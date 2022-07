„Nechodit k doktorům. Zrušit špitály.“ Ostrava koukala. Tisíce lidí. To nejhorší přišlo pak

Včerejším večerem vyvrcholil jeden z největších hudebních festivalů v Česku, Colours of Ostrava, kde se představilo hned několik známých osobností a jedním z vrcholů programu byla také zpěvačka LP. Pořadatelé si však za podpory České spořitelny pro návštěvníky před jejím příchodem připravili překvapení, které mnozí hodnotí jako dosti nemilé. Na pódium totiž přišel propagátor otužování Wim Hof a přítomným kázal například o nepotřebnosti nemocnic. „Mluvit německy, tak by měl Hitler konkurenci,“ zaznívá po jeho proslovu. V bance však vystoupení člověka propagujícího „samoléčbu rakoviny“ tleskají.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13724 lidí Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava přilákal denně až kolem 40 000 lidí, kteří si mohli poslechnout množství populárních skupin a zpěváků.

Kromě americké rockové kapely The Killers se představilo také světově proslulé duo Twenty One Pilots a jedním z vrcholů byl i koncert americké zpěvačky Laury Pergolizziové, vystupující pod svými iniciálami LP.

Zpěvačka a textařka s italskými kořeny je v Česku velmi dobře posluchačům známa svou písní Lost on You či jinými hity, které již v naší republice představila během svého předchozího vystoupení na festivalu Colours of Ostrava v červenci 2017.

Letošní vystoupení zpěvačky, jež za dobu od svého posledního vystoupení v Ostravě nabrala značnou popularitu, tak nedočkavě očekávaly tisíce lidí. Ještě před tím, než ovšem dorazila na pódium, se na něm ukázal host, na kterého přítomní zřejmě nezapomenou ani do příštího ročníku festivalu.

Pořadatelé si totiž za podpory České spořitelny pro přítomné připravili vystoupení Nizozemce, který je nositelem 21 světových rekordů, mezi něž patří výstup na horu Kilimandžáro v šortkách, stání v nádobě naplněné kostkami ledu déle než 112 minut, uplavání vzdálenosti 66 metrů pod vrstvou ledu, vis na jednom prstu ve výšce 2 000 metrů nebo uběhnutí maratonu v poušti Namib bez přísunu tekutin.

Sportovec a lektor Wim Hof ovšem nepřišel hovořit o svých zkušenostech z výstupů na horské štíty, místo toho přítomné poučil, jak mají dýchat a že by měli přestat chodit za lékaři.

Před samotným vystoupením si šéf aktivace značky a strategických partnerství v České spořitelně Radomil Štumpa pochvaloval, že právě host, který desetitisícům návštěvníků káže, že nepotřebujeme nemocnice, a tvrdil, že léčí rakovinu, „dokonale vystihuje podstatu“ jejího komunikačního konceptu „Jste silnější, než si myslíte“.

Štumpa pro Lidovky.cz řekl , že je za řečníka jako Wim Hof rád, jelikož „podporuje sebevědomí a víru v sebe sama“.

Nejde však o chybu v tom, že by banka nesprávně dopředu zjistila, koho podporuje. Předseda představenstva banky Tomáš Salomon vystoupení tleská i přes Wim Hofova slova o nedůležitosti zdravotnictví.

Je však jedním z mála. Většina návštěvníků festivalu si vystoupení neužila.

Šéfredaktor hudebního portálu musicserver.cz Jan Balušek tvrdí, že jemu i většině obecenstva Wim Hofovo vystoupení „rozbilo“ atmosféru a zničilo koncert LP. Dokonce se nebrání slovům o „zneužití“ návštěvníků festivalu.

Balušek líčí, že sedm minut před plánovaným začátkem koncertu LP „se na pódiu zjevil Yemi A.D., Zlata Holušová a nějaký bosý děda“, o kterém se mnozí poprvé v životě dozvěděli, že existuje.

Wimu Hofovi nejprve měli pořadatelé předat novou cenu Gamechangers a následovalo pohybové cvičení pro přítomné. „Dvakrát se marně snažili rozhýbat dav, který se měl postavit do bojového postoje, hýbat se a vydávat skřeky. Úplně si dovedu představit, že v hlavách pořadatelů to vypadalo skvěle, kdy ten dav desetitisíců fanoušků pod pódiem bude opakovat Hofovy pohyby a hulákání a všechny nás zachvátí láska a víra v život. To se ale nestalo,“ shrnuje šéfredaktor hudebního portálu.

