„Mocichtivý lobbista“. Bobošíková pátrala, co je zač nový Pavlův kancléř

Petr Kolář se nechal slyšet, že se Vohralíková stala „největším zklamáním jeho života“, stěžovat si měl prezidentu Pavlovi, že si na Hradě budovala „pelíšek moci“.

„Pelíšek moci na Hradě, ve kterém probíhalo politické pelešení bez lobbisty Koláře, se nemohlo příteli po boku líbit,“ glosuje Kolářovo vyjádření na adresu Vohralíkové moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

Novým kancléřem má být šéf českého Aspen Institutu Milan Vašina, s nímž se Petr Kolář dlouhá léta zná. „Takže místo v pelíšku zajištěno,“ podotýká Bobošíková.

Zmiňuje některé názory nastávajícího kancléře. Vašina psal sloupky do Bakalových Hospodářských novin, prosazoval v nich například volby po internetu nebo podporu rodinných firem. V roli výkonného ředitele Aspen Institutu nedávno představil studii Budoucnost českého pracovního trhu. Na ní pracoval s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem školství.

Některé závěry se prý budou zavádět do praxe. Uzákoněna by mohla být například povinnost, že firmy budou muset poskytovat zaměstnancům volno na vzdělávání nebo že budou muset při propouštění hledat zaměstnancům nová místa,“ uvádí Bobošíková.

A protože lidé budou na trhu práce chybět, může být podle námětu nového kancléře jednou z cest k prosperitě naší země masivní zvýšení věku odchodu do důchodu, a to o osm let, tedy v 73 letech.

ParlamentníListy.cz zaznamenaly Vašinovo jméno v souvislosti s reformou školních osnov ministra Beka, když za Aspen Institute hovořil na diskusi moderované ministrovou manželkou Markétou Bekovou a Českým elfem Bohumilem Kartousem.

Neméně jsou zajímavé plány Petra Koláře. Z Prahy chce udělat hlavní město svobodného světa, prezident Petr Pavel v tom má podle Bobošíkové hrát hlavní roli. „Připomínám, že Petr Kolář je spolupracovníkem globální právní kanceláře se sídlem ve Washingtonu, ta se zabývá propojováním politiky a byznysu. U jména Koláře kancelář uvádí, že je externím poradcem prezidenta České republiky a že radí českým i mezinárodním společnostem v oblasti zbrojního průmyslu. Sám Kolář se nechal slyšet, že jeho vztahy s prezidentem Petrem Pavlem jsou nadále vřelé,“ poznamenala moderátorka pořadu.

V lednu na debatě Aspen Institutu, kterému šéfuje budoucí kancléř Vašina, promlouval Petr Kolář o geopolitických výzvách. Prohlásil například, že je naprostou prioritou Západu vyhrát na Ukrajině a zahnat Rusy domů a dát jim lekci, aby se z toho poučili i Číňané. Petr Kolář také zalitoval, že nemůžeme přejít na válečnou ekonomiku.

„Válečná ekonomika je státní mobilizace celého hospodářství na podporu válečné produkce. Vše se podřizuje vojenským potřebám, vše kontroluje vláda. Součástí takové ekonomiky bývá i přídělový systém,“ přibližuje Jana Bobošíková.

„Prezidentův přítel po boku sdělil, že by z Prahy nejraději udělal hlavní město světových demokracií. Kromě Aspen Institutu by tu rád měl i další mezinárodní instituce, třeba Globsec. Západ se bude podle Koláře sjednocovat tak, že budou probíhat konference, a prezident Petr Pavel je povolaný k tomu, aby vyrazil do světa vysvětlovat myšlenku.

Se sjednocením Západu jim pomáhají také exkomunisté Pithart a Rychetský. „Společně debatovali o výzvě, která by měla probrat demokratický svět na večeři s prezidentem v Lánech, tam se podle Petra Koláře nedávno sešli externí poradci Žantovský, Macháček, Petříček, Pehe a přizvali Petra Pitharta a Pavla Rychetského,“ uvedla Bobošíková.

„Tak co myslíte? Vzejde z mocenského hradního pelíšku probuzení pro demokratický svět, nebo se probudí ti, kteří při volbě prezidenta uvěřili marketingu a aktivistickým médiím?“ uzavřela moderátorka.

