„Moji přátelé homosexuálové.“ Filip Turek dorazil Pride. Mnohá zjištění

„Máme tady plno užitečných idiotů, kteří se snaží tu Evropu oslabit takovým způsobem, aby nejenom Čína, ale i Spojené státy a možná i celý východní a západní svět nás měl za takový dojný krávy,“ řekl v úvodu Turek a vyzval všechny k zamyšlení. „Už tady vidím nějaká jména. Lipánek, Hřib, Rakušan, určitě tam jsou legendy typu sovět Niedermayer, soudruzi Peksa, Kolaja, určitě hodně se snaží zlikvidovat náš svět pomocí dluhové zóny; Markéta Pekarová třeba. Za nerůst bych asi jmenoval ekonoma Sedláčka,“ dodal Turek.

Řeč byla mimo jiné také o tweetu ministra Víta Rakušana (STAN) a jeho vyjádření ke kolektivní vině. „Rozmohl se nám tu takový nešvar. Že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu: Pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů. Jinak to nejde. Takže jednou provždy Péťo, Káťo a vy ostatní, co děláte, že to nechápete. Ne, není to totéž,“ napsal Rakušan.

„Nemůžu věřit, že to ten člověk napsal,“ poznamenal Turek.

Rozmohl se nám tu takový nešvar: Že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu: Pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 15, 2023

„Existuje představa, že dneska, jak máme takový to LGBT NSDAP, nebo jak se to jmenuje, tak že to v podstatě začalo v době, kdy za studené války si Sovětský svaz uvědomil, že nemůže Západ zlikvidovat vojenskou cestou a rozhodně ne ekonomickou cestou. To znamená, že taková ta oboustranná možnost zničení obou velmocí byla to, co drželo paradoxně tu studenou válku studenou. Sovětský svaz a Spojené státy mohly definitivně zničit celý svět, o tom byla i ta doktrína toho postmorten, zničení té druhé strany, což znamená, že i kdyby byla zničená jedna strana, tak ještě před tím pádem vypustí jaderné hlavice na tu protistranu, a tím pádem díky tomu množství jaderných hlavic, tak díky tomu vznikla ta vyváženost, že ta válka byla studená,“ rozebral další téma Turek a hovořil o konspiračních teoriích v tomto období. „Údajně KGB vyhovovala šílenost, která byla, ať už to byla drogová šílenost, duhová šílenost, která se šířila západním světem,“ popsal.

„K dluhové unii, což je eurozóna, se přidala duhová unie a k tomu všemu se ještě přidávají zelené nesmysly. A tohle všechno oslabuje náš západní svět, jak ho známe. A proto trvám na tom, že skutečný proruský parazit nebo proruský šváb je mnohem víc Hřib nebo Bartoš nebo Svoboda, než ti lidé, kteří tu nálepku často dostávají,“ vysvětlil Turek.

„Chtěl bych změnit představu, že proruský šváb nebo proruský parazit je někdo, kdo zkritizuje chování Ukrajinců v České republice, že jich je moc, nebo že se chovají hrozně, nebo že tady někdo někoho znásilní, nebo že někdo někoho zabije, a samozřejmě že jsou lidé plošně naštvaní na Ukrajince a že o nich mluví tak, jak o nich mluví, tak bych já jim asi nedával hned nálepku proruský šváb, já si spíš myslím, že ti lidé považují Ukrajince za to samé co Rusy,“ dodal.

„Nevím, jak to okomentovat, abych nemluvil násilně,“ vyjádřil se následně Turek k otázce „přilepovačů na silnice“, kterou dostal. „To, že násilí nic neřeší, je největší lež v historii lidstva. Samozřejmě jsou momenty, kdy třeba, když na mě jde nějaký útočník, tak ho nepohladím po vlasech a nebudu ho hezky prosit. Prostě existují momenty, kdy to násilí tak nějak je jediné řešení,“ dodal.

Pořadem rezonovalo i společné nošení vlajky LGBT komunity s vlajkou českou na Prague Pride. „Naše vlajka nemá být smíchaná s ničím, to je prostě špatně. Nevidím důvod, proč by českou vlajku měl někdo míchat s homo vlajkou. Navíc je to symbol těch lidí, kteří dělají systematicky ostudu slušným homosexuálům; aspoň v mojí sociální bublině se homosexuálové od Prague Pride a podobných parazitických akcí, které jsou samozřejmě financovány z peněz nás všech, aniž bychom s tím souhlasili, tak se zdráhají, stydí se za to, dávají od nich ruce pryč a v podstatě v mém okolí, co mám přátele homosexuály, všichni říkají, že to jsou hysterický bukvice, kteří jsou devianti a dělají jim ostudu. Že to je průvod deviantů, ne homosexuálů a já s nimi absolutně souhlasím a ani proti průvodu deviantů bych nic neměl, kdybych na něj nemusel přispívat. Takže nejsem žádný homofob, v žádným případě a nikdy jsem nebyl. Ať si každý dělá, co chce – a dokonce i pro ty jejich úchylky mám omluvu, že pokud někdo jiný s jejich úchylkami souhlasí, ať si dělají, co chtějí, je mi to jedno, jsem absolutně liberální v osobní rovině, ať si každý dělá, co chce, jenom za prvé, ať mi to úplně necpe, ať tím nevyučuje děti ve škole, protože já si třeba myslím, že na začátku 90. let, když jsem chodil na Jižňák na základku, kdyby tam přišla Drag Queen, tak by skončila hůř než Čepek se svejma kruhama ve filmu Obecná škola,“ dodal.

Ve vyhlášené anketě o proruského parazita se pak hlasovalo mezi ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), europoslanci Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL), Luďkem Niedermayerem (TOP 09) a Mikulášem Peksou (Piráti). „Kdo nejvíc škodí západní společnosti? Kdo nejvíc roztáčí vír sebedestrukce, která je teď v módě v Evropě díky Green Dealu, díky dluhové zóně nebo eurozóně a díky imigrační politice?“ ptal se při zadávání otázky Turek.

„S brutálním náskokem, absence Jourový, absence Fialy – nikdo takový se tam nedostal – 63 procent z vás za největšího proruského parazita má Víta Rakušana,“ vyhlásil pak v závěru pořadu Turek výsledky ankety.

