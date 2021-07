„Nebudeme žít podle cizinců.“ Orbán udeřil a obrátil se na Maďary. S tímto

reklama

Dle agentury AP Viktor Orbán vrátil západním kritikům úder v pátek, když v maďarském rádiu prohlásil, že se chovají „koloniálně“. „Chtějí nám diktovat, jaké zákony by měly platit v jiných zemích, chtějí nám říkat, jak máme žít své životy a jak se máme chovat,“ řekl Orbán dle agentury AP a dodal, že kritická reakce je „špatný reflex pocházející z evropské koloniální minulosti“.

Kolonialismus je v západní Evropě a v USA citlivé téma, zvláště na akademické půdě a nejedna socha se poroučela k zemi kvůli davu, který dotyčnou osobnost označil za rasistu a kolonialistu.

Není to poprvé, co Viktor Orbán obvinil Evropskou unii z kolonialismu. Před devíti lety (2012) použil stejnou rétoriku, když Evropská unie tlačila na Maďarsko, aby změnilo ústavní zákon, který prý ohrožoval nezávislost některých institucí, například Maďarské národní banky. Už tehdy Orbán prohlašoval: „Nebudeme žít, jak nám cizinci diktují, nevzdáme se nezávislosti, ani svobody.“ A dodal, že svoboda znamená, že si budou rozhodovat o svých vlastních zákonech. „Nepotřebujeme nalinkovat papír, ani aby naši ruku někdo vedl,“ prohodil v souvislosti se zněním zákona.

Tehdy ministři financí zablokovali dotace ve výši 500 milionů eur, protože Maďarsko prý nezvládlo udržet pod kontrolou svůj rozpočet. Orbán to přirovnal k vládě Sovětského svazu: „Jsme dobře obeznámeni s nechtěnou pomocí. I když přichází od někoho v obleku místo od někoho v uniformě s prýmky.“ Tehdejší předseda Evropské komise, José Manuel Barroso, se do Orbána opřel, že kdo srovnává EU a Sovětský svaz, tak vůbec neví, co je to demokracie.

Teď Maďarsko rozesílá svým občanům v pořadí již jedenáctý dotazník ohledně důležitých otázek týkajících se jejich státu. Obsahuje celkem 14 otázek a podle maďarské vlády je tento dotazník lepší a levnější než referenda. Má zajistit, že politika maďarské vlády má podporu občanů.

Jednak se maďarská vláda ptá, zda by mělo být Maďarsko kvůli nadcházejícím problémům postcovidového světa posíleno, nebo zda se svět vrátí do normálu. Konkrétně, zda by například minimální mzda měla být zvýšena na 200 000 forintů (14 560 Kč) nebo zda by přídavky na děti, důchody nebo nízké zdanění práce měly být zakotveny v ústavě. V dotazníku je i otázka, zda by měly rodiny s dětmi za rok 2021 dostat zpátky peníze, které zaplatily na dani z příjmu, protože při pandemii nejvíce trpěly. Podmínkou ovšem je růst maďarské ekonomiky o 5,5 %.

V dotazníku je zmíněn i Brusel a Evropská unie. „Po pandemii použije Brusel svou moc a zahájí proti naší zemi řízení, aby Maďarům vnutil to, co si přeje. Podle některých se musí Maďarsko účastnit debaty a bránit své zájmy. Podle jiných by mělo Bruselu ustoupit. Co si myslíte? Maďarsko si musí v každém sporu stát za svým, nebo musíme Bruselu ustoupit?“ zní otázka pro maďarské občany. Podle dotazníku chce Brusel zavést nové daně kvůli klimatické změně, které dopadnou na maďarské rodiny, ačkoliv znečištění pochází od nadnárodních korporací.

A devátá otázka se týká právě zákona, kvůli kterému je Maďarsko politickými představiteli západní Evropy kritizováno: „Organizace dotované Georgem Sorosem rozpoutaly široce vedený útok na Maďarsko kvůli zákonu na ochranu výchovy dětí. Tento zákon zakazuje sexuální propagandu cílenou na děti ve školkách, školách a médiích přístupných dětem. Co si myslíte? Že zákon správně omezuje sexuální propagandu cílenou na děti, nebo že sexuální propaganda je bezriziková, a tak není třeba ji zakazovat?“ Podle dotazníku bude na Maďarsko po pandemii opět útočit George Soros kvůli neochotě přijímat migranty a vláda se ptá, zda se tomuto tlaku musí země bránit a zda má odmítat systém kvót na migranty.

Téma covid je v dotazníku též. Orbánova vláda se ptá, zda by se do Maďarska mělo cestovat jen s tzv. covid pasem, nebo i bez něho, a zda by si Maďarsko mělo zřídit svou vlastní výrobní linku pro výrobu vakcín.

