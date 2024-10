„Mobilizovaný“ syn Nerudové: Volili by Babiše, i kdyby někoho zabil. Za 500 Kč

Ministerstvo vnitra v čele s Šutajem Eštokem uzavřelo s Babišem smír, uznalo, že lídr ANO byl neoprávněně evidován jako agent StB pod krycím jménem Bureš. Babiš se zase zavázal, že vůči státu neuplatní žádné nároky na náhradu škody.

„Mí právníci navrhli smír a je to zcela pochopitelné, soud jsem vyhrál čtyřikrát a v meritu věci vždy rozhodl v můj prospěch. (Evropský) soud pro lidská práva ve Štrasburku dokonce přijal mou žalobu. Slovenské ministerstvo vnitra si logicky vyhodnotilo, že soudy v minulosti prohrálo, ke smíru se připojilo a rozsudkem ho potvrdila i slovenská justice,“ uvedl v úterý předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Dopady toho smíru na preference Babišova hnutí ANO byly v rámci českého internetu podrobeny analýze.

Reportér Václav Dolejší ze serveru Seznam Zprávy je přesvědčen, že smír ve výsledku Babišovi uškodí, jelikož vzedme ještě větší odpor ze strany jeho kritiků. „Estébácká dohoda Andrej Babiš – Matúš Šutaj Eštok šéfovi ANO víc ublíží, než pomůže – jeho voličům je úplně jedno, zda byl, či nebyl agentem StB – jeho odpůrce, zdá se, dohoda mobilizovala: vidí v ní špinavý politický kšeft a připomínku, čeho je schopen,“ uvedl na platformě X.

Jedním z takových mobilizovaných Babišových odpůrců byl syn Danuše Nerudové Filip. Povzdechl si nad tím, že podpora Babišových příznivců, především pak ze seniorské skupiny, zůstane neochvějná, ať se děje, co se děje. „Nejsmutnější na Babišově smíru je to, že jeho voličům je úplně jedno, zda byl v StB, nebo ne. Jsem přesvědčen, že by ho volili, i kdyby např. někoho zabil – i to by jim bylo jedno. Jsou prostě spokojeni s tím, že jim slíbí 500 Kč na důchody a rozdá koblihy na ulici,“ napsal mladý Neruda.

A jak se ukazuje, Babišovi odpůrci pro jeho smír se Slovenskem už vyrazili do boje. Internetem se začalo šířit sestříhané video, podle kterého se Babiš v Show Jana Krause údajně přiznává k členství v StB. Upozornil na něj poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. „Po sítích se v reakci na smír se slovenským MV šíří video, kde se Babiš údajně přiznává k členství v té hodné StB… Akorát že vůbec. Jde o ukázkové šíření dezinformací (šířeno i premiérem),“ poukázal na sestříhané video sdílené Petrem Fialou.

Následně sdílel celé nesestříhané video. „Kde je plukovník Foltýn, když ho člověk potřebuje?“ vyzval k akci muže vládou povolaného k potírání dezinformací.

