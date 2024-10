„Malinové, silně šťavnaté, bez chemie.“ Nejdražší jablka. Ceny, které lidé jen tak nevydýchali

Kilo jablek za 45 nebo třeba 48 korun. I takové ceny jsme před nedávnem objevili na trhu v jihočeské metropoli. „Malinové, silně šťavnaté, bez chemie, kg 85,“ stálo dokonce na jedné ceduli. Prodejci i zákazníci si stěžují, že českých jablek je málo. Někteří zákazníci pak nemohou „vydýchat“ ceny.

„Letos jsou to už poslední. Už nebudou naše jablka, je malá úroda,“ posteskla si Vladěna Hovorková, která na českobudějovickém trhu nabízela například nádherná, tmavě rudá jablka, kilo za 45 korun. Odpověděla i na otázku, co říká na to, že v obchodech jsou převážně jablka ze zahraničí. „Letos by nebylo možné českými jablky zásobovat prodejny. Ale oni to berou stejně raději z Polska než od nás, českých pěstitelů,“ pokrčila rameny. Jablka na trhu v Českých Budějovicích (FOTO: Z. Bednářová)

Mezi návštěvníky trhu byla o česká jablka dost sháňka. „Česká jablka jsou prostě česká jablka. Nikdy dřív o ně nebyla nouze a ta chuť... To se přece nedá s kupovanými, přivezenými bůhví odkud, srovnat,“ pokýval důchodce, který ale zamračeně koukal na cedule s cenami. „To si už snad dělají z lidí blázny,“ nasazoval si brýle a poté naštvaně odešel, aniž by něco koupil.

„Já je koupím, i když jsou drahé. Ono v obchodech také nejsou nejlevnější a co já vím, jestli jsou něčím třeba stříkané,“ vzala naopak ceny na milost žena, která stála hned za ním.

Jablka z Polska, Itálie, Slovenska… Proč nejsou česká?

V minulých dnech a týdnech jsme postupně navštívili i několik supermarketů, abychom se podívali, jak to vypadá s českými jablky tam. Asi nejvíc českých jablek jsme objevili v Globusu. Jinak byla většina z Polska, Itálie, našli jsme i ze Slovenska.

„Věc je jasná. Mrazy na jaře totálně zlikvidovaly úrodu. Jablka z Čech letos nejsou a nebudou,“ odpověděl na naši otázku, proč i Terno, ve kterém se dá sehnat kvalitní regionální zboží, nabízí česká jablka jen velmi omezeně, Tomáš Rada, generální ředitel a předseda představenstva JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Ceny jablek ve většině obchodů byly v některých případech opravdu přece jen o něco nižší než ty, které jsme viděli na trhu. Zpravidla to ale byla jablka ze zahraničí anebo v akci. Objevili jsme například polská jablka v akci za 19,90 nebo 24,90. Bez akce pak třeba o deset i více korun dražší. Jablka ze Slovenska a z Itálie jsme viděli například kilo za 49,90, v obou případech byla ale i dražší. Česká jablka jsme objevili například za 39,90, dražší za 59,60, v akci pak například za 19,90 nebo 34,90.

„Já jsem viděl banány v akci levnější než jablka. Frontu na ně už ale asi nikdo nestojí,“ smál se muž, kterého jsme potkali u ovoce a zeleniny.

Polská konkurence... A jablka kilo za skoro 70 korun? Opravdu šílený...

Oslovili jsme i agrárního analytika. „To se vědělo už v dubnu, po těch jarních mrazech v ČR, že úroda jablek bude plus minus na dvaceti procentech dlouhodobého průměru, tedy velmi nízká,“ uvedl Petr Havel a vysvětlil. „Což znamená, že se musí do ČR dovážet víc jablek ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že ty mrazy postihly i část území Polska, odkud se k nám jablka v minulosti zejména dovážela a byla vlastně v rámci EU nejlevnější, jsou prostě jablka asi historicky nejdražší, co u nás byla. Nevím o žádném roku, kdy by se jablka v některých případech, třeba na farmářských trzích, prodávala kilogram za skoro 70 korun. To mi přijde opravdu šílený. Ale prostě důvodem zdražení jablek jsou ty mrazy, které postihly nejen Českou republiku,“ zopakoval a dodal. „To neznamená, že by jablka na našem trhu nebyla, jsou tam, ale v daleko větší míře, než v minulosti, jsou ze zahraničí.“

Reagoval i na zprávy, které se v posledních letech objevují v tisku, a sice, že někteří ovocnáři v ČR sady, nebo jejich část, likvidují, neboť se jim pěstovat ovoce ani nevyplatí.

„Máme jako sousední zemi Polsko a polská produkce je nejen v oblasti jablek, ale skoro ve všem, levnější než ta naše. Mimo jiné proto, že je to větší země, jsou tam nižší náklady na pracovní síly, nebo například na energie. No a Polsko asi z poza našich hranic nezmizí, tak je zřejmé, že polská produkce bude naší produkci konkurovat i v dalších letech. Takže pokud si spotřebitelé budou vybírat v obchodech jablka pouze podle ceny, no tak lze předpokládat, že se prostě nějaká část našich ovocných sadů ještě vymýtí,“ nastínil nepříliš hezkou budoucnost a pokračoval.

„Dobře to není například i proto, že u nás v ČR je vlastně největší spotřeba jablek ze všech zemí EU na hlavu. Tudíž by nebylo strategické, aby se plochy našich ovocných sadů ještě dál snižovaly. Ale je to hodně na spotřebiteli, který by měl preferovat naše jablka, v případě, samozřejmě, že nebudou nějak zásadně dražší než ta dovozová. A pakliže je bude kupovat, tak ty sady zůstanou. Pakliže je kupovat nebude, tak se ta plocha zřejmě ještě sníží,” pokrčil rameny a dodal:

„Loni to bylo meziročně asi deset procent pryč. Jak to dopadne letos, uvidíme. Možná že někteří ovocnáři zase skončí, protože mají nejen tu levnou konkurenci z Polska, ale letos dokonce také žádnou úrodu,“ uzavřel.