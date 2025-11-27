Mám tři svědky v kauze Dozimetr, vyjelo z Rajchla při řevu na něj

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Rajchl v pořadu zdůraznil, že Andrej Babiš je v tuto chvíli jen poslanec a také držitel akcií. „Vy chcete říct, že každý poslanec, který vlastní akcie, je ve střetu zájmů? To je tedy hodně přitažený výklad, musím říct,“ ptal se Rajchl svých názorových oponentů ve studiu.
„Pan Babiš vlastní 90 procent (akcií Agrofertu),“ kontroval okamžitě Bartošek.
Ale Rajchl si trval na svém.
„To je úplně jedno. Z hlediska toho zákona je to úplně jedno. V tom je ten vtip,“ vpálil Bartoškovi a Dvořákovi Rajchl s tím, že situace se z hlediska tohoto zákona, zákona o střetu zájmů, změní až tehdy, když se Andrej Babiš stane premiérem. „Až v tu chvíli, kdy se Andrej Babiš stane premiérem, tak druhý den nemůže Agrofert od státu dostat už ani korunu.“
JUDr. Jindřich Rajchl
Pár slov věnoval i mimořádné schůzi, kterou svolali zástupci odcházející vlády Petra Fialy.
„Kdyby to měla být jen show zástupců bývalé pětikoalice, kteří se snaží prezentovat tam jedinou kartu, kterou mají poté, co prohráli volby, tak já bych to asi přežil. Problém je, že jednací den té Poslanecké sněmovny stojí 4 miliony korun naše daňové poplatníky a my tam budeme zítra úplně zbytečně poslouchat věc, která nepřinese vůbec žádné řešení,“ připomínal Rajchl.
A v tu chvíli se Martin Dvořák začal smát. Při vzpomínce na to, jak dlouho u řečnického pultíku stávali Tomio Okamura a další opoziční politici SPD v době, kdy vláda Petra Fialy (ODS) ještě nebyla vládou v demisi.
Ing. Martin Dvořák
Tomio Okamura
„Jestli se smějete, pane Dvořáku, já bych se tomu nesmál,“ vmetl Rajchl Dvořákovi. A hned vysvětloval, v čem vidí rozdíl mezi tehdejšími projevy politiků SPD a momentálně chystanou mimořádnou schůzí, kterou svolávají poslanci nastupující opozice. „Já vám řeknu, v čem je rozdíl. Tehdy poslanci SPD zastupovali zájmy našich občanů. Tohle,“ ukázal na Bartoška a Dvořáka, „nemá se zájmy našich občanů nic společného.“
Bartošek se naštval.
„Takže, když vy reprezentujete zájmy svých voličů, tak je to v pořádku. Když to děláme my, tak to v pořádku není. To je zajímavý pohled,“ kroutil hlavou lidovecký poslanec.
Jedním dechem připomínal, že poslanci SPD a ANO obstruovali stovky hodin, což v praxi znamenalo spláchnutí desítek milionů korun. Přitom by podle něj stačilo, aby se Andrej Babiš choval transparentně a otevřeně řekl, jak vyřeší svůj střet zájmů. „Ale on se vyhýbá kontrole novinářů, … on se vlastně vysmívá i té sněmovně,“ nechal se slyšet Bartošek.
Ale Rajch si trval na svém.
„Vy jste tehdy chtěli okrást důchodce, my jsme se snažili bránit ty důchodce,“ hájil Rajchl SPD, i když tehdy sám ve sněmovně ještě neseděl. Jedním dechem dodával, že kauzy Kampelička či kauza Dozimetr jsou dodnes nevyřešené kauzy. „Ale tohle to je jenom show. Tady se nevyřeší vůbec nic,“ pravil Rajchl.
Obul se i do české justice.
„Tady je prostě justice, která kryje tyhle kauzy. Já mám tři svědky v kauze Dozimetr, kteří říkají, že TOP 09 a STAN pobíraly desítky procent z této trestné činnosti a tady se neděje vůbec nic,“ kroutil hlavou Rajch.
Dvořák okamžitě kontroval, že pokud se požaduje presumpce neviny u jednoho aktéra, třeba Andreje Babiše, je třeba stejnou presumpci neviny ctít vždy a všude.
Rajchl si trval na tom, že hnutí STAN by mělo být obviněno a to, že obviněno nebylo, považuje Rajchl za chybu české justice.
Pár slov pronesl i na konto rozpočtu vlády Petra Fialy (ODS) a konstatoval, že tato vláda zadlužila Česko o 1,3 bilionu korun navíc a občany připravila o jejich úspory skrze vysokou inflaci. „Za to se může pochválit jenom člověk, který je odtržený od reality,“ nebral si servítky Rajchl.
Bartošek trval na tom, že vláda Petra Fialy se chovala rozpočtově zodpovědně, zatímco vláda Andreje Babiše bude jen rozhazovat peníze.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Rajchl označil poslední rozpočet Fialovy vlády za „zfixlovaný“ a trval si na tom, že bude třeba ho předělat. Ale nelze ho předělávat, dokud členové nové koalice nesedí na ministerských židlích.
„Přestaňte fňukat a už začněte vládnout,“ vmetl v tu chvíli Rajchlovi Bartošek. A konstatoval, že koalice Andreje Babiše už se mohla ujmout moci, postavit si vlastní rozpočet a měsíc či dva fungovat v rozpočtovém provizoriu.
autor: Miloš Polák