„Most má rakovinu!“ Drogy a násilí. Drsné příběhy z romských ghett. Ale chystá se změna. Tvrdá

„Má cenu investovat do opravy panelového domu v ulici M. G. Dobnera 2943/2? Z domu se stává místo, kde se prodávají a aplikují drogy, místo neustálého vyhrožování násilím, křičením ze strany dealerů a uživatelů drog. Řekněte, kdo nám zaručí bezpečné bydlení? Denně volám policii, a někdy i vícekrát denně, a ti lidé jsou tu pořád," takový dotaz se letos objevil na facebookové stránce města Mostu. Zřetelně vykresluje, jak se žije v mikroghettech severočeského města, které v poslední době proslavil především seriál „Most!".

Do ulice M. G. Dobnera se před časem osobně vypravila i redaktorka ParlamentníchListů.cz a zmapovala situaci v reportáži s názvem „´Chcípni´ a vagina. Výkaly. Drogy. Byli jsme se podívat v „domech hrůzy“ na severu. Neziskovky nadávají, my jsme dali slovo místním“.

Kdo bydlí v Dobnerovce a nemá čisté svědomí, měl by se mít na pozoru, protože v „ulici hrůzy“ se očividně začne konečně něco dít. Výbor pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů, o jehož zřízení jsme psali nedávno, si vezme jednu z nejproblematičtějších lokalit Mostu pod drobnohled a vyzkouší zde pilotní „odstrašení“ nepřizpůsobivých a jejich vymýcení z centra statutárního města.

Vyplynulo to z říjnové schůze výboru. Ten nyní hodlá začít sepisovat podněty do tzv. zásobníku témat, který bude postupně doplňovat. Dále vybral vzorovou oblast pro zkušební aplikaci opatření, která mají vyřešit problémy s „nepřizpůsobivými". „Není v silách města, ani ostatních potřebných úřadů, vyřešit problém v celém městě najednou. Podle našeho názoru by to vedlo pouze k roztříštění sil a nedozvěděli bychom se, zda konkrétní opatření opravdu funguje," vysvětlil šéf Výboru, radní Jiří Nedvěd, proč se zaměří nyní jen na jednu konkrétní lokalitu města. Vybrána byla právě lokalita čtyř věžových domů v ulici M. G. Dobnera: Ta se vyskytuje přímo v centru Mostu a nese všechny prvky negativních jevů.

Aktivitám fandí například mostecká realitní makléřka Kateřina Brabcová. Je prý zvědavá, jak si členové výboru dál povedou. „Ulice M. G. Dobnera je poněkud nešťastná, ale věřím, že se to otočí. Ty byty jsou tam dispozičně krásné a vlastnit tři balkony je opravdu luxus,“ podotkla k lokalitě, která se může chlubit nadstandardními a nezvykle řešenými byty s lodžiemi, ale přitom se z ní stala „ulice hrůzy“ v centru města. Makléřce se prý podařilo v dané ulici úspěšně pronajmout dva byty pracujícím lidem. „Malý zázrak,“ podotýká k tomu, s tím, že spolupracuje s předsedy těchto domů, snaží se jim vyjít vstříc a nepronajímat byt za každou cenu.

„Běh na hodně, hodně dlouhou trať a nikdo neví, po té dlouhé době, jestli to bude vůbec přínosem – změnou k lepšímu. A nejhorší je, že pokud by nastala alespoň malinkatá změna, tak se tady bavíme jen o 4 domech z celého Mostu,“ nevidí to růžově další realitní makléř Karel Trousil. „Ve chvíli, kdy se nám potvrdí, že naše opatření jsou účinná, můžeme přistoupit k větším lokalitám,“ reagoval na to radní Jiří Nedvěd, který nejen vede nový výbor, ale je také zakladatelem portálu Nepřizpůsobení.cz.

Vykoumalo se, jak obnovit „protivysedávací vyhlášku“

Výbor se v říjnu dohodl, že se pokusí protlačit znovuobnovení „protivysedávací vyhlášky“, kterou již jednou město Most mělo zavedenou. Šlo o právní nástroj, který pomáhal městské policii proti vysedávání obyvatel ve vyloučených lokalitách, kteří byli hluční, vulgární a dělali nepořádek. Na základě stížnosti veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové ji Ústavní soud zrušil.

