„Nechci jim radit, ale..." Blažek otevřeně o Pirátech

MONITORING Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se v rozhovoru pro MF Dnes rozhovořil o Pirátech, které by podle svých slov ve vládě nechal. A to i přesto, že o něm hlasovali a sami požadují jeho konec. Odmítl také skutečnost, že by Piráti byli ve vládě jen pátým kolem u vozu.

Blažek, jak uvádí, ze sebe nemá pocit, že by ohrožoval důvěru ve spravedlnost, právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády. Přesně to je citace z usnesení, které ve svém referendu Piráti odsouhlasili.

„Člověk samozřejmě hledá příčiny každého dění. Zde byla jedna z příčin určitá situace uvnitř Pirátské strany. Konkrétně jde o to, že tam probíhá souboj, kdo bude na evropské kandidátce. Podle toho, co se proslýchá, to vypadá, že by tam paní Gregorová nemusela být, nebo by nemusela být na volitelném místě. Její reakce je taková, aby se zviditelnila a trochu tlačila na vedení své strany, jež zjevně není úplně pro ni. Já byl jakýmsi nástrojem tohoto, řekněme, vnitrostranického souboje. Druhá věc je, že Pirátská strana je většinově tvořena mladými lidmi. Má logicky jinou představu o charakteru státu jako takového – nejen o spravedlnosti. To samozřejmě vyvolává jisté napětí. Čili je to i generační konflikt," poznamenal Blažek v rozhovoru k Pirátů.

„Když šly koalice do volebního souboje a pak se utvářela vláda, kandidovaly proti spojení Babiš–Zeman. Teď už jsme ale ve fázi, kdy je potřeba se spojovat pro něco, nikoli pouze proti něčemu. A ukazuje se, že názory stran jsou v mnoha věcech rozdílné. Což je důvod, proč vládní koalice navenek působí nejednotně a probíhá tam spousta různých svárů. To je logická věc," dodal také Blažek.

Referenda podle Blažka působí na první pohled bohulibě, na druhé straně vedou vždy k rozdělení. „Konkrétně referendum o mně neorganizovalo vedení Pirátů, ale někdo jiný. Členská základna – byť jen její třetina - se ke mně vyjádřila negativně. Tím pádem je vedení postaveno do situace, kdy to sice neorganizuje, možná si to ani nemyslí, ale má pokyn, aby cosi dělalo. To je ale problém uvnitř Pirátské strany a může být častěji, pokud se sami nezamyslí nad vlastní vnitřní strukturou. Není to tak, že jim radím nebo jim to doporučuji. Ale i při jednání vlády jsem říkal, že to může mít velký vliv na jejich koaliční potenciál. Protože si nikdo nebude jistý, když se bavíte s vedením Pirátů, co ta strana vlastně opravdu udělá. A o takové partnery není moc velký zájem," dodal a vysvětlil, že Pirátská strana neřekla, ať z vlády odejde, ale vyjádřila mu nedůvěru.

Odmítl také to, že by Piráti byli ve vládě pátým kolem u vozu. „Kdybyste byl na nějakém fóru ODS, tak nám zase vyčítají, že mají Piráti větší vliv, než by mít měli. To jsou extrémní stanoviska. Mohu říct, že pánové Michal Šalomoun, Ivan Bartoš i Jan Lipavský mají ve vládě vliv, nejsou pátým kolem u vozu. Ale kdo chce tu situaci vidět jinak, vidí ji tak. Ale to si mají vyříkat uvnitř strany," dodal Blažek.

