„Musíme konečně zastavit mafiánizaci státu,“ burcuje Prokop ze STAČILO!

„V těchto volbách nejde jen o politiku. Jde o to, jestli se nám podaří zastavit pokračující mafiánizaci státu,“ uvedl Prokop v novém videu. A za příklad uvedl právě zdravotnické kauzy, které se podle něj z veřejného prostoru rychle vytratily.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Podle Prokopa tyto záznamy potvrzují, že existovalo podezření na snahu politických struktur ovlivňovat zakázky ve zdravotnictví. A připomíná, že letos v únoru byl skutečně zatčen bývalý ředitel FN Motol Miloslav Ludvík, obviněný z korupce a praní špinavých peněz.
Vítek Prokop tvrdí, že ODS má dlouhodobé vazby na tzv. mafiánský kapitál. Jako příklady zmiňuje nejen případy IKEM a Motol, ale také bitcoinovou aféru a tzv. Fialovu kampeličku. Podle jeho slov je to právě tato strana, kdo „dlouhodobě přispívá k tomu, že Česká republika patří mezi evropské špičky v rozsahu šedé ekonomiky“.
„Prezentují se jako ochránci hodnot a pořádku. Ale realita je podle mě jinde – jde o síť zájmů a zakázek, ve kterých jde o stovky milionů,“ tvrdí Prokop.
Podle Prokopa je klíčové, aby voliči nezapomněli, že kauza Dozimetr není jediným příběhem propojení politiky a peněz. „ODS se podařilo zůstat mimo hlavní mediální pozornost. Ale její role v některých kauzách je podle mě stejně alarmující,“ říká.
V závěru své výzvy přidává i vzkaz pro voliče: „Je čas říct jasné STAČILO! Těm, kteří ze státu udělali nástroj vlastních zájmů.“
autor: Jan Procházka