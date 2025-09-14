„Musíme dál zadržovat Rusko.“ Černochová odstrašuje Putina

Jana Černochová úvodem zhodnotila své čtyřleté působení v čele resortu pozitivně. „Pevně věřím, že se nám podařilo dokončit projekty, o kterých moji předchůdci jenom mluvili, buďto na ně neměli dostatek finančních prostředků, protože si nechali sebrat 10 miliard od komunistů, nebo na ně neměli politickou sílu,“ uvedla ministryně obrany v podcastu.
Modernizační projekty armády
Připomněla, že vláda Petra Fialy se hned na začátku volebního období, ještě před vypuknutím války na Ukrajině, dohodla na uzákonění výdajů ve výši 2 % HDP na obranu. Hovořila také o modernizačních projektech, mezi nimiž byl například nákup bojových vozidel pěchoty. „Mimochodem, první bojová vozidla pěchoty už se vyrábějí. Za pár dnů se jedeme do Švédska podívat na ta naše bojová vozidla pěchoty. Tím se ubezpečím, že jsem splnila to, co jsem slíbila, že bojová vozidla pěchoty opravdu budou,“ poznamenala Černochová.
Mgr. Jana Černochová
Černochová neopomněla zmínit ani moderní letouny F-35, jejichž pořízení patří k nejvýznamnějším projektům Armády ČR. „Očekávám, že tu někdo bude hejtovat zase F-35, já si za tím rozhodnutím stojím. Myslím si, že jsme rozhodli dobře, že jsme hlavně rozhodli podle toho, co si přeje uživatel. A uživatel není Černochová, uživatel není Fiala. Uživateli jsou vojáci a ti chtěli letoun páté generace,“ zdůraznila Černochová.
„Je namístě, abychom přestali dělat kompromisy, že bychom kupovali vojákům vojenský materiál, který už je za zenitem. Opravdu se máme dívat do budoucnosti na věci, které tu budoucnost mají třeba na 30 až 50 let,“ pravila ministryně.
Klíčovou otázkou pro veřejnost je, zda je česká armáda skutečně bojeschopnější po čtyřletém působení Černochové na ministerstvu. O tom podle ní není pochyb: „Je bojeschopnější, byť spousta problémů přetrvává. Nejsem člověk, který by někomu lhal, nebudu říkat, že se podařilo ty věci změnit mávnutím kouzelného proutku za čtyři roky. Prostě to nejde, neumím zázraky. Snažili jsme se těch věcí udělat hodně a těch projektů bych mohla zmiňovat celou řadu,“ řekla.
Problémem je infrastruktura a zásoby
Ministryně obrany Černochová upozornila, že zásadní problém Armády ČR spočívá nejen v nákupu nové techniky, ale také v dlouhodobě zanedbané infrastruktuře a v nedostatečných zásobách. „Což je obrovský problém, a není to pouze nákup tzv. železa. Je to infrastruktura, která je dlouhodobě zanedbaná. Jsou to zásoby, zásoby munice, výrobní kapacity, která se snažíme posilovat v České republice. Ty zásoby nejsou dostatečné. Víme, snažíme se to měnit, ale jedno volební období, čtyři roky, byť se snažíte ze všech sil ty věci měnit, tak na to nestačí.“
Pro armádu je podle jejích slov zásadní, aby byla zachována kontinuita vedení a dlouhodobých projektů. „Proto je tak strašně důležitá kontinuita. A to je moje noční můra. Nebojím se o sebe, jestli budu ministryní v další vládě, nebo nebudu. To nechám na voličích, ale bojím se, že by tu nezůstala zachovaná kontinuita. Protože jestli na něco vždy armáda dojížděla, tak to bylo na to, že se ministři měnili, měnili se jako apoštolové na orloji, a vlastně každý měl pocit, že musí do toho resortu vnést něco svého, nějaký svůj pohled. Když si nechal sebrat peníze, tak ještě musel škrtat a zredukovat některé projekty,“ řekla Černochová.
