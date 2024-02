„Milý Petře...“ Fiala dostal pochvalu přímo od Zelenského

Lídři 27 členských zemí Evropské unie se dohodli na zaslání finanční pomoci na Ukrajinu v rámci víceletého finančního rámce v období 2021–2027. Původní částka 50 miliard eur byla rozšířena na 54 miliard eur, tedy více než jeden bilion tři sta miliard korun.

Souhlasilo i Maďarsko, které v prosinci finanční balíček pomoci na Ukrajinu nepodpořilo.

„Zpráva je jasná: Rusko nemůže počítat s žádnou únavou ze strany Evropanů při podpoře Ukrajiny,“ prohlásil po dohodě států Evropské unie francouzský prezident Emmanuel Macron.

O úspěchu hovořil i český premiér Petr Fiala (ODS). „Rychlá dohoda o revizi víceletého finančního rámce na základě prosincové dohody 26 zemí. Všech 27 členů včetně Maďarska se nyní vyslovilo pro. Dobrá zpráva pro Českou republiku, EU a Ukrajinu,“ informoval Fiala i v anglickém jazyce na X.

Dohoda je podle něj jasným příkladem toho, že „se napříč EU dokážeme dohodnout i na velmi složitých otázkách“.

„Milý Petře, máš naprostou pravdu. Evropská unie prokázala, že její jednota převažuje nad jakýmikoliv vnitřními debatami nebo vnějšími výzvami. Dnešní Evropa vede, což je skvělá zpráva pro Ukrajinu, Českou republiku i celou EU. Děkuji Ti za to, že jsi to umožnil,“ poděkoval Zelenskyj českému premiérovi.

Dear Petr, you are absolutely correct. The EU demonstrated that its unity outweighs any internal debates or external challenges. Today's Europe leads the way, which is great news for Ukraine, the Czech Republic, and the entire EU. Thank you for making this possible.