„Měli jsme to udělat.“ Zahradil opět šťouchá do ODS

„Zítra tomu bude deset let, co vláda Jiřího Rusnoka nezískala důvěru Sněmovny. S tímto časovým odstupem si dovoluji tvrdit, že tehdy udělala ODS zcela zásadní strategickou chybu, která rozhodla o našem dalším osudu v podstatě až do dnešních dnů. Měli jsme tehdy Rusnokovu vládu nechat projít (třeba odchodem při hlasování) a nechat ji vládnout až do řádných voleb v květnu 2014. Získali bychom čas, zkonsolidovali se, setřásli ze sebe nejhorší dopady aféry Nečas/Nagyová. Za těch devět měsíců by se bývalo už ukázalo, že šlo hlavně o prokurátorsko/policejní puč Ištvana a Šlachty,“ poznamenal europoslanec Jan Zahradil.

„My jsme to ale chtěli v záchvatu emocí ‚nandat‘ Zemanovi, sestřelili Rusnoka, hnali se bez rozmyslu do předem jasně prohraných předčasných voleb, a otevřeli jsme tak dveře Babišovi, kterému jsme svou zbrklostí také nedobrovolně napsali program. Všechno špatně,“ dodal Zahradil.

„Z toho drtivého volebního výprasku 2013 už jsme se vlastně nikdy pořádně nevzpamatovali – v dalších volbách 2017 jsme popolezli jen o pár procent a v 2021 těsně uspěli jen za cenu kompromisní trojkoalice SPOLU, která nás ovšem obírá o značnou část vlastní identity, takže jako značka ODS stojíme na místě. A všechno to začalo 7. srpna 2013,“ zakončil Zahradil.

Před nedávnem Zahradil zaujal tweetem, kdy se vyjádřil k článku serveru E15.cz ohledně toho, že koalice ANO a ODS může být dobré řešení. „Je načase v ODS prolomit toto tabu, začít se o tom bavit a netvářit se, že jsme odsouzeni k trvalému svazku s dvěma tříprocentními stranami. První krok = samostatná kandidátka do Evropského parlamentu,“ napsal.

Solidně napsáno, od ?@malecak? v ?@E15news?.

Je načase v ?@ODScz? prolomit toto tabu, začít se o tom bavit a netvářit se, že jsme odsouzeni k trvalému svazku s dvěma tříprocentními stranami.

První krok = samostatná kandidátka do #EP. https://t.co/y3s2SFEodm — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 26, 2023

Zahradil již příští rok kandidovat do Evropského parlamentu nebude. V červnu letošního roku se zároveň vzdal místa předsedy klubu europoslanců ODS a s tím spojeného místa ve vedení strany. Nahradí ho europoslankyně Veronika Vrecionová.