Proč byla zrušena „protivysedávací vyhláška“? Vyhláškou nemůžete zakázat sezení, na které má každý právo, a sezení jako takové nemůže být ani tzv. "předpolím" škodlivé činnosti. Navíc odůvodnění, kdy sedící ničí majetek města, nebo brání ve vstupu do budov, je neoprávněné, jelikož toto už řeší Zákon o odpovědnosti za přestupky č. 250/2016 Sb. I mezi veřejností je po ní ale stále „poptávka“ jako po jednom z řešení řady problémů ve městě, jak uvedl například mostecký elektrikář Lukáš Zuza: „Pomohla by protivysedávací vyhláška, partičky mladistvých s přenosnými reproduktory pod okny do nevím kolika večer jsou fakt luxus, nehledě na bordel po nich.“ Jaroslav Pilař, spoluzakladatel portálu Nepřizpůsobení.cz, říká, že na ní mají v úmyslu znovu zapracovat.

„Problém s protivysedávací vyhláškou je ten, že ji Ústavní soud zrušil. Nyní pracujeme na její nové verzi postavené na takzvaném ‚předpolí škodlivé činnosti‘. Ale je to opravdu právnický oříšek,“ dovysvětlil úmysly radní Jiří Nedvěd (ProMost), předseda Výboru. Občan Zuza podotkl, že zatím to bude řešit ve „své“ lokalitě přes městskou policii – díky hlučnosti mládeže totiž ví, že jde o mládež „pod zákonem“: „Díky jejich hlučnosti vím, že jsou nezletilí a vesele tam jede pivo.“ Podle zkušenosti obyvatel prý i strážníci tento problém ale řeší až po 22. hodině, ne dříve.

(Pozn.: V Praze totiž kromě toho, že zakázali alkohol, také zakázali nošení otevřené nádoby s alkoholem. Tato vyhláška také skončila u Ústavního soudu. V tomto případě ale Ústavní soud vyšel vstříc městu a zdůvodnil to právě tím, že otevřená nádoba s alkoholem vede k tomu, že se z ní dotyčný pravděpodobně napije, a jedná se v tomto případě o „předpolí škodlivé činnosti“. Stejný postup by se pak dal aplikovat i na zdržování se, nebo shlukování v místě zídek a jiných stavebních objektů, a to z důvodu předcházení ničení majetku města a veřejné zeleně.)

Od ombudsmanky prý dostali během setkání rady a vysvětlení typu, že nepřizpůsobiví lidé sedí na zídkách a schodech z toho důvodu, že nemají lavičky, a také bylo Mosteckým sděleno, že s těmito lidmi málo mluví.

„Důležité je také vysvětlit to, že v normálních částech města opravdu zdržování se nebo shlukování na schodech nemusí vést automaticky k trestné činnosti, ale v sociálně vyloučené lokalitě je to téměř jisté. Stejně tak jako to, že se někdo téměř jistě napije z otevřené lahve piva. Na základě zjištěných informací by bylo podle nás možné vydat dobře formulovanou vyhlášku, která by nám pomohla řešit náš problém a zároveň by prošla u Ústavního soudu v případě, kdyby ji zase někdo napadl,“ je názor Jiřího Nedvěda. Fotogalerie: - Předávání státních vyznamenání

Před nastartováním represe bude ještě Výbor analyticky zjišťovat následující údaje: aktuální počet příspěvků na bydlení, živobytí a doplatku na bydlení; počty přihlášených a odhlášených trvalých pobytů; počet nezaměstnaných osob; počet vyřazených osob z evidence úřadu práce; pocit bezpečí obyvatel.

Fígl na „simulanty nezaměstnatelnosti“. A Romové…

Na vznik a konání Výboru jsou rozporuplné reakce. O výrazné kritice ze strany Martina Šimáčka jsme psali zde.

Když si zprávu o schůzi Výboru přečetl obyvatel Jan Houška, napsal na sociální síť, že svým článkem na portálu Nepřizpůsobení.cz dali členové najevo, jako je tato „komise“ neinformovaná a amatérská.

