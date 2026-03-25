„Média prezidenta.“ Holec: Po Letné se začaly dít věci

25.03.2026 20:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Česko po volbách zasáhl „totální mediální blackout“, říká komentátor Petr Holec v souvislosti s kritikou politických neziskovek. Tvrdí, že tyto organizace fungují jako „stát ve státě“ a média kolem nich vytvářejí zmatek v informacích a zkreslují vládní kroky. Podle něj lidé musejí hledat pravdu na sociálních sítích představitelů vlády.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec, komentátor Info.cz

Komentátor Petr Holec tvrdí, že Česko po parlamentních volbách zasáhl „totální mediální blackout“, a jako příklad uvádí debatu o větší transparentnosti politických neziskovek. Tyhle organizace, často financované ze zahraničí, fungují jako další politická opozice, jen bez účasti ve volbách a bez politické odpovědnosti, uvádí.

Zároveň je označuje za jakýsi „stát ve státě“ a používá i výraz deep state. „Jsou tak deep, že na rozdíl od politických stran je neohrozí žádné volby, sají prostě velké veřejné peníze dál, a dál tak prosazují svůj vliv,“ dodává v komentáři na svém webu.

Holec připomíná, že kritika vlády za snahy o větší transparentnost se dostala i na Letnou, na akci spolku Milion chvilek, které označuje za kasičkáře a spřízněnou partu té „správné strany“.

Současně kritizuje mediální pokrytí celé věci. Na serverech jako Seznam Zprávy nebo Novinky, které si podle něj za naše daně platíme jako PR platformu prezidenta Petra Pavla, se začaly střídat titulky protichůdné informace. Jeden článek tvrdil, že vláda dává pod nátlakem Letné od neziskovek ruce pryč, druhý zas, že ne, a třetí byl něco mezi tím.

Pokud se lidé chtějí dozvědět, co vláda skutečně chystá, musejí chodit na sociální sítě vládních stran a premiéra, upozorňuje komentátor. Andrej Babiš zde musel veřejnosti znovu vysvětlovat, že vládní záměr trvá. Jen zákon bude upraven oproti první verzi, která unikla do médií.

Petr Holec se vrací i ke starší kritice Petra Pavla směrem k Babišovi ohledně komunikace přes sociální sítě. „Co jiného ale vládě zbývá, když o ní opoziční média nonstop lžou a převracejí realitu naruby,“ ptá se a dodává, že jinak na Babiše „kriticky“ dohlížejí média placená prezidentem, který vystupuje jako lídr opozice.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/cesko-zasahl-medialni-blackout

