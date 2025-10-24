„Už na to nemá.“ Přišlo srovnání, za které Václav Moravec nebude rád

Za mediální výkon týdne, ovšem v uvozovkách, označuje mediální analytik Petr Žantovský práci, dá-li se to tak nazvat, Václava Moravce v OVM minulý týden.
Moderátor Václav Moravec poprvé ve své kariéře předčasně ukončil debatu s politiky. Incident se odehrál v první části pořadu věnované povolebnímu vyjednávání a složení nové vlády. Hosty pořadu byli Zdeněk Hřib (Piráti), Patrik Nacher (ANO), Marek Výborný (KDU-ČSL) a Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD). Debata začala věcně, ale postupně se zvrhla v překřikování a osobní útoky. Rajchl a Nacher si skákali do řeči a ignorovali Moravcova napomenutí. Výborný se marně snažil hlásit o slovo. Moravec opakovaně volal po respektu, ale bez úspěchu. Kolem 13:27, asi 3–5 minut před plánovaným koncem první části, Moravec debatu stopnul slovy: „Omlouvám se, protože tu debatu předčasně končím z jednoho prostého důvodu. Buď budete respektovat témata a moderátora, nebo je ta debata zbytečná. Ta debata teď už je zbytečná.“
„Diskuse se očekávatelně dynamizovala až do té míry, že Václav Moravec zcela nezvládl moderování, ačkoliv je to profesionál, který se touto prací živí už bezmála třicet let. Zcela kapituloval před svými hosty a diskusi předčasně ukončil,“ podivuje se Žantovský.
Dívat se na to lze dvěma různými optikami. Podle jedné hosté už přicházeli do studia se záměrem pohádat se. „Přišli se pohádat vědomě. Mají to v povaze, v temperamentu. Dalo se to čekat. Už tady je první okamžik, kdy Moravec udělal velkou chybu. Vpustil do studia lidi bez nějaké předchozí domluvy na strategii pořadu. Každý profesionál, který někdy něco takového dělal, vám potvrdí, že to nejde. Nemůžete pustit kohokoliv s kýmkoliv, protože riskujete, že dojde k otevřenému konfliktu. A tady k němu skutečně došlo,“ konstatoval odborník na svět médií.
Pozvaní hosté podle něj mají výrazné názory, což je dobře. „Ale jestliže tam moderátor sedí se sevřenými… dlaněmi a dívá se na ně jak na tenisovém hřišti na Wimbledonu a sleduje, kam zrovna padá míček, na kterou stranu sítě, je zcela mimo svou roli a profesionalitu. Už dlouho se říká, že pan Moravec je poněkud vyčichlá celebrita. Pořad dělá už dvacet let. A pořad je už dávno za svým zenitem. Když se podíváme na sledovanost Moravcových pořadů a pořadů Terezie Tománkové, zjistíme, že Tománková je na tom velmi často podstatně lépe než veřejnoprávní televize. A to si na CNN Prima News neplatíme ani korunu. Kdežto na pana Moravce a celý ten cirkus na Kavčích horách dáváme všichni obrovské peníze,“ zdůraznil Žantovský.
A výsledkem je to, že moderátor není schopen zvládnout jednu banální debatu, v níž se dva diskutéři hádají. „Ještě navíc se hádali docela důvodně. Jeden vyndal jakousi kauza pana Hřiba, druhý jakousi kauzu pana Rajchla. Byly to věcné připomínky, které měl Moravec moderovat,“ řekl mediální analytik a zamyslel se nad tím, zda redaktor neměl informace. „Možná, že nebyl dobře připravený,“ zamyslel se mediální analytik.
