„Mám s tím pánem oučty. Starý oučty!“ Těžká palba u Xavera. Tlustý se s Kroupou vůbec nemazal

Hned jako prvního naservíroval Xaver svému komentátorovi investigativce Janka Kroupu a jeho tvrzení o ministru Hamáčkovi. „Buď ať to dokáže, anebo jde do háje,“ shrnul hned pro začátek svůj postoj Tlustý. Kroupa by podle něho výpověď měl zveřejnit do týdne, tedy s citáty, i třeba beze jmen. „Já bych uvítal, kdyby do týdne ležela na policii ta jeho výpověď, která potvrzuje jeho tvrzení. A z toho by mohl být únik, kde by mohlo chybět jméno, ale ten text by souhlasil,“ komentoval kauzu.

Ta se podle něho posouvá k: „Pane místopředsedo vlády, vy jste sice nic neudělal, ale my máme důkazy, že jste o tom přemýšlel.“ Konstatoval, že někteří lidé budou kvůli fandovství věřit Kroupovi první poslední.

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 96% Evropan 2% Čech i Evropan 2% hlasovalo: 12433 lidí „Já mám s tím pánem oučty, víte? Starý oučty,“ řekl Xaverovi, který se ptal na jeho názor na Kroupu. Uvedl, že mnoho z toho, co o něm Kroupa před 15 lety natočil, nebyla pravda. „Ale lidi tomu věřej,“ dodal a potvrdil, že ho Kroupa podrazil.

„On v reportáži napsal, že jsem něco inicioval. On to inicioval, já jsem to neinicioval. On napsal, že jsem nahrál nahrávky nějakých politiků. Nikdy jsem nic nenahrál. Já jsem ho vyzýval, aby ty moje údajné nahrávky zveřejnil. Žádný nemá, tak je nemoh zveřejnit. Úplně to přetočil. Když to vymyslel a mě do toho nalákal, tak říkal, že budou vytvořeny umělé kompromitující materiály, že bude nafilmováno, jak se koupu ve vířivce, a zároveň bude nafilmováno, že bude filmováno, aby bylo doložitelné, že je to provokace a že on bude hledat ty, kdo mají zájem a zaplatí za to, chtějí mě zneškodnit. Zkrátka přijít na to, kdo mě chce kompromitovat a kdo s tím obchoduje. Potom, když jste viděl tu reportáž, tak to bylo o něčem úplně jiném, bylo to o nějakém blbci, co leze do vířivky s nějakou slečnou, a dodneška mě to vlastně provází,“ rozebral Tlustý svůj pohled na starou kauzu Morava.

Kroupa je podle něj mediální nájemný odstraňovač politiků. V civilizované zemi by to prý Kroupovi spočítali, i jeho vydavatelství, a nejednalo by se zdaleka jen o 10 milionů, o které se chce soudit ministr vnitra Jan Hamáček. Politici, kteří kvůli této kauze rokovali bez přítomnosti kamer, prý sedli na lep a věnují se něčemu, co odvádí pozornost od důležitých věcí, jako je zvýšená cena úroků dluhu České republiky. Investigativec dle Tlustého svou boudu vždy postaví tak, že část je pravda a tou se pak ohání. A částem, které nesedí, se pak nevěnuje pozornost.

Co se týče odpoutávání pozornosti, Tlustý mínil, že to byl i pirátský záměr, odvolat celou Sněmovnu. „Oni mají teďka problém, velkej problém. Mezi veřejností se rozšířil jejich záměr zdanit byty a domy sazbou jedno procento. A já jim to věřím. Každej rok jedno procentíčko. A skoro každý bydlí v bytě, který za tři miliony, pět milionů, skoro každý na venkově bydlí v domě, který je za tři miliony, pět milionů, sedm milionů. A z toho je jedno procento 30, 50, 70 tisíc, každý rok. Ta babička na venkově ze svého domečku, ze své penze odnese 30, 50, 70 tisíc tady těm soudruhům na rozkvět naší vlasti,“ spočítal.

Dodal, že i ti, kteří to majitelům nemovitostí přejí, tak spláčou, protože tyto daně se jim odrazí v nájemném. „Tady není nikdo, kdo by se mohl těšit, kromě těch Pirátů,“ soudil a dodal, že právě proto se snaží Piráti odvést pozornost. Dodejme, že poté, co se tento údajný záměr Pirátů rozšířil, tak na sociálních sítích Piráti prohlásili: „Zvyšovat daň z nemovitosti na 1 % ceny v žádném případě nebudeme!“

