„Maso“ na Českém lvu. Režisér popsal ministrovi, jak se tu rozdělují milionové dotace

V sobotu večer se v pražském Rudolfinu uskuteční předávání filmových cen Český lev. Tradiční sešlost českých filmařů bude letos moderovat Marek Eben.

„Český lev není žádný vegetarián. Možná i proto je tento večer vždycky takové maso. S tím holt musí každý, kdo se na něm podílí, počítat. Budeme k tomu všichni přistupovat se vší zodpovědností a budeme se snažit, aby to bylo jedlé,“ poznamenal moderátor při tiskovce k letošnímu ročníku. Mohla to být narážka na bývalého provozovatele soutěže Petra Vachlera, který byl znám jako militantní propagátor vegetariánství a rauty po vyhlašování proto bývaly už mnoho let nazpátek zásadně „bezmasé“.

Nejvíce nominací za rok 2023 získaly filmy Bratři o útěku skupiny Josefa a Ctirada Mašínových z komunistického Československa, a film Úsvit, uváděný v zahraniční produkci pod názvem Nikdy jsme nebyli moderní. Avizován jako „detektivní drama“ řeší nález mrtvolky dítěte-hermafrodita, kterým se v třicátých letech zaostalé instituce odmítají vážně zabývat, s výjimkou emancipované manželky majitele továrny.

„Maso“ ale z vyhlašování udělal již dopředu režisér Jiří Svoboda, který se rozhodl ceremoniálu neúčastnit, i když jeho televizní film Cesta do tmy byl vybrán do trojice nominovaných.

„V obleku s motýlkem jako bych legitimoval poměry v instituci, s nimiž nesouhlasím,“ uvedl režisér.

Důvodem je jeho nesouhlas se snahou České televize o navýšení koncesionářských poplatků a rozšíření počtu zařízení, ze kterých by se měly vybírat. Veřejnoprávní vysílatel by podle něj měl být solidární se svými diváky, kterým v posledních měsících zdražuje úplně vše.

„Nebylo by spíše veřejnoprávním zájmem odlehčit ekonomickou zátěž rodinám, které nemohou umožnit svým dětem výdaje kupř. na finančně náročné sporty, než je zatížit dalšími koncesionářskými poplatky za mobily, tablety a notebooky, jak se o tom uvažuje?“ poznamenal režisér ve vyjádření, které poskytl ParlamentnímListům.cz.

Více než sedm miliard, se kterými Česká televize hospodaří dnes, podle Svobody není tak málo. Připomíná, že v roce 2019 jen příjmy ředitelů ČT s prémiemi činily více než 50 milionů. A v roce 2023 výdaje na mzdy téměř dvojnásobně převyšovaly výdaje na tvorbu programů, tedy na to, čím se má televize prezentovat.

„Necítil bych žádné vnitřní uspokojení z toho, že svou přítomností legitimizuji poměry v instituci, jejíž vedení nenalezlo odvahu ani chuť sdílet ekonomické problémy spoluobčanů a dnes již dvaceti procent (20 %) rodin, které po dvouciferné inflaci, jež znehodnotila jejich úspory, a po rapidním růstu cen potravin, plynu a elektřiny, musí seškrtit své výdaje,“ vysvětlil Jiří Svoboda.

Deset milionů na „Kriegela“

Ani jednu nominaci nezískal film režiséra Petra Nikolaeva Muž, který stál v cestě, ukazující příběh politika Františka Kriegela v srpnu 1968, kdy odmítl podepsat tzv. Moskevský protokol, akceptující sovětskou invazi. Jeho představitel, senátor ODS Tomáš Töpfer, o roli přitom hovořil jako o své životní.

Film ale budí i před Českými lvy rozruch kvůli tomu, co se odehrálo při jeho natáčení. Režisér Ivan Fíla se dokonce snažil vloni v květnu předběžným opatřením soudu zamezit jeho premiéře.

Fíla k filmu napsal scénář (a rovněž příběh převedl do velmi úspěšné knihy) a podle dohody s producentem jej měl i režírovat, tak jako v případě svých předcházejících filmových projektů. Kvůli sporům při přípravě filmu se ale producent nakonec rozhodl vyměnit režiséra a Fílův scénář realizoval Petr Nikolaev. Scénář si ale předtím upravil po svém. Podle Fíly z něj byla vyškrtána více než polovina. Spor režiséra s producentem vyústil v několik soudů.

