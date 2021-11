„Mám strach z budoucí vlády!“ Jeden z největších odpůrců polského dolu Turów prozradil proč

Jako by byli dva berani zakleslí do sebe. Evropská komise proti Jaroslawu Kaczyńskému a Mateuszi Morawieckému. Jeden beran dotace poskytuje a druhý je přijímá, takže kdo je silnější? Takovou dává řečnickou otázku velký bojovník proti dolu Turów a jeden z hlavních mluvčích Sousedského spolku Uhelná pojmenovaném po vesnici u hranic s Polskem Milan Starec.

Spor o důl Turów je v současné době zamrzlý. Nemám pravdu?

Je do jisté míry zamrzlý. Jsme v určité přestávce, protože polská strana čeká, až se v Česku změní vláda. Čekají, jak se k tomu postaví nová ministryně Anna Hubáčková a Občanská demokratická strana (ODS). Tato strana je s polskou partají Právo a spravedlnost v Evropském parlamentu v jedné frakci, takže v Polsku doufají, že s ODS se jim bude ten problém lépe řešit.

Je třeba se toho obávat?

Mám trochu strach, protože jsem před volbami na Twitteru zaregistroval Jana Zahradila, jak se přátelsky vyfotil s poslankyní Evropského parlamentu Annou Zalewskou a to je velmi nepříjemná osoba. Ona proti Česku několikrát vystupovala v Evropském parlamentu a používala vyloženě podpásové argumenty. Dokonce se při tom párkrát i docela zesměšnila. Když jsme na stránkách vodanebouhli.cz zveřejnili své argumenty, tam se ostatně vyjadřují i lidé z Václavic, kteří s nedostatkem vody také velmi bojují, tak prohlásila, že neexistujeme, protože se tam na fotce pase skotské plemeno krav. Nedošlo jí, že v různých zemích mají různá cizí plemena. A takové argumenty používá. Ano. Nemám z toho dobrý pocit.

Spousta protiargumentů vychází z nepochopení situace. Protože to, jestli je anebo není v Uhelné dostatek vody, je potřeba nejdřív pochopit, než to člověk začne soudit. Máme sice lokální vodovod se zdrojem ve vesnici, nicméně zatím není propojen s žádnou sítí, ze které by mohl být zásobován. Takže, až ve vrtu dojde voda, která opravdu stále klesá, tak zůstaneme bez vody.

A ve vrtu je posledních sedm metrů do čerpatelné hladiny. A je předpoklad, že v roce 2026 voda dojde. To jsou tvrdá data, která prezentuje Josef Datel z Výzkumného ústavu vodohospodářského, který k nám jednou za rok jezdí na informativní setkání. To není žádná spekulace. Pokud se klesající tendence zrychlí, tak nám může voda dojít třeba i za tři roky. Ve Václavicích nemají lidé žádný vodovod a jsou závislí na svých studnách u baráků. Té vody je tam opravdu málo.

Jeden z protiargumentů zní, že na poklesu vody u vás má hlavní podíl nedaleká pískovna, která se má prý rozšiřovat...

O její rozšířené těžbě nic nevím. Podle mě je to kravina. Minulý týden jsme měli schůzku se starostou Hrádku nad Nisou Josefem Horinkou a dokonce tam byl i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Prý to bylo na stole, ale bylo to jednoznačně zamítnuto.

A to je krásná ukázka toho, jaké argumenty druhá strana používá. Co se týče současné pískovny, tak máme podložené argumenty. Pískovna Grabštejn má nulový vliv na čerpání vody v Uhelné. Ta pískovna není tak hluboká, aby spodní vody mohla jakkoliv ovlivnit. Tak to prostě je. Vždyť se tam může každý podívat. Já kolem ní dvakrát týdně běhám a tam žádná voda není. Ostatně polští představitelé tam byli a viděli to. Nechápu, jak tenhle nesmysl může stále kolovat po internetu.

Naopak důl Turów je hlídán ochrankou a moc tam lidi nepouští. Nemají rádi fotky dolu, protože z něj vedou čtyři metrové roury ven a jimi se právě odčerpávají miliony kubíků vody do řeky. To je jasný důkaz, že důl na hladinu spodních vod v okolí naopak vliv má.

Polská strana je tedy v jednáních neseriózní?

Bohužel ano. Její argumenty jsou falešné. Buď je to lež s pískovnou anebo lež s těsnící stěnou. Ta nemůže zabránit unikání naší vody, protože je kilometr vedle. Vezměte si mapu a je to zřejmé. Když ne, tak vám to vodohospodář Datel objasní. To je odborník, já jsem obyčejný vesničan. Nicméně jeho závěr zní, že ta stěna nemůže mít žádný vliv na úbytek vody v Uhelné. Ona je vedle nejkratší spojnice mezi námi a dolem Turów. Byla navržena z úplně jiného důvodu, než kvůli úbytku vody v našem regionu.

Další protiargument. Proč to Němci, když město Zittau, tedy Žitava, leží skoro na hraně toho dolu, vlastně nikdy moc neřešili?

Nedávno vyšel u vás v ParlamentníchListech.cz rozhovor s místostarostou Hrádku nad Nisou Pavlem Farským. Ten říká, že se na straně k Německu vše rekultivuje a budují se tam ochranné valy. A má pravdu. Směrem na Česko se nebuduje nic, protože Poláci mají asi pocit, že to není potřeba.

