„Nebudeme vám dělat stafáž.“ Dusno nad důchody. Kupka a Kolovratník ve studiu

Hnutí ANO nechce pokračovat v jednání o důchodové reformě, zrušilo svou účast na pondělní schůzce s prezidentem republiky a s ministrem práce a sociálních věcí. Špičky ODS deklarovaly přijetí reformy bez ohledu na jednání s opozicí. ANO odmítá zvýšení hranice věku odchodu do důchodu i změny ve valorizačním mechanismu.

Rozhodnutí hnutí ANO nejednat s vládou o penzích odmítá Martin Kolovratník nazývat útěkem. „Není to žádné utíkání od jednání. Dokonce to nevidím ani jako krach jednání opozice a koalice, je to krachem celé reformy,“ řekl úvodem opozičník.

Zdůraznil, že vláda by měla s opozicí o tak klíčových věcech jednat, v opačném případě ji opozice nebude dělat stafáž: „V roce 2018, když jsme my jako vládní koalice přinesli do Sněmovny novelu liniového zákona, tak jsme podali návrhy, pak jsme se ptali opozice, co ona na ně říká, a upravovali jsme je. A přeci podobná má být ta debata nyní; počkejme si na to, co přinese vládní koalice a jak třeba vysvětlí to, že premiér Petr Fiala ještě v listopadu 2022 říkal, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, najednou ze zvyšuje. A na to určitě budeme reagovat a budeme se o tom bavit v Poslanecké sněmovně, ale v tuto chvíli, abychom někam chodili a dělali stafáž? To přeci nemá smysl,“ dodal Kolovratník v pořadu Události, komentáře na ČT24.

„Proto pondělní schůzku v tuto chvíli považujeme za zbytečnou. Pokud zástupci vlády a ODS řekli, že to stejně nakonec prosadí bez opozice, tak pochopte, že takové jednání z našeho pohledu nyní nemá smysl,“ vysvětloval Kolovratník.

Premiér Petr Fiala však na nedávnem kongresu ODS prohlásil, že reformu skutečně prosadí i bez opozice, tomu už dal Kupka následně za pravdu. „I když by opozice nesouhlasila, tak to udělat musíme,“ připustil Kupka.

Kompromis byl podle Kupky přitom už na stole. „Na Hradě proběhlo jednání i se zástupci opozice, s hnutím ANO. A výsledkem bylo, že asi bude shoda na tom, že asi bude opravdu nezbytné odchody do důchodu posunout. Ale vrátil se Andrej Babiš z dovolené a najednou bylo vše obráceně, přesně naopak,“ rozčiloval se Martin Kupka, že pokud je postoj hnutí ANO takto nezodpovědný, důchodovou reformu koalice musí prosadit sama. „Asi si hnutí ANO vyhodnotilo, že některé změny by pro něj mohly znamenat nějaké negativní body, tak se jednání najednou neúčastní,“ doplnil.

Až vláda přinese své návrhy, jak zreformovat důchody, slibuje opozice tvrdá jednání. „Předpokládám, že ta jednání budou dlouhá, tvrdá a věcná. Ale je asi jasné, že v některých věcech máme principiální neshodu. Ať jsou to úpravy valorizačního mechanismu, kde trváme na tom, že by se měl vrátit o rok zpět, a stejně tak debata o zvyšování věku odchodu do důchodu, tam se neshodneme,“ zopakoval Kolovratník.

„I my jsme na tvrdá jednání připraveni,“ reagoval Martin Kupka, že jednání koalice s opozicí budou pokračovat, ale jestli na konci bude dohoda, nebo si to koalice prosadí sama, to se uvidí.

