pane předsedo, starejte se o sebe,“ vypálil Hamáček.

„My chceme šetřit na tomhle státu, který se projedl k neuvěřitelným výdajům a nemá sebemenší tendenci šetřit sám na sobě. To je neudržitelné. Nevynalezli jste perpetuum mobile a já nechci předávat svým dětem stát, který je takto předlužen,“ hřímal Rakušan.

A to už se Hamáček neudržel. Vypálil, že ani jedna z opozičních koalic se nechce bavit o příjmové stránce rozpočtu, ačkoli je všem jasné, že právě to je kardinální otázka.

„Pokud pan Fiala umí ušetřit půl bilionu, tak sem s tím, ale je přece jasné, že pravdu má sociální demokracie, která jako jediná z těch stran se zaměřuje i na tu příjmovou stránku rozpočtu. Já to říkám jasně. Pokud chceme německé služby, tak za německé daně. Pokud chceme rumunské služby, tak za rumunské daně,“ hřímal Hamáček.

ČSSD vidí cestu v zavedení sektorových daní, ve zdanění korporací, v konci odlivu peněz z Česka a tak podobně.

V tu chvíli Moravec Hamáčkovi připomněl, že ČSSD vládne v Česku už osm let a neprosadila to.

Hamáček okamžitě kontroval, že to je kvůli hnutí ANO.

Když znovu dostal slovo Fiala, zdůraznil, že v posledních letech ekonomika rostla a díky dobré práci všech občanů vzrostly příjmy státu o 600 miliard, ale vládě ANO a ČSSD to nestačí. Tohle musí podle Fialy skončit. „Takhle stát nemůže fungovat,“ hřímal ve studiu Fiala.

Trval také na tom, že rušení superhrubé mzdy bylo správným krokem.

A tady narazil i u Rakušana, který konstatoval, že v tomto období to opravdu nebyl dobrý nápad.

Připomněl také, že inflace rychle roste, zdražuje se zboží a služby a na to je třeba reagovat. „My jsme v době, kdy padly globální dodavatelské řetězce, což tu cenu šponuje nahoru. Já neříkám, že jen vláda je zodpovědná za inflaci, ale je spoluzodpovědná,“ pravil Rakušan.

A v tu chvíli Hamáček znovu zesílil hlas.

„Pojďme se dohodnout, že zavedeme německý daňový systém. Ten argument, že se mají snižovat daně, tak se budou snižovat tak dlouho, že nebude platit nikdo nic a nebudou peníze. Ale když se tady něco stane, tak všichni volají: státe, pomoz!“ zlobil se Hamáček.

Fiala s Rakušanem trvali na tom, že lze jít jinou cestou a stát musí šetřit kupříkladu na svých úřednících, a nikoli na policistech a hasičích.

Ale Hamáček znovu vyrazil do útoku.

„Ani jedna z koalic nemá recept, jak ten schodek vyrovnat, tak já vám řeknu, co se stane. Stane se to, že se zvýší jediná daň, která se dá dobře vybrat, a to je DPH. Oni zvýší DPH na 25 procent, a zdraží tím potraviny. Zdraží je důchodcům, rodinám s dětmi a zaměstnancům. Oni to tam samozřejmě nenapíšou, protože to je sebevražda, ale kde jinde ty peníze vezmou? Podnikatelům daně zvedat nechtějí, korporacím taky ne, takže co udělají? Zvednou DPH. To vám garantuji,“ pálil ostrými slovními náboji Hamáček.

„To je samozřejmě nesmysl,“ ohradil se okamžitě Fiala.

Jedním dechem dodal, že zavedení sektorové daně, po které volá ČSSD, obrovsky zadluženou Českou republiku nespasí.

„Nám tady utíká 300 miliard ročně,“ zvyšoval znovu hlas předseda ČSSD.

Rakušan mu okamžitě připomínal, že za osm let vlády ANO a ČSSD ekonomika rostla, ale vláda i tak stát nadále zadlužovala.

Hamáček znovu vyrazil do protiútoku. Upozornil, že pokud koalice STAN a Pirátů chce hledat úspory, tak je otázka, kde by je hledal na vnitru. Tam může buď vyhazovat policisty a hasiče, nebo odložit nákupy hasičské techniky a na dalších věcech.

„Já tady slibuju, že nebudu šetřit na policistech a hasičích. To je vaše interpretace, ale je lživá,“ vypálil na Hamáčka Rakušan.

„Ale pak vám to nevychází,“ ozval se Hamáček.

Fiala upozorňoval, že je třeba zarazit agrofertizaci státu, což znamená, že koalice SPOLU nemůže vládnout s hnutím ANO. Podle Fialy je to názor drtivé většiny lidí v ODS.

Hamáček konstatoval, že ODS nakonec nic jiného nezbude.

„Bez hnutí ANO se ta příští vláda bude skládat velmi složitě, protože jediný efekt té vaší bubnové palby do Andreje Babiše je to, že má 30 procent. Ale to je váš program. My říkáme ano, my jsme ve vládě s Andrejem Babišem, ale protože ANO je velmi programově flexibilní, tak se nám podařilo ve vládě prosadit řadu věcí ČSSD, ale protože víme, jak je ANO flexibilní, tak víme, že Andrej Babiš bude flexibilně ta opatření zase klidně rušit,“ zahřmělo od Hamáčka.

Fiala kontroval, že tu existuje hrozba, že tu bude vládnout dohromady Babiš, Tomio Okamura (SPD) a Vojtěch Filip (KSČM), a této hrozbě je třeba zabránit.

