„Nadělám si do kalhot.“ Petrov tvrdě k veřejnoprávním médiím. Neušetřil ani Babiše

Překvapivé přiznání učinil na svém facebookovém profilu místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov. Zveřejnil příspěvek, v němž předestřel: „Mě tedy ta debata o médiích nebaví.“
Napsal, že Babiš se rozčiluje kvůli Seznamu, Novinkám. A dodal: „Však jo, není to novinařina, je to aktivismus, profitují na tom, že jdou po něm a on jim pomáhá tím, že je furt zmiňuje.“
Dále uvádí, že ČT a ČRo vyhrožují, že televize zruší vědeckou redakci, vysílání pro děti, sport... ČRo zase zruší Radiožurnál, Vltavu, ČR Plus, Dvojku… „Když přijdou o třetinu rozpočtu,“ dodává Petrov.
Hodlají podle něj rušit to, co má v těch institucích nějakou cenu a lidi to chtějí. „Takže za dvě třetiny toho, co jim zůstane, budou udržovat něco, co by se dalo zrušit aniž by si toho někdo všiml?“ ptá se místopředseda RRTV.
Chovají se podle něj jako malé děti. „Když mi táto/mámo nedáte co chci, tak si nadělám do kalhot... a máte to. Je to směšné, tyhle souboje. Iracionální a nedůstojné. Ať je to Babiš anebo vydírání České televize a Českého rozhlasu... Jo, že si vedení ČT a ČRo myslelo, že se na ně nikdo neodváží, je fakt. Měli s tím počítat. Že to neudělali, vypovídá o jejich míře neschopnosti vidět realitu,“ sdělil Petrov.
Zařídili si prý přímluvu ze samotného Bruselu. „A co jako? To by Brusel musel zpochybnit i ty ostatní země, které nemají poplatky. Nesmysl. Jen výkřik do tmy. Ať začnou sakra jednat a ne jen vydírat, fňukat a žalovat do Bruselu. A Babiš ať se na ten Seznam taky vykašle, dodává mu jen legitimitu a relevanci,“ uzavřel svůj příspěvek.
