24.09.2025 8:11 | Monitoring

Zatímco v médiích dominuje korupční kauza Dozimetr, která dopadá na vládní hnutí STAN, v Plzeňském kraji se lídr kandidátky hnutí STAČILO! Vítek Prokop rozhodl připomenout jinou, podle něj neméně závažnou aféru. V nedávném videu, které zveřejnil na svých sociálních sítích, mluví o případu IKEM a Motol, který podle něj vrhá vážný stín na další vládní stranu – ODS.

„Musíme konečně zastavit mafiánizaci státu," burcuje Prokop ze STAČILO!
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

„V těchto volbách nejde jen o politiku. Jde o to, jestli se nám podaří zastavit pokračující mafiánizaci státu,“ uvedl Prokop v novém videu. A za příklad uvedl právě zdravotnické kauzy, které se podle něj z veřejného prostoru rychle vytratily.

Kauza, která se dostala do médií už v roce 2023 kvůli zásahu policie v IKEMu a obvinění tehdejšího ředitele Michaela Stiborka, podle Prokopa ukazuje na širší systémový problém. Odkazuje přitom na zachycenou SMS zprávu, v níž měl Stiborek napsat: „ODS chce peníze za špitál, a to jinak než ofiko.“ A následná odpověď zněla: „Hajzlové, to umí. Dělá to už ten debil z Motola.“

Podle Prokopa tyto záznamy potvrzují, že existovalo podezření na snahu politických struktur ovlivňovat zakázky ve zdravotnictví. A připomíná, že letos v únoru byl skutečně zatčen bývalý ředitel FN Motol Miloslav Ludvík, obviněný z korupce a praní špinavých peněz.

Vítek Prokop tvrdí, že ODS má dlouhodobé vazby na tzv. mafiánský kapitál. Jako příklady zmiňuje nejen případy IKEM a Motol, ale také bitcoinovou aféru a tzv. Fialovu kampeličku. Podle jeho slov je to právě tato strana, kdo „dlouhodobě přispívá k tomu, že Česká republika patří mezi evropské špičky v rozsahu šedé ekonomiky“.

„Prezentují se jako ochránci hodnot a pořádku. Ale realita je podle mě jinde – jde o síť zájmů a zakázek, ve kterých jde o stovky milionů,“ tvrdí Prokop.

Podle Prokopa je klíčové, aby voliči nezapomněli, že kauza Dozimetr není jediným příběhem propojení politiky a peněz. „ODS se podařilo zůstat mimo hlavní mediální pozornost. Ale její role v některých kauzách je podle mě stejně alarmující,“ říká.

V závěru své výzvy přidává i vzkaz pro voliče: „Je čas říct jasné STAČILO! Těm, kteří ze státu udělali nástroj vlastních zájmů.“

autor: Jan Procházka

