„Musíme si zvykat, složité.“ Dva migranti se „činili“, další koukali. Znásilnění 13leté na Sicílii

Třináctiletou dívku znásilnilo ve veřejných zahradách Bellini v sicilském městě Catania sedm osob, informoval italský deník Avvenire. Podle informací okresní prokuratury a prokuratury pro nezletilé již bylo nařízeno zatčení podezřelých.

Jedná se o sedm osob egyptského původu ve věku od 15 do 19 let. Podle zprávy deníku Corriere della Sera všichni zadržení chlapci přišli před lety do Itálie nelegálně. Protože byli v té době všichni nezletilí a bez doprovodu, byli svěřeni do ubytovacích komunit, které jim poskytly vzdělání a práci pro ty, kteří mezitím dosáhli plnoletosti.

Tragický incident se odehrál v odpoledních hodinách 30. ledna. Dívka byla ve společnosti svého přítele, když je gang Egypťanů napadl. Oběť byla znásilněna dvěma útočníky na veřejných záchodcích v parku, zbylých pět členů gangu situaci sledovalo. Její přítel byl údajně také nucen přihlížet.

Po incidentu byla dívka převezena sanitkou na dětskou pohotovost nemocnice Cannizzaro, kde lékaři potvrdili znásilnění, jemuž byla vystavena.

Následně se nejmenovaná dívka a její přítel obrátili na policii, vše nahlásili a útočníky popsali. Dva útočníky dívka dokázala sama identifikovat. Zbylí byli dopadeni díky spolupráci jednoho z podezřelých, který vyšetřovatelům poskytl informace o zbytku gangu.

„V klidu jsme se procházeli po vile, když nás obklíčili. Nejdřív se mě začali dotýkat, řekla jsem jim, ať mě nechají na pokoji, i můj přítel, kterému je 17 let, jim to řekl nevím kolikrát. Pak jsme se snažili odejít, ale oni nás chytili,“ vypověděla dívka pro deník La Republica.

Slyšení by mělo dle deníku Domani proběhnout do 48 hodin.

„Je to velmi vážné a skutečnost, že se to stalo v centru města, nás zanechává ještě více frustrované,“ řekl náměstek primátora Paolo La Greca. „Není pochyb o tom, že existuje složité soužití, na které si musíme pomalu zvykat. Tyto tragédie bohužel potvrzují představu, že ženy lze považovat pouze za objekt mužských tužeb, a to je ještě děsivější.“

