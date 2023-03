„Mám pocit, že dlouho nic nenatočí.“ Zdechovský se smál Bulířovi. Teď je venku brutální VIDEO

Na sociální sítě se dostalo video o konfrontaci od českých dobrovolníků na Ukrajině vůči Matouši Bulířovi, jenž se vydal na Ukrajinu a tam zpochybňoval např. přítomnost západní bojové techniky. Neskončilo to jen slovní potyčkou; vše mělo pokračování. „Ještě jednou se tady ukážeš... kriple zasranej!“ řve v jedné z dalších nahrávek muž v maskáčích na ležícího Bulíře a mlátí ho do obličeje. „Mám pocit, že dlouho nic nenatočí,“ bavil se před několika dny europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) – a teď tvrdí, že o napadení nevěděl.

Po svém odjezdu na Ukrajinu však následně začal publikovat videa, kde tvrdil, že západní technika a peníze, které měly doputovat na Ukrajinu, nejsou nikde vidět. „Ano, nějaká západní technika tu je – vzadu. Ale nic, co by se promítlo do přímého boje, to vám garantuji. Tady se furt jezdí ve staré sovětské technice, a tam, kde se bojuje, vůbec nic tu není. Proto jsem proti bezmezné pomoci Ukrajině, stát vyhazuje peníze oknem. Nejsem přítomen na celé frontě, jsem tu podruhé,“ tvrdil Bulíř podle CNN Prima News.



Následně oslovil europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a vyzval ho, aby jel také na Ukrajinu. „Má fetiš fotit se v uniformě a poukazovat na to, že je součástí aktivních záloh a jak je třeba dát Ukrajině úplně všechno. On sám neudělal vůbec nic. Můžete mi ukázat na frontě, kde jsou ty stamiliardy peněz? Kde jsou ty zbraně, cokoliv? Neviděl jsem je. Vůbec nic se nezměnilo, lidé tu fasují stejné zbraně, AK-47. Kde jsou ty miliardy?“ pronesl směrem k lidoveckému politikovi.

Pak se však objevil záznam, kde jiný dobrovolník bojující na Ukrajině z Bulíře pod nátlakem dostává informace, které naznačují, že Bulíř se bojů účastnil jen okrajově a velký přehled o nasazení techniky tak mít nemusí. Bulíř na záznamu přiznal, že si akorát jednou „vystřelil AKčkem“.

„Viděls nějakou západní techniku? Kde bys ji asi viděl, když jsi nikde nebyl a nic jsi nedělal? Kritizuješ to, o čem víš úplné hovno! Jednou jsi vyjel na BTR a hned si dáváš video. Ti lidi, co zůstali v Česku, udělali stejný hovno jako ty,“ pustil se do něj následně muž na záznamu.

Tak na Šaška Bulíře došlo ještě dřív, než jsem to stihl já :( Přeju ti nehezký návrat do ČR, s brekem, jak malý proruský nic :) Btw: Přijeď ještě jednou, chci ti to vysvětlit ještě já, co jsi to za šaška. @TomasZdechovsky @EvaTrmx86qc7r @MercuryBarbora @MatyasZrno @MisaPopelky pic.twitter.com/QBGlpZR5SS — Honza (@HonzaUA) March 15, 2023

Zdechovský na to reagoval značně pobaveně s tím, že to „tak dlouho netrvalo a pravda o panu Bulířovi je venku“. „Vystřelil si jednou. A machruje, jak bojuje na východě Ukrajiny,“ poukázal europoslanec.

Tak to dlouho netrvalo a pravda o panu Bulířovi je venku :-)

Vystřelil si jednou. A machruje, jak bojuje na východě Ukrajiny. https://t.co/Vrsktk8Z4E — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 15, 2023

„Doporučuji si přečíst, kdo je Matouš Bulíř – lhář, který nikdy na Ukrajině nebojoval! To dnes přiznal i dalším Čechům, kteří si ho na Ukrajině na základě jeho videí našli,“ sdílel též text, kde se píše, že „nikdo z ostatních Čechů, kteří tam opravdu bojují, Bulíře nezná, natož aby se s ním setkal“.

Když se ho pak jeden z diskutujících na facebooku ptal, zdali „bylo ok“ dle něj i „lynčování“ Bulíře, napsal Zdechovský, že „takové info nemá“.



Na sociálních sítích se však objevilo i pokračování rozhovoru. Na videonahrávce muž Bulíře, který už leží na zemi a chrání si hlavu, zasedne a začne ho pěstí být do zátylku, načež ho druhý z mužů, který si vše dokumentuje, okřikne, aby se „zklidnil“. To se však nestane.



„Ty kriple!“ spustí opět útočník a znovu se na Bulíře vrhá a začne ho tahat za vlasy, aby si nemohl chránit hlavu u země, a zasadí mu několik úderů přímo do obličeje, které se Bulíř snaží vykrýt dlaněmi a muže žádá, aby „toho nechal“. „Konfrontace bojovníka z Ukrajiny,“ baví se však útočící muž nadále mlácením Bulíře. „Ještě jednou se tady ukážeš... kriple zasranej!“ vyhrožuje nato a udeří mu hlavou obličejem o podlahu.

Mlácení Bulíře, tj. to video, které LIDOVEC posl. @TomasZdechovsky "nemá". Zbytek v komentáři.

(válka samozřejmě barbarizuje, a to barbarství nezasahuje jen přímé účastníky. Bulíře soudit honotit nechci) pic.twitter.com/t2hbTx0Y1s — Martin Konvička (@konva333) March 17, 2023

Když europoslance s videem konfrontoval vědec a aktivista Martin Konvička, odvětil, že něco podobného neschvaluje. „Několikrát jsem psal, že fyzické napadení v žádném případě neschvaluji. Vy tady naznačujete, že jsem to snad točil. Jediné, co jsem na sítích doposud viděl, byl zmíněný audiozáznam. Tak se prosím vás běžte projít na čerstvý vzduch,“ vzkázal rovněž Konvičkovi.

Ten však mimo jiného poslanci připomenul, že mohl o osudu Bulíře tušit. „Mám pocit, že dlouho nic nenatočí,“ psal totiž Zdechovský před několika dny a bavil se nad tím, že nové Bulířovo video bude, „až se zahojí“. Na toto připomenutí už europoslanec zatím dále nereagoval.

