„Na stranu míru.“ Ukrajina: Co „hrozilo“ Fialovi

V Praze dnes proběhlo setkání premiérů zemí Visegrádské čtyřky a hlavním tématem nejspíše byly rozdílné postoje k válce na Ukrajině. Ještě před příjezdem Viktora Orbána a Roberta Fica se premiér Petr Fiala se svým polským protějškem Donaldem Tuskem shodli, že agresorem je Rusko a je třeba vytrvat v podpoře Ukrajiny. Naproti tomu Fico a Orbán dlouhodobě volají po zahájení mírových rozhovorů. To v pondělí potvrdil i maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó, podle nějž strategie vojenské podpory Ukrajiny zcela selhala. „Je načase, aby v Evropě přestalo pokrytectví a aby se evropské země postavily na stranu míru," řekl. Fialovi tedy „hrozilo", že dnes uslyší od premiéra Orbána to samé.

Do Prahy dnes zamířili premiéři zemí V4, kteří budou debatovat zejména o rozdílných pohledech na ukrajinskou krizi. Slovenský premiér Robert Fico o víkendu ke druhému výročí války na Ukrajině prohlásil, že Evropská unie a NATO podporují vzájemné zabíjení Slovanů a falešně démonizují ruského prezidenta Vladimira Putina.

České politiky Ficův projev šokoval, nesouhlasí s ním zejména premiér Petr Fiala. „Když se slovenský předseda vlády rozhodl položit květiny na hrob Gustáva Husáka, nijak jsem to nekomentoval. Nicméně nyní jeho slova komentář vyžadují. Všichni si přejeme mír, ale k tomu je jediná cesta. A to taková, že nebudeme ustupovat agresorovi a zlu. K míru nikdy nevedlo, že složíme zbraně a schováme se. Nemohu přijmout ani to, že konflikt snad rozpoutali Ukrajinci nebo západní země. Viník je naprosto jasný. Je to ruská agresivní politika a Rusko zabíjející civilisty. Stačí mít otevřené oči, abychom viděli, kdo je oběť a kdo je agresor,“ reagoval na síti X premiér Fiala.

Polský premiér Donald Tusk prý Ficův projev poslouchal s „úžasem“. Podle Tuska je otázkou, zda má koncept V4 ještě smysl, když Bratislava a Budapešť „vysílají nejednoznačné signály vůči Moskvě a Putinovi“.

Ještě před schůzkou V4 přijal Fiala na jednání Donalda Tuska. „Shodujeme se v pohledu na ruskou agresi na Ukrajině,“ řekl po setkání Fiala, jak informuje server iDnes.cz. Koncept V4 podle Fialy má stále smysl. „Jsou tu středoevropská témata, o kterých můžeme jednat. Zemědělství, energetika, migrace. Zkusme to,“ řekl Fiala.

Poté do Prahy dorazil Robert Fico a Viktor Orbán, které na Kampě přivítala desítka demonstrantů pískáním, voláním hanba a transparenty jako „Fico, jdi domů do Ruska“ nebo „Fico + Orbán, zbabělé putinovské podržtašky.“

Jaké názory Orbán veze do Prahy na setkání V4 lze vyvodit z pondělního vyjádření maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu Petera Szijjártóa. Ten v parlamentu zákonodárcům řekl, že k příměří na Ukrajině a mírovým rozhovorům musí dojít co nejdříve. „Odsuzujeme válku, k válce patří utrpení. Stojíme na straně Ukrajiny a ukrajinského lidu a také podporujeme suverenitu Ukrajiny," dodal ministr s tím, že vláda tento postoj zaujímala od samého počátku války.

Szijjártó uvedl, že volání po ukončení války je z morálního hlediska jediným správným postojem. Mnoho zakarpatských Maďarů zemřelo, dodal. „V této válce nezemřel ani jeden Lucemburčan, Dán nebo Nizozemec. Ale několik Maďarů ano," uvedl podle informací serveru AboutHungary.hu.

Dodal, že dodávky zbraní a sankce byly „strategickou chybou" a že tato politika „zjevně selhala". S odkazem na rozhodnutí Evropské unie navýšit finanční prostředky na dodávky zbraní o 5 miliard eur ministr Szijjártó uvedl, že Maďarsko se zdrželo svého veta poté, co obdrželo ujištění, že se Maďarsko nebude muset na dohodě podílet. Ministr dále uvedl, že sankce nedokázaly „srazit ruskou ekonomiku na kolena", zatímco Evropě způsobily potíže. „Je načase, aby v Evropě přestalo pokrytectví a aby se evropské země postavily na stranu míru," řekl.

Szijjártó přislíbil, že vláda bude pokračovat s „největší humanitární akcí" v historii Maďarska. Uvedl, že Maďarsko do země vpustilo více než milion uprchlíků z Ukrajiny a těm, kteří zůstali, poskytlo přístup ke zdravotní péči a vzdělání a zároveň podpořilo jejich zaměstnanost. Plných 1 558 školek a škol navštěvují žáci z řad uprchlíků, zatímco 500 000 rodin ve dvaceti ukrajinských župách obdrželo podporu od maďarského státu, církve a charitativních organizací.

Ministr uvedl, že vláda chce, aby vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou byly založeny na vzájemném respektu, a aby se tak stalo, měly by být vyřešeny současné spory. Ty, jak dodal, vznikly proto, že byla „porušena práva zakarpatské maďarské komunity.“