A dodala, že kontinuita je důležitá také kvůli závazkům vůči spojencům v NATO. „Tady se musí udělat nějaké rozhodnutí a to nějakou dobu držet. Už jenom z toho důvodu, abychom byli důvěryhodný partner sami sobě i vůči Severoatlantické alianci, která nám dává nějaké úkoly a my ty úkoly musíme plnit a nemůžeme si z křišťálové koule věštit, co bychom asi tak za pět let chtěli nakupovat,“ vyjádřila se ministryně obrany Černochová.
Černochová: Rusko musíme dál zadržovat
Černochová se vrátila k okamžikům, kdy jako ministryně obrany prožila začátek ruské invaze na Ukrajinu. Zmínila, že i přes jasné informace doufala do poslední chvíle, že k útoku nedojde. „Do poslední chvíle jsem doufala, že se to nestane, i když ty zpravodajské zprávy byly jednoznačné.“
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vzpomněla, jak předem varovali i prezidenta Miloše Zemana, že k invazi dojde, ale on tomu nechtěl uvěřit. „Ale pak se to stalo. Ta jeho reakce na začátku té války byla velmi pozitivní. Držel s naší vládou stejný směr. Bylo to pro něj něco, s čím asi ve svém životě nikdy nepočítal, že se vůči tomu bude vymezovat proti Rusku. To byl pro mě v jednu chvíli samozřejmě šok, hrozné zklamání. Na druhou stranu měla jsem dobrý pocit z toho, že jako ústavní činitelé napříč politickým spektrem držíme nějakou chvíli spolu, jak s opozicí, tak s prezidentem, protože se stalo něco, co bylo naprosto bezprecedenční,“ řekla Černochová, a že si zpětně vyčítá nedostatek důrazu v době, kdy Rusko podnikalo agresi už dříve. „Vyčítám si, že jsem víc jako politička nekřičela, když se obsadil Krym. Indicií, že Putin má imperiální choutky, byla celá řada, a civilizovaný svět k tomu naopak mlčel,“ připomněla.
Rusko se podle ní chová stále podle stejného scénáře a je nutné na to nezapomínat. „Invaze na Ukrajinu vlastně způsobila to, že to Rusko je teď zadržované na nějakém území. Prolévá se tam každý den strašně moc ukrajinské krve. Přejeme si všichni, ať je ta válka ukončena. Ona ukončená určitě bude, doufejme, že to bude v brzké době. Ale to Rusko se musí zadržovat dál. A musí se zadržovat nějakou formou, která bude efektivní tak, aby neplatily ty prognózy, které nám říkají odborníci z bezpečnostní komunity, nejenom z České republiky, ale z celého světa, že Rusko vždycky z jedné do druhé války potřebuje čas na nějaké přezbrojení, na nějaké přeskupení sil.“
„Opravdu musíme intenzivně začít všichni modernizovat své armády, doufat, že tu spoušť nikdo nezmáčkne a že tu nedojde k nějakému celosvětovému konfliktu a že opravdu dvě světové války zůstaly ve 20. století. Že prostě budeme takovým způsobem odstrašovat Rusko, že si prostě na někoho dalšího netroufne,“ řekla ministryně obrany.
Poukázala rovněž na to, že výroky představitelů Ruska jsou stále silnější a otřesnější. „Lavrov si prostě na schůzku mezi Putinem a mezi Trumpem vzal mikinu s nápisem SSSR,“ zmínila.
Obrana jako politické téma před volbami
Téma obrany se stalo před volbami velkým politickým tématem, ačkoliv podle Černochové by se z něj politika dělat neměla. „Já jsem byla osm let opoziční poslankyně a mohla jsem dělat to samé, co dělá současná opozice mně. Já jsem jim to nedělala, protože já jsem opravdu toho názoru, že na obraně se politika dělat nemá, protože je to zájem úplně všech, abychom žili v zemi, která má prostě nějaké hodnotové ukotvení, která má silnou armádu.“
A Černochová dodala, že zatímco na začátku války na Ukrajině panovala shoda na odsouzení agresora, ale dnes že nechápe kritické hlasy a zpochybňování toho, kdo je skutečný nepřítel.
autor: Natálie Brožovská