„My jsme Petr Fiala, my neseme plamen.“ ODS zničila svou slávu za pár vteřin

Kongres ODS skončil, ODS má nového předsedu i místopředsedy. Strana má z kongresu celou řadu fotek a videí na sociálních médiích. Jedno z nich však vyčnívá nad dostatní. Týká se Petra Fialy, který na kongresu přednesl svůj poslední projev v roli předsedy, v němž například prohlásil, že politický konflikt už není mezi tradiční pravicí a levicí, ale mezi silami populismu a extrémismu a silami svobody a demokracie.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
V jeho závěru poděkoval za vše. A autor videí na instagramu ODS jako tečku za Fialovým působením nasadil píseň My jsme Petr Fiala. Konkrétně verše:
My jsme Petr Fiala, my neseme plamen
My budeme bojovat za Bibli, my jeho jméno uctíme
My jsme Petr Fiala, jeho odvaha je i naše
A pokud mu šlo o popularitu, tak nepochybně uspěl. Video s Fialou olajkovalo přes 14 tisíc lidí, mnohonásobně více, než jakýkoli jiný příspěvek od ODS o kongresu. I reakcí na video bylo mnohonásobně více, od obdivných přes posměšné až po udivené.
Píseň každopádně vznikla ještě před kongresem ODS. Nachází se na youtubu, kam byla umístěna 7. ledna 2026 na kanál Národní Brainrot, který taktéž vznikl 7. ledna. „My jsme Petr Fiala“ je pak její refrén. Jedná se o parodii na píseň „We Are Charlie Kirk“ o zastřeleném americkém aktivistovi a komentátorovi Charlie Kirkovi, byť parodie v tomto případě vznikla jen tím, že její slova byla přeložena a Charlie Kirk nahrazen Petrem Fialou.
Na video už upozornil marketér Vilém Franěk. Se slovy: „Pokud vás od včera zajímalo, kdo vypil všechny ty malý slivovice Jelínek na kongresu ODS, tak to byl admin ODS, kterej pak udělal tohle video.“
„Marketing ODS a její prezentace na sítích je tak velký bizár, že větší bizár je už snad jen Clash,“ přidal se Adam Wollný.
„Až budete potřebovat někomu vysvětlit co je to ‚cringe‘, pusťte mu video ODS ‚My jsme Petr Fiala‘,“ ozval se Radim Horák z Kinoboxu.
Před kongresem ODS se ale zmínky o My jsme Petr Fiala objevují zejména na levicových účtech.
„Pokud na kongresu ODS nezazní hymna MY JSME PETR FIALA, tak to znamená, že Antifa ovládla ODS a Západ padnul,“ zaznělo dokonce.
K počinu ODS se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. Ten ODS poděkoval. „Díky ODS za to video, protože ukazuje, že se z ní během řádění Petra Fialy stala sekta pošuků. Fiala jako hlavní inkvizitor a kolem něj poslušní inkvizitoři, co se mu klaní a poslouchají každé jeho slovo. Každý normální člověk si samozřejmě musel při pohledu na to video myslet, že účet ODS hacknul Kreml a Fialovi se na rozloučenou zlomyslně pomstil. Jenže ne. Tohle je fakt realita, kterou jsme tady čtyři roky žili,“ shrnul.
Holec pokračoval. „A taky to vysvětluje všechno to, co se v Česku za vlády Fialy stalo. Brutální zchudnutí, úpadek průmyslu a návrat totalitních praktik jménem nejvyššího inkvizitora Fialy. Ten ani jeho ODS neměli nikdy vládnout. Naopak měli být v izolačce jako za covidu, dokud se z nakažlivého fialismu neuzdraví, protože tohle je fakt epidemie. A teď jen dodám: Fiala na sjezdu podpořil nového šéfa ODS Martina Kupku s tím, že je jeho pokračováním. Tady vidíme, že kolektivní choroba bohužel řádí dál.“
S Holcem souhlasí i komentátorka Karolina Stonjeková. „Je to děsné a zároveň je to přesné. Je vlastně až děsné, jak moc je to přesné. Přesné zobrazení stavu ODS,“ sdělila ParlamentnímListům.cz.
