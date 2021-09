„Mrtvola si lyžuje v Alpách.“ Šlachta mezi lidmi. Padl přímý dotaz, kdo by měl jít „sedět“? I odpověď

Kdo by měl být v kriminále, a přitom si chodí po svobodě? zeptaly se v Liberci ParlamentníListy.cz Roberta Šlachty. „To není těžká otázka. Podívejte se na soudy, o kterých píšete, Parlamentní listy o nich také píšou, a které nedopadly,“ konstatoval. „Bohužel náš trestní řád je z roku 1961 a na ekonomické kauzy se nikdo nedíval a nechtěl se dívat. Vezměte si devadesátky. O čem to bylo? Ekonomickou kauzu nevyšetříte dvacet let zpátky, ani deset let,“ uvedl s tím, že chybí politická vůle. „Řekněte mi po čtyřech letech této vlády, co vám utkví v hlavě, že by v legislativě protlačili. Máte tam zákon o lobbingu, zákon o státním zastupitelství, trestní řád, oznamovatelé korupce. Všechno tam zůstalo, žádná shoda není,“ postěžoval si.

Velkou ofenzivu provedlo občanské hnutí Přísaha ve čtvrtek v severočeském Liberci. Rozmístilo v centru města tři stánky a přijel sem i nejznámější představitel tohoto uskupení Robert Šlachta. Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu má jako hlavní téma spravedlivé Česko. V předvolebních novinách Přísahy Šlachta říká: „Celý život jsem pracoval pro lidi a bránil je před zlem. To samé chci dělat v Poslanecké sněmovně, pokud nás tam lidi dostanou. Jdeme zastavit rozkrádání naší země. To, co vláda předváděla během covidu, byla privatizace číslo dva. Vůbec se nedivím lidem, kteří už nevěří ničemu. V čase, když jsme tu měli největší krizi za poslední století, naši politici řešili jenom to, jak si namastit kapsu. Je to absolutně nechutný.“

V petičním letáku ještě dodávají: „Miliony a miliardy z našeho společného rozpočtu tečou do kapes naprosto pochybných firem v Karibiku, jsou napojené na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to překupníci s čínskými respirátory.“ Přísaha proto chce provést audit všech veřejných zakázek od prvního nouzového stavu na jaře 2020 až po ten poslední a všechny viníky potrestat.

I proto se PL.cz Roberta Šlachty zeptaly, když ho v centru Liberce potkaly, kdo by měl být v kriminále, a přitom si chodí po svobodě. „To není těžká otázka. Podívejte se na soudy, o kterých píšete, Parlamentní listy o nich také píšou, a které nedopadly,“ konstatoval. „Bohužel náš trestní řád je z roku 1961 a na ekonomické kauzy se nikdo nedíval a nechtěl se dívat. Vezměte si devadesátky. O čem to bylo? Ekonomickou kauzu nevyšetříte dvacet let zpátky, ani deset let,“ uvedl. Chybí snad dostatečné zákony, nebo co? „Politická vůle. Řekněte mi po čtyřech letech této vlády, co vám utkví v hlavě, že by v legislativě protlačili. Máte tam zákon o lobbingu, zákon o státním zastupitelství, trestní řád, oznamovatelé korupce. Všechno tam zůstalo, žádná shoda není,“ postěžoval si.

Smějí se nám do tváře

O jednom takovém výtečníkovi má Šlachta povídání na své facebookové stránce. „Smějí se nám přímo do tváře. Pro ně pravidla neplatí. Pamatujete, jak si Roman Janoušek lyžoval v Alpách, když měl v té době sedět v base? Janoušek není jediný,“ popisuje na úvod a zmiňuje Jiřího Syrovátku, kámoše Františka Mrázka, který měl za svoje daňové podvody, kdy stát obral o 51 milionů, skončit ve vězení. Ale neskončil, protože těsně před vynesením rozsudku se mu „náhodou“ udělalo velice špatně. „Prý rakovina tlustého střeva. Měl mít za sebou operaci, chemoterapii, prostě beznadějný stav. Prognóza maximálně pět let života. Soudce mu proto odpustil celý trest a do vězení Syrovátka vůbec nenastoupil,“ připomínal.