Následně měl podle jeho líčení Wim Hof vzít do ruky kytaru a zazpívat „nějaký song o opicích nebo co“. „Pak odešel. Bylo to sice trapné a zbytečné, ale OK, chtěli si udělat radost, tak dobře,“ shrnuje Balušek. To ale nebyl konec ani zdaleka.

Hof se měl následně vrátit a „začala ta nejhorší část“. „Začal z pódia hřímat své pravdy, mezi něž patřilo i to, že by se měly zavřít nemocnice, protože lidi se sami vyléčí (nebo tak něco…), a navíc s tak nebezpečnou dikcí, že, jak podotkla nejmenovaná kolegyně, kdyby mluvil německy, zněl by jako Hitler. Já měl pocit, jako by mě někdo nutil vstoupit do sekty, do které ale opravdu nechci. Jehovistům, kterým jste doma otevřeli dveře, je zase můžete před Strážnou věží zabouchnout. Tady to nešlo. V davu, kterému v té době už podle programu měla patnáct minut zpívat LP, rozhodně nevládla dobrá nálada. A po definitivním Hofově odchodu se navíc dalších deset minut nic nedělo. Napadla mě i teorie, že se LP cítí podobně zneužitá jako ty desetitisíce lidí pod pódiem a po téhle nebezpečné šaškárně odmítá zahrát,“ shrnuje nepříliš pozitivní atmosféru.

Zpěvačka nakonec začala zpívat, ale dav měl být z toho, co zažil, natolik strnulý, že se jí podařilo uvést přítomné do lepší nálady až ke konci svého vystoupení, které bylo navíc dosti zkrácené.

„Asi by mi méně vadilo i to, kdyby se na pódiu objevil Karel Janeček, Zlata přiznala, že jim dal dvacet milionů na headlinery, a on nám minutu říkal, ať pro něj hlasujeme v prezidentských volbách,“ shrnuje Balušek, co zažil.

Jeho kolegové s ním jen souhlasí, ve své recenzi pro musicserver.cz napsali , že mluvit Wim Hof německy, „tak by měl Hitler konkurenci“.

Naštvaní jsou i mnozí návštěvníci. „Proč kurva na Colours na hlavní stage v headliner času dostává prostor Wim Hof, aby šířil svoje ezo bullshity o tom, jak se lidi vyléčí sami a doktory nepotřebujeme, to je absolutně nejhorší přešlap v dějinách dramaturgie,“ hodnotí jeden z návštěvníků.

Proč kurva na @colours_cz na hlavní stage v headliner času dostává prostor Wim Hof aby šířil svoje ezo bullshity o tom jak se lidi vyléčí sami a doktory nepotřebujem, to je absolutně nejhorší přešlap v dějinách dramaturgie a velkej ?????? do budoucna.??? — Martyn Stary (@martynstary) July 16, 2022

Další hovořil o „vesnickém pomatenci “ a potichu nezůstal ani novinář Jan Žabka píšící pro HlídacíPes.org. „Wim Hof na Colours of Ostrava kázal o tom, jak nepotřebujeme nemocnice, a tvrdil, že léčí rakovinu. Neděsí mě, že se najde takový člověk, podobných už bylo. Děsí mě, kolik lidí mu to žere s tím, že ‚je boží‘ a že ‚jim otevřel oči‘,“ zhrozil se Žabka, který se věnuje dezinformacím.

Wim Hof na Colours of Ostrava kázal o tom, jak nepotřebujeme nemocnice a tvrdil, že léčí rakovinu. Neděsí mě, že se najde takový člověk, podobných už bylo. Děsí mě, kolik lidí mu to žere s tím, že „je boží“ a že „jim otevřel oči“. — Žabka Jan (@JanZabka) July 17, 2022

Že Česká spořitelna i pořadatelé museli předem vědět, do čeho jdou při pozvání Wima Hofa, navíc potvrzuje i novinářka Apolena Rychlíková, která poukazuje na to, že kdo sleduje jeho tvorbu, ví, že nejde jen o propagaci otužování.

„Jeden z propagátorů otužování, týpek, jehož knihy jsou bestseller a propaganda o samoléčbě rakoviny a nepotřebnosti nemocnic,“ upozornila, kdo je všechno Wim Hof.

Jeden z propagátorů otužování, týpek, jehož knihy jsou bestseller a propaganda o samoléčbě rakoviny a nepotřebnosti nemocnic. Z česka ho nejvíc miluje a následuje ezokuchařka Kamu a její manžel Robí - což taky celkem mluví za vše. https://t.co/B1IKSSvYNg — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) July 17, 2022