Moravec poté otevřel ještě jedno téma, a to v podstatě otevřenou válku mezi BIS a prezidentem Zemanem.



Fiala zdůraznil, že pokud by v příští vládě seděli populisté a extremisté, bude BIS pod ještě větším tlakem a reálně hrozí posun Česka na východ – k Rusku. Pokud jde o spor premiéra Babiše a prezidenta Zemana, tak tady je Fiala znepokojen.

„Jeden z nich musí lhát, a to mě velmi znepokojuje,“ pravil Fiala ke sporu údajných odposlechů v okolí prezidenta Zemana.

„Ano, jeden z těchto dvou pánů je lhář,“ přisadil si Rakušan. „My tady hrajeme trapnou přestřelku mezi našimi dvěma ústavními činiteli a ten, kdo se raduje a směje, je Rusko a podobný mocenští soupeři, které tady máme. To je strašná ostuda,“ dodal ještě Rakušan s tím, že pokud by měl odhadnout, kdo z dua Zeman – Babiš neříká pravdu, tak soudí, že pravdu tady neříká Miloš Zeman.

V tu chvíli se opět ozval Hamáček.

„Pokud se tady bavíme o tom, kdo jak tady čelí nebo nečelí ruskému vlivu, tak největší ránu ruskému vlivu jsme dali my. Konkrétně jsem to byl já jako ministr zahraničí, který v té době vyhostil 18 ruských špionů. Z toho se nevzpamatují deset let. A Jakub Kulhánek to dotáhl do konce, když srovnal ty počty diplomatů podle vídeňské úmluvy... Já chápu, že byste si radši ruku ukousli, než byste vládu pochválili, ale pokud tady někdo něco udělal proti ruskému vlivu, tak jsme to byli my,“ pravil Hamáček.

„Byť se říká, že v nejlepším se má končit, tato diskuse nekončí,“ oznámil v tu chvíli Moravec.

A debata tří hostů se přehoupla do druhé hodiny.

Moravec upozornil, že z Hradu nadále zaznívá ostrá kritika BIS, a Hamáček by podle svých vlastních slov ocenil, kdyby tato mediální přestřelka ustala. „Vést mediální přestřelku o tajnou službu, to nepomáhá nikomu,“ volal Hamáček ve studiu s tím, že pokud má Hrad nějaká podezření, má je prošetřit příslušná senátní komise.

Rakušan se do Hamáčka pustil.

Opozice říkala: nechť pan Koudelka pokračuje, ale vláda se bála, dala mu jakýsi polovičatý mandát a děje se přesně to, na co jsme upozorňovali, že je Koudelkova pozice oslabena. Pokud bych byl premiérem... tak bych se zasadil o to, aby Michal Koudelka měl plnou odpovědnost za vedení

BIS na další léta,“ zdůrazňoval Rakušan.

Fiala byl s Rakušanem ve shodě.

Jak Rakušan, tak Fiala upozorňovali, že kdyby premiér Andrej Babiš prodloužil mandát Koudelky o pět let, v médiích by se o tajných službách nemluvilo. A tak by to mělo být.

Moravec poté připomínal slova prezidenta Zemana z roku 2013, že si jeho kancléř Vratislav Mynář bude muset urychleně dodělat bezpečnostní prověrku, jinak nebude kancléřem. O osm let později je vše jinak. Mynář prověrku nemá, ale celých osm let v pozici kancléře nadále působí.

Kromě Mynáře má Miloš Zeman po boku ještě ekonomického poradce Martina Nejedlého.

„Jestli pak není vydíratelný prezident, když se podíváte na mafiánské okolí prezidenta?“ ptal se Moravec.

„Já bych byl opatrný v takových výrocích,“ ozval se Hamáček. „Nemám poznatky o tom, že je někdo v okolí prezidenta vydíratelný nebo vydíraný,“ doplnil ještě Hamáček.

Rakušan a Fiala se shodli na tom, že je velmi špatným signálem do zahraničí, že si čeští vrcholní představitelé státu nedokážou promluvit o řediteli BIS a prosadit člověka, který dělá svou práci dobře.

„Už to, co se děje, ukazuje na určitý rozvrat státu, a to je něco, co nesmí pokračovat. Proto je tak strašně důležité, aby tu nadále nevládlo hnutí ANO, extremisté a populisté. Proto my nabízíme tu změnu, která je reálná,“ tepal Babiše Fiala.

Všichni tři hosté se poté shodli na tom, že situace v Afghánistánu představuje problém pro celý svět i pro Česko samotné.

„Já bych tady chtěl poděkovat vojenskému zpravodajství, které ty lidi prověřilo. Díky tomu nejsme dnes v situaci jako Německo, kde zjišťují, že se jim na palubu těch letadel dostali i lidé, kteří jsou bezpečnostním rizikem,“ zaznělo od Jana Hamáčka.

Fiala označil krizi v Afghánistánu za celosvětový problém, který se dotkne i Česka.

„Já to považuji za chybu, za velké selhání a musíme dělat všechno pro to, aby ty dopady na nás byly co nejmenší,“ uvedl Fiala. „Dnes nikdo v Evropě nechce přijímat žádné vlny uprchlíků, ani Německo, ani nikdo jiný, takže by to nemělo vést k tomu vnitřnímu rozkolu v EU,“ poznamenal ještě.

Rakušan se tady s Fialou shodoval. Oba upozorňovali, že Afghánci, kteří pomáhali českým vojákům a diplomatům, si teď zaslouží pomoc od Česka.