Ivan Fíla upozorňoval také na podivné čachry kolem desetimilionové dotace, kterou filmu přiznal Státní fond kinematografie. Režisér upozorňoval jednak na právní nejasnosti (dotace byla schválena už po výměně režiséra a zásadní změně koncepce filmu, ale pro původní záměr a původního režiséra), ale především na velký otazník kolem výše částky.

Producent totiž nebyl ochoten akceptovat Fílův rozpočet a ve finále byl film natočen za asi polovinu původní částky. Ve výši požadované dotace se to ale nepromítlo. A to samozřejmě vyvolává otázky o nakládání s prostředky daňových poplatníků.

Nyní, před Českými lvy, ale Fíla v otevřeném dopise ministru kultury Martinu Baxovi upozornil ještě na jednu skutečnost. V přidělení dotace podle něj měla sehrát zásadní roli ředitelka Fondu Helena Bezděk Fraňková. Právě ta přinesla právní posudek, který změnil dosavadní negativní stanovisko Rady fondu k akceptaci výměny režiséra.

„Interní dokument, s kterým jsem byl obeznámen, ji usvědčuje z neoprávněného zásahu do nezávislého rozhodování Rady Fondu ve spojení s desetimilionovou dotací na výrobu filmu Muž, který stál v cestě,“ napsal režisér ministrovi kultury.

Posudek, na jehož základě Rada Fondu změnila názor, podle režiséra ředitelka stále odmítá zpřístupnit.

„Rada Fondu písemně zaprotokolovala, že projekt s novým režisérem musí být znovu předložen jako nová žádost. Ředitelka tuto povinnost obešla a umožnila tak převod dotace v původní výši, ačkoli značně redukovaný scénář obnášel mnohem nižší výrobní náklady filmu,“ pokračoval ve vysvětlování kauzy.

Když režisér upozornil Státní fond kinematografie oficiální cestou na porušení zákona, ředitelka to podle něj smetla ze stolu na úrovni divadelního představení Ivánku, kamaráde.

Z její mailové korespondence z 9. září 2022, kterou má k dispozici, režisér pro ministra vyňal: „JUDr. Dobřichovský jej (Fílu) již dlouho nezastupuje, je to můj profesor z práv, proto to vím. Navíc v případě předběžka, kterým Fíla nikým nezastoupený vyhrožuje, procesně probíhá tak, že je nutné složit % kauci na soudu, jejíž výše se odvíjí od predikovaně způsobené škody žalujícího – kde by na to Fíla vzal? … Ostrouchov je v oblasti autorského zákona asi nejvíc kovaný občan v ČR, Fíla právníka nemá, Dobřichovský ho po několika měsících z důvodu sebezáchovy opustil.“

Její tvrzení jsou celkem snadno vyvratitelná, doktor Dobřichovský režiséra Fílu zastupoval i po září 2022 a dosáhl u soudu několika úspěchů. „JUDr. Dobřichovský jako profesor nikdy žádný osobní kontakt s paní Bezděk Fraňkovou neměl, natož aby porušil závazek mlčenlivosti a informoval ji o stavu mého mandátu. Co věta, to lež!“ dodává k tomu režisér.

Právník Petr Ostrouchov, v mailu zmíněný, je podle Fíly ve střetu zájmů, protože zastupoval v jeho sporu producenta Šmídmajera a současně externě radil Fondu kinematografie.

Na základě těchto skutečností režisér Fíla vyzval ministra Baxu, aby zvážil odvolání ředitelky Státního fondu kinematografie. Ten Helena Bezděk Fraňková řídí už od roku 2017.

Dopis zaslal na vědomí i příslušným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu.

ParlamentníListy.cz oslovily Státní fond kinematografie s žádostí o vysvětlení, jak to s dotací na „Kriegela“ bylo a zda bylo zohledněno, že producentovi pokryjí mnohem větší část rozpočtu, než se původně předpokládalo.

Vyjádření jsme až do vydání tohoto článku neobdrželi.

Toto „maso“ se ale, jak už bylo řečeno, v Rudolfinu neobjeví.

