„Najednou mi funkcionář začal tykat.“ Milan Uhde se pustil do roku 1968. Tušil, že to dobře nedopadne

„Na druhé straně já jsem nebyl nějak lehkověrný, pamatuju si, že jsem patřil k mála lidem, kteří úplně nedůvěřovali Alexanderu Dubčekovi a očekával jsem, že ten takzvaný obrodný proces nedopadne tak dobře. Vždyť bylo jasné, že to nedostane schválení od sovětských soudruhů. To byl naprosto dobrodružný podnik,“ uvedl Uhde, že odpověď Sovětského svazu byla nevyhnutelná.

Proč vlastně došlo k Pražskému jaru 1968 má podle Uhdeho několik důvodů. „Tam šlo podle mě o několik věcí, ti komunisté viděli, že tímhle kasárenským způsobem, kdy ti lidé nejsou šťastní a dobře nepracují, to fungovat dál nemůže. Ale roli tam určitě hrálo špatné svědomí, těch lidí, kteří se buď podíleli nebo aspoň fandili tomu puči v roce 1948. Ti viděli ty procesy s nevinnými lidmi a později komunistickými funkcionáři a najednou ti lidé začali být v 60. letech rehabilitováni. Toho všeho jsme byli svědky,“ vysvětloval Uhde.

„Když ten systém uznal, že je vlastně založen na lžích a zločinech, tak bylo jasné, že takhle už dál nemůže existovat. Tak jsem si nějak myslel, že ten komunismus vysublimuje, ale šeredně jsem se mýlil, stejně jako ostatní,“ dodal Uhde, že komunismus opustil své pozice až v roce 1989, kdy se režim už zcela vyčerpal.

„To už nešlo dále a stále více lidí si to uvědomovalo. A to začalo už od Charty 77, kterou já jsem taky podepisoval, kdy se ukázalo, že člověk se může postavit kriticky k tomu režimu. Mohli jsme říct, že se nedodržují lidská práva a z těch 242, kteří se podepsali v první vlně, zavřeli jen 3. Ta Charta to občanům předvedla, že je možné říci svůj názor a nevede to do vězení,“ je přesvědčený Uhde, že právě Charta 77 měla svůj zásadní vliv na proměnu společnosti.

„A tak postupně začaly demonstrace, celá 80. léta občané viděli, že mohou jít do ulic. Samozřejmě je zavírali, vozili autobusy pryč, stíhali je, ale to se dalo všechno přežít a ti lidé věděli, že to přežijí, že je nikdo nezastřelí, nebo neodsoudí na 15 let. Charta odemkla společnost,“ uvedl spisovatel.

Podle něj jsme ale dostali rok 1989 až moc levně, což ovlivnilo další vývoj společnosti a státu. „Ten vztah k tomu, co dostanete levně, se projeví potom dál. Došlo k tomu, k čemu dochází vždycky, že když se ujme moci sebedemokratičtější režim, ukáží se jeho mezery a problémy, které vždycky budou. Člověk si přináší problémy už tím, že se narodí, to je psáno už v Bibli. Údělem každého lidského díla je, že se dostaví problémy,“ uzavřel Uhde smířlivě.