Robert Šlachta diskutoval s veřejností v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

Mrtvola lyžuje v Alpách

„Prostě když je někdo bohatý, tak si to může koupit. Pak mrtvola lyžuje v Alpách,“ konstatovala v narážce na Janouška Liberečanka Jarka, která postávala u stánku Přísahy a bude za ni sedět ve volební komisi. Proč? „Líbí se mi jejich program, boj s korupcí. Aby zákon byl pro všechny stejný. Soudnictví není pro všechny, jenom pro bohatý. Když si někdo kupuje rozsudky, tak je to špatné. A nemají v týmu primitivy, vědí, o čem mluví. Šlachta nebyl doposud v žádné partaji, není provařenej,“ vysvětlovala. „Podívejte, kdo mu nakonec jako zkušenému policistovi šéfoval. Zelinář z Plzně, který tam pak za pár měsíců vystudoval práva. Jak je tohle možný,“ ptala se. Narážela na Milana Chovance, který jako ministr vnitra rozprášil ÚOOZ, kterému Šlachta šéfoval.

Společné fotografování v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

Neprovařený Šlachta byl mezitím v jednom kole. Lidé ho zastavovali a diskutovali s ním. „Já jsem váš fanoušek, protože co se tady děje s právem, je hrozný,“ postěžoval si mu mladý muž. Velice vitální seniorka zase držela v ruce Šlachtovu knížku, kterou si zrovna koupila a nechala si ji od něj podepsat. „Šlachtovi fandím, i když se jinak o politiku moc nezajímám,“ prozradila s tím, že o mnoho jiných věcí se ale zajímá. Například je i přes vysoký věk aktivní na sociálních sítích. „Nelíbí se mi tam v diskusích hrubiánství, sprostota. Kde se to v lidech bere? Jsem stará větev a jsem vychovaná tak, že když se někdo dostal tak vysoko, že byl zvolený za prezidenta, tak si ho vážím. Teď je v nemocnici a můžete se dočíst, že se určitě někde vožral a spadl. Co je to za lidi, co tohle píšou? Je prostě šílené, co si dovolí,“ podivovala se.

Politika je teď spíš ringem lidí v ní, bojem mezi nimi, vymáháním si autority a zvyšováním ega

Volební noviny Přísahy rozdávala také jednička Přísahy v Libereckém kraji třicetiletá Jaroslava Pauchová z Frýdlantu. Pracuje v sociálních službách a tomuto tématu by se ráda věnovala i v politice. Sociální oblast podle ní nese kolem sebe mnoho nedostatků a zároveň prostoru ke zlepšení. „Chceme řešit nespravedlivě nastavený systém přiznáváním příspěvků na péči. Pomoci tak lidem s nejtěžším zdravotním postižením zajistit potřebnou péči v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít nezávislým životem. Zaměřit bychom se chtěli na spravedlivé uznávání invalidních důchodů a usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři. Oni totiž svého pacienta dobře znají a zprávy pro posudkového lékaře vypracovávají. Rádi bychom se věnovali i podmínkám pro čerpání rodičovské dovolené, aby byly stejné jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance,“ uvedla v rozhovoru pro MF Dnes. Problémů v České republice vidí mnoho. „Chybí zde pokora a úcta k občanovi, absolutně se vytratila jakákoliv empatie a chtít pracovat pro lidi. Politika je teď spíš ringem lidí v ní, bojem mezi nimi, vymáháním si autority a zvyšováním ega,“ dodala.

Jednička Přísahy v Libereckém kraji Jaroslava Pauchová. Foto: Oldřich Szaban

ParlamentníListy.cz se ještě Roberta Šlachty zeptaly, když měl chvilku klidu, na co se lidi v debatách nejvíce ptají. „Co chceme změnit. Všichni vědí, že naším tématem je korupce, takže na toto, ale nejen. Bavili jsme se o školství, zdravotnictví, jak to tady vypadá v severních Čechách a co bychom s tím mohli udělat,“ prozradil. „No a pak se ptají na věci, které někteří blbí novináři píšou. Takže jim to vysvětlujeme,“ sdělil lídr Přísahy, který byl v Liberci se zájmem o svoji osobu a Přísahu spokojený až překvapený. Pár dní předtím si vyšlápl se skupinkou sympatizantů Přísahy na místní dominantu, horu Ještěd. Vyšlápne po volbách až do Sněmovny?