Moravec už dlouho vede pořad jako one man show. „Podstatný je Václav Moravec, jeho názor, jeho gestika, mimika, jeho usměrňování hostů. Je to také jeden z důvodů, proč mnozí lidé do jeho pořadů dlouhodobě odmítají chodit. To je varovný prst zdvižený nad Václavem Moravcem. Pokud by generální ředitel České televize chtěl ukázat, že je samostatně myslící činitel, tak Moravce z toho pořadu vyndá nebo pořad nahradí jiným, třeba podobně zaměřeným. Nebylo by to poprvé v historii České televize. Takových pořadů byla hromada – Co týden dal, Debata atd. Už opravdu nesplňuje záměr, který byl někde na začátku – dozvídat se informace od zdroje, tzn. od politika, ne se předvádět, křičet na sebe, utíkat ze studia jako malý kluk. Tím, že Moravec diskusi vypnul, dokázal, že na tu práci už nemá,“ domnívá se Žantovský.
Pivečko, panděra, mrkev… Může si Slovenka dovolit kritizovat Čechy?
Velice zásadního přešlapu z hlediska novinářské profesionality se dopustil server iRozhlas, když zveřejnil přepis rozhovoru s Magdou Vášáryovou, někdejší herečkou a posléze diplomatkou Slovenské republiky, a doprovodil ho titulkem: „Vášáryová: Je mi líto, že Češi nemají sebevědomí. Nejdůležitější je pro vás pivečko a mrkev na zahrádce.“
„Říká tady rozmanité názory, se kterými můžete, a nemusíte souhlasit,“ uvádí mediální analytik. Co ho zarazilo, jsou slova: „Je mi trochu líto, že nemáte jako národ více ambicí. Máte tak báječnou minulost, a tím nemyslím jenom české krále, ale myslím tím třeba i Masaryka, Havla, Patočku. Vy přece máte takový intelektuální základ, ale přitom je pro vás nejdůležitější pivečko, mužská panděra, mrkev v zahrádce, prostě klídek, pohoda. Jděte do háje!“
Žantovský řekl, že Vášáryovou ve filmech jako např. Markéta Lazarová respektuje už od mladických let jako vynikající umělkyni. Ale co se týče kinderstube, tak to projela na celé čáře. „Jak si může emeritní diplomatka a kandidátka na slovenskou prezidentku dovolit hodnotit sousední národ – že pro nás je to pivečko, panděra, mrkev a máme jít do háje? Trošku mi to připomíná Havla, který exceloval v úvahách o zelinářích, o čecháčcích, ubožácích, lůzrech, kteří pro kousek ubohého žvance, který spadne ze stolu těch mocných, tehdy komunistů, se poddá a nemá myšlenky na transcendentno. Těmito úvahami se zaobíral velký myslitel, který se asi v žádné frontě u zelináře nikdy neocitl, protože nemusel. O českém člověku toho věděl právě tak málo, jako ví Vášáryová,“ míní mediální odborník.
Je mu prý strašně líto, když lidé jako Vášáryová kazí česko-slovenské vztahy. „Už to pokazil Fiala tím, že ukončil tradici společných zasedání české a slovenské vlády, setkání na velmi přátelské úrovni, která měla demonstrovat, že jsme si nejblíž historicky, kulturně, politicky. Fiala přes to udělal jeden tlustý škrt. Vášáryová to teď ještě podkládá sprosťárnami. To je, jako kdybych já nebo někdo jiný řekl: ‚No jo, ti Slováci, to je jen borovička, halušky, fujara, hlavně si popít a mít klídek.‘ A zakončil to něčím takovým jako: ‚Jděte do háje!‘ Já si umím představit spoustu slovenských vět, které znamenají totéž a vyhlížejí mnohem sprostěji,“ řekl Žantovský.
Autorka rozhovoru Lucie Výborná by jako zkušená novinářka měla vědět, že tohle se nedělá. „Jestliže to dá jako pointu rozhovoru, ukazuje, že s tím souhlasí, že je to její názor, že to dává jako to hlavní z jinak celkem bezobsažného povídání. Je smutné, že to celé platíme z našich kapes. Dokonce si platíme, aby nám cizí herečky a diplomatky vykládaly, že jsme hlupáci. Platíme si to skrze koncesionářské poplatky,“ podivuje se mediální analytik.