„Nejvíc úsměvné je to, že jste trosku prozradili, o čem ta komise je doopravdy – že se tu nebavíme o nepřizpůsobivých, ale o Romech. Proč institut romského domovníka? Je to pozitivní diskriminace, tedy diskriminace, a k tomuto tématu: Platíte miliony jako město Sociálním službám, které tyto věci v rámci komunity mají řešit, a neřeší. Je to hloupé a mohl bych vám dát celkový rozbor vaší neinformovanosti," napsal veřejně na profilu radního Jiřího Nedvěda, který se snažil vysvětlit, jak je zamýšleno například částečné „suplování" činnosti úřadu práce při zaměstnávání nepřizpůsobivých spoluobčanů:

„Nám nejde primárně o to, abychom někomu sehnali práci – jelikož nabídek je opravdu hodně, ale o to, abychom vzali i ty, které nikdo nechce ani s příplatkem. Tito lidé spoléhají na to, že svou neschopností a nespolehlivostí odradí jakéhokoliv zaměstnavatele. Přesně tyto lidi je ale potřeba zaměstnat, i když jejich výkon bude minimální. Jde o to, naučit je chodit pravidelně do práce,“ objasnil jiný úhel pohledu na ty, kterým se daří vyhýbat práci. A co se týče romského domovníka, toho prý doporučila přímo ombudsmanka, a to jako vhodné řešení špatné komunikace s danou komunitou.

Houška: „Sociální práce placené městem zřejmě nefungují, což chcete nahradit nějakou koncepcí, která mi připomíná dobu komunismu.“ – „Vám to připomíná dobu komunismu? Byla to doba, kdy to fungovalo – je vidět, že tehdá nebylo vše špatně, jak se dnes říká,“ přisadil si k této poznámce důchodce a bývalý podnikatel Slavomír Koláček a dodal směrem k nepřizpůsobivým: „Kompetentní člověk na řešení tohoto problému by musel mít bič a vzteklého psa…“

Na umravnění potřebujeme vymýšlet kličky?

Mostečanka Milada Šebková je ráda, že se začíná vůbec něco dít. „V dobré víře jsme před lety zakoupili byt dceři ve Stovkách. Je to tam teď hrozné. Byt tam neprodejný, na nový v jiné lokalitě nemáme a i kdybychom měli, jak můžeme vědět, za jak dlouho to v jiném domě v Mostě nebude stejné...“ posteskla si.

Podle Petra Nováka se naopak nic nového v řešení neděje: „Zatím ustavují komise. Určují, co všichni dávno ví, a navrhují kritéria. Zatím cikáni u stovky vládnou, nahoře u Kahanu vládnou a stěhují se pořád další a další. Rozhodujete, kdo jakou rohožku smí mít před bytem, ale aby obyvatelé domu mohli rozhodnout, kdo se tam bude stěhovat, to ne!“

Iveta Chvalová se pozastavila na tím, že je pro ni nepochopitelné, že nelze umravnit zlobivé lidi: „Že je zapotřebí spousty výboru a institucí, aby se zlobivé lidičky naučili slušně chovat. Normálně chovat. Jak je potřeba vymýšlet kličky, jak na to…“

V tom jí dal Nedvěd za pravdu: „Také to nechápu. My opravdu hledáme v zákoně zmínky o tom, jak se s těmito lidmi vypořádat, a pak tyto kroky ještě musíme obhajovat. Je to opravdu postavené na hlavu.“

Kdo uteče, vyhraje. To je sci-fi

Debata, která se na sociální síti strhla, už mnohé Mostečany nebaví. Bez skrupulí to spolu se svou situací popsal Milan Illner:

Netradiční metaforou veškeré diskuse kolem smyslupnosti Výboru vyjádřil Jaroslav Pilař z Nepřizpůsobiví.cz: „Město má Hodgkinův syndrom, na to prevence neexistuje, pouze chemoterapie. Prevence až pak.“ (Hodgkinův lymfom je systémové zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, které ve značném procentu případů je vyléčitelné. Pozn. red.)

Důležité podle něj není, zda je vše v Mostě chyba, ale že se začne pracovat. Tím rozesmál obyvatelku Radku Treškovou: „Tak s Vámi bych se sešla a poslechla bych si Vás... Asi by to bylo sci-fi první kategorie, protože to, co se teď děje v Mostě, už půjde horko těžko napravit.“

Mostecký Výbor pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů se bude scházet každý týden ve středu, nejbližší jednání se proto chystá na tuto středu 30. října. Bude probírat tato témata: Nastavení procesu mapování a monitorování pořádku v okolí domu; zavedení institutu „zvláštního příjemce“.

