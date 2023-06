„Měl nůž! Po městech se pohybují ozbrojení cizinci. Fialo, tady máš signál!“ Z Brna se křičelo k Praze

reklama

„Dámy a pánové, pojďte k nám!“ vyzývali organizátoři ještě před začátkem. Mezitím se chopil slova jeden z příchozích. „Kdo jste nespokojení se systémem, vyjádřete svůj hlas. Dokud nám ho nevezmou. Nenechte si vzít svobodu našeho hlasu. Jedině náš hlas nás může hájit. Jestli nám vezmou naši svobodu, tak nám vezmou všechno, i možnost se bránit!“ volal před Janáčkovým divadlem jeden z členů místní romské komunity. „Na co čekáte, vstaňte!“ vyzýval lidi.

Před zahájením protestu. Foto: Daniela Černá

Ještě před začátkem organizátoři upozorňovali: „Nenechte se vyprovokovat nikým. Jsou mezi námi policisté, kteří to pohlídají. Někdo by mohl říct, že je nás tady málo? Ale na každém člověku záleží. V pátek před Úřadem vlády také bylo poskromnu lidí. A my akci nebudeme dehonestovat. Je to boj!“ Připomenuli i to, že se všichni sešli proto, aby bránili svobodu a demokracii. Znělo děkování vládě za to, jak se stará o ukrajinské uprchlíky. Jsou ovšem i takoví, kteří dobra zneužívají.

Žádali garanci toho, aby se podobná záležitost, jako se stala před dvěma týdny v Brně, už nikdy neopakovala. „Život byl zmařen úplně zbytečně. Pane Fialo, tady máte signál od lidí. Chceme, abyste se tím zabýval,“ znělo z pódia.

Zbytečná smrt mladého člověka. „Zanechal zde zdrcené rodiče“

Prvním řečníkem, který se chopil mikrofonu už po oficiálním zahájení setkání, byl Jiří Machač. „Dnes jsme se sešli, abychom se vyjádřili ke zbytečné smrti mladého člověka. Zanechal zde zdrcené rodiče a ostatní lidi, kteří ho milovali. Zemřel proto, že se cizincům nelíbila hudba, kterou poslouchal? Uprchlíci by měli ctít naši kulturu a všechny její odstíny. Byl zmařen mladý lidský život, a to je smutné,“ uvedl za ohlasu účastníků demonstrace: „Přesné, přesné.“

Demonstrace v Brně před Janáčkovým divadlem. Foto: Daniela Černá

„My všichni chceme spravedlnost, ne pomstu. Vyzýváme také Policii ČR k prevenci. Nůž v rukou ukrajinských mužů... slouží jako zbraň? Bere si někdo z vás na procházku s sebou zbraň?“ „Ne,“ reagoval dav.

Řečník pokračoval: „Měli v rukou nůž. Proč? V českých městech se pohybují ozbrojení příslušníci cizího národa. Pokládám to za nebezpečné. Výsledkem musí být řádný proces bez protekce. Vyhoštění je minimum,“ žádal Machač včetně namátkových kontrol a prověření lidí, jestli nejsou členy organizovaných gangů. Ujistil, že není příznivcem upřednostňování určité skupiny lidí.

„Obávám se, že jde jen o špičku ledovce trestné činnosti v naší zemi,“ podotkl Machač. „Výsledkem této neutěšené situace by měla být demise ministra vnitra. Hanba Rakušanovi!“ vzkázal za ovací publika. Další, kdo by podle něj měl opustit pozici, je ministryně obrany a ministr spravedlnosti. I v reakci na tuto zmínku se ozval z davu pískot. „Profesionalitu do resortů místo bordelu, který je tam teď!“ dodal.

Pak zazněla česká, moravská, slovenská a romská hymna.

Ke slovu se dostala i aktivistka Zuzana Vedralová. „Nemusela bych se o víc zajímat, ale situace je vážná a burcujeme společnost,“ řekla. A že cítí mezi lidmi velkou nenávist a rozdělení. Publikum reagovalo doplněním, že vláda lidi nálepkuje jako dezoláty, chcimíry atd. „Dost lidí se bojí mluvit. Lhostejnost je stejně nebezpečná jako násilí,“ konstatovala Vedralová. Pochází z Brna, ale řadu let už žije v Praze. A přesto, jak řekla, ji zvedá ze židle, když vidí, co se v moravské metropoli děje.

Před Janáčkovým divadlem. Foto: Daniela Černá

O slovo se přihlásil i jeden ze zástupců romské komunity, který už na sebe upozornil těsně před zahájením. „Jde o bezpečnost našich dětí a jejich dětí. Budeme každý den koukat na příkoří v naší zemi?“ volal už do davu za potlesku okolí. Mezitím mu moderátor předal mikrofon s varováním, že se musí vystříhat výzev k násilí.

Jeden z řečníků na demonstraci. Foto: Daniela Černá

„My jsme normální slušní lidé,“ řekl. „Jsme tu jen kvůli našim dětem. Jako rodiče máme povinnost zajistit bezpečí nás a našich dětí. Jestliže budeme sedět doma a nečinně čekat, že se něco samo vyřeší? Nevyřeší se nic. Já jako samoživitel se dvěma dětmi, který je celý týden zaměstnaný, pak se z práce vrací domů a musí zaopatřit rodinu, můžu říct, že podmínky nejsou vhodné pro důstojný život. Jsme rovnocenní partneři. Nemusíme se rozdělovat na romské a české lidi. Jsme jeden národ,“ vzkázal.

„Demisi, demisi! Krásný projev!“ skandoval dav.

Na sobotním protestu v jihomoravské metropoli. Foto: Daniela Černá