A voda v Německu? Vůbec to není tak, že by to na Německo nemělo vliv. Naopak. Ten je stejný jako na Česko. Nicméně je třeba znát situaci, protože jinak to člověk nepochopí. Co se týče pitné vody, tak se Žitava nebouří, protože je zásobená z Lužických hor. Když půjdete údolím mezi Žitavou a hřebenem Lužických hor, tak tam jsou desítky vrtů, odkud se voda přivádí do Žitavy. Takže ve městě nejsou závislí na studnách.

Nicméně klesání města je faktem a je způsobeno právě tím odvodněním. Voda, která byla v podloží, tam mizí. Je to celé na písku a bez vody si písek sedá. O tom byla loňská německá studie, že v nejhorším scénáři se historický střed města může propadnout o jedna celá dva metru. Německo důl prostě taky odvodňuje a ne, že ne.

Je pravda, že chtějí Poláci důl Turów rozšířit směrem k českým hranicím a zmizí jejich vesnice Opolno-Zdrój?

Tak to je. Tam všechny prameny vyschly, ostatně jako na Uhelné v sedmdesátých letech. Proto se u nás vybudoval vodovod.

Opolno-Zdrój je lázeňské město, které se postupně vylidňuje. Je v plánu, že dojde k jeho demolici a bude součástí dolu.

Poláci se také brání tím, že jim bereme energetickou soběstačnost, protože důl Turów je v jejich energetickém portfoliu velice důležitý. Co vy na to?

Jsem rád, že argumentujete za polskou stranu. Z Polska neustále zní, jak jsou pro ně důl a elektrárna zcela klíčové a kolik milionů lidí bude bez elektřiny, když důl skončí. Elektrárnu nicméně lze přestavět třeba na plynovou elektrárnu. Ale je třeba říct, že to nemá nějaký strategický vliv na Polsko. V roce 2019 elektrárna Turów vyrobila méně než tři procenta z celkového množství energie vyrobené v Polsku.

Prý je to mnohem víc...

A to je právě ten problém. Tak ať Poláci doloží, z jakých zdrojů svá čísla berou. V polovině minulého roku měli v elektrárně Belchatów, která má trojnásobný výkon než Turów, havárii a jako hlavní zdroj asi týden stála. V tu chvíli asi dělala elektrárna Turów deset procent z celkové výroby polské energie, ale jinak ne. Právě Belchatów dělá dvacet procent polské elektřiny, zatímco Turów dosahuje zhruba šesti procent. Ostatně v Polsku existuje nezanedbatelný počet lidí, kteří přímo vyzývají k zavření Turówa a podle některých tamních nezávislých studií by šel zavřít do roku 2026.

Těsně před koncem vypršení licence přistavěli v elektrárně další blok. Vydali si šestileté prodloužení povolení na provoz dolu, což je zcela mimo evropské právo a je předmětem té žaloby. To svědčí o jejich neschopnosti. Pikantní je, že nový blok velkou část doby nefunguje, protože s ním mají problémy, takže běží zhruba na poloviční výkon.

Prý jste jeden z největších radikálů, co by důl nejraději zavřel hned...

Už mě poměrně rozčiluje, kolik lidí říká, co já si myslím. Někteří zdejší politici prý vědí, co si myslím. Nevědí. Ani jeden z nich se mě na to nikdy nezeptal.

Zastávám se řešení, že by se ten důl měl zavřít postupně. Zavřít ho ze dne na den by pro region bylo katastrofou. To je nemyslitelné. Přestože polská strana neustále zveličuje počet lidí, které tam zaměstnávají, popravdě jsou to necelé čtyři tisíce, byla by to pro ně pohroma. Ostatně i z ekologického pohledu to je nemožné. Musí tam dojít k rekultivačním pracím a tak dále. A pokud je radikální přání, aby se důl zavřel mezi lety 2026 a 2030, tak jsem radikál. Já to za radikální požadavek nepovažuji.

Když si pročtete třeba můj Twitter, tak se tam nikde nedočtete, že bych si přál důl zavřít ze dne na den. Nevím, proč mi to někteří podsouvají. Nicméně si myslím, že by česká strana měla trvat na pozastavení tamní těžby, když to evropský soudní dvůr přikázal. Pokud totiž umožníme Polsku, aby pohrdalo rozhodnutími Evropského soudu, tak nevím, proč bychom s ním měli uzavírat další mezistátní smlouvy. To je přece logické.

Polsko podle Českého rozhlasu začne pokutu za Turów platit až po výzvě Bruselu...

Soud měl první zasedání devátého listopadu. Brusel nicméně výzvu k platbě poslal už před čtrnácti dny. Jde o předběžné opatření. Podle něj se má zastavit těžba dokud nepadne finální rozsudek soudního dvoru Evropské unie. A protože ho Polsko nedodržuje, tak mu soud vyměřil ty pokuty. To je jeho jediný nástroj, jak může své vlastní nařízení vymáhat. A jelikož Polsko neplatí, tak Evropská komise prohlásila, že si je strhne z dotací. Oni zase vyhrožovali, že to budou ztrhávat z plateb, které Poláci naopak do Bruselu posílají, takže se z toho může stát začarovaný kruh. Nicméně pro voliče to je výstraha.

Jako by byli dva berani zakleslí do sebe. Evropská komise proti Jaroslawu Kaczyńskému a Mateuszi Morawieckému. Jeden beran dotace poskytuje a druhý je přijímá, takže kdo je silnější? Polsko je v Evropské unii dobrovolně a může z něj vystoupit. Nikdo si to nepřeje, ale polská vláda dělá kroky, jakoby v EU nebyla.

Jak vznikl Sousedský spolek Uhelná?

V roce 2019 jsme se v partě sousedů dohodli, že ho založíme. Je to dobré hlavně kvůli dotacím pro zvelebování obce.