A připomněl slib Andreje Babiše, že koncesionářské poplatky zruší. „Jsem velmi zvědav, jestli dodrží slovo,“ uzavřel Žantovský.
Progresivismus může za novou vlnu antisemitismu
Potom se přesunul do zahraničí a zmínil „naprosto zdrcující informaci, která by se nás zdánlivě nemusela týkat“, je však třeba přemýšlet v kontextech a historických analogiích. Novinky.cz vydaly článek Alexe Švamberka „Festival židovských filmů ve Švédsku musel být odložen. Kina je nechtějí promítat.“
Ve švédském městě Malmö byl plánován Mezinárodní židovský filmový festival, jenž měl připomenout 250 let života Židů ve Švédsku. Musel však být odložen na neurčito kvůli tomu, že kina odmítla promítat z obav před antisemitskými útoky. Organizátoři uvedli, že některá kina se bojí o bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků, což je důsledek rostoucího antisemitismu ve Švédsku, zejména v Malmö, kde žije početná muslimská komunita a kde se v minulosti objevily protesty proti židovským akcím.
Žantovský připomněl, že v Praze před lety vznikl MAŽIF – Malý židovský festival, zaměřený na židovskou hudbu, tradice a přínos židovské kultury v českém a mezinárodním kontextu. Pořádalo ho občanské sdružení MUZIKA JUDAIKA, jehož zakládajícími členy byli Jaromír Vogel a Blanka Vogelová. V roce 2022 oba manželé jen krátce po sobě zemřeli.
„Bavíme se o kultuře, ne o náboženství ani o politice Izraele. Tato kultura je specifická a velice originální. Když se snažíme dobrat toho, proč ve Švédsku festival zrušili, tak se dozvíme, že kina ho bojkotují se zdůvodněním: ‚V tomto konkrétním případě jsme po důkladném posouzení dospěli k závěru, že festival nemůžeme hostit z bezpečnostních důvodů.‘ Ta věta je tak odporně alibistická, že vyžaduje komentář,“ soudí odborník na média.
A ptá se, kdo bezpečnost v Malmö ohrožuje. „Jsou to různé motorkářské gangy, jsou tam také početné skupiny přistěhovalců z muslimských zemí a jejich potomků, kteří v poslední době hlasitě protestují proti Izraeli. Všechno je naruby. Náboženská a etnická enkláva provozuje pouliční terorismus. A kvůli tomu jsou ti, kdo jsou terčem toho terorismu, označeni za bezpečnostní riziko. To jsme zažili naposledy za Hitlera,“ zdůraznil Žantovský.
Podivuje se tomu, že Švédsko je nám všemi socialisty z celého světa, počínaje Vladimírem Špidlou, dáváno za vzor. „Progresivní daně a všechny ty nesmysly... Ze Švédska utíkali umělci včetně slavné skupiny ABBA, protože platili daně z příjmů pomalu 102 procent. Já to přeháním, bylo to asi 98 procent. Nebylo možné ve Švédsku žít. Nežil tam ani slavný Björn Borg, který patřil k hvězdám světového tenisu. Švédsko neuvažuje ekonomicky, ale progresivisticky. Ve chvíli, kdy ten progresivismus namíříme proti Židům, kteří jsou v Evropě tradičně obětí různých genocid, nejenom té nacistické, tak si všechno tohle vezmeme na svědomí jenom proto, že parta gaunerů v Malmö podpaluje byty, auta a působí pouliční násilí ve jménu antisemitismu. Tak my na to přistoupíme. Řekneme, že semitismus je bezpečnostní riziko. Tak to tedy nevím, kam jsme to s tou civilizací dovedli,“ uzavřel mediální analytik.
autor: Jan Novotný