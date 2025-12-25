Ukrajina: Papež vyzval k přímému jednání o míru

Ústředním motivem papežova projevu byla odpovědnost jednotlivců i politických představitelů. Papež zdůraznil, že skutečný mír nezačíná na bojištích, ale v postojích lidí a institucí. „Kdyby každý z nás – na všech úrovních – místo obviňování druhých nejprve uznal své vlastní chyby a prosil by Boha o odpuštění a zároveň se vžil do situace těch, kteří trpí, solidárně se postavil na stranu těch, kteří jsou slabší a utlačovaní, pak by se svět změnil,“ prohlásil.
Podle papeže nelze přenášet odpovědnost výhradně na druhé, protože bez osobního i společenského převzetí odpovědnosti nelze dosáhnout smíření ani trvalého míru.
Výzva k odmítnutí násilí a k dialogu
Lev XIV. označil Ježíše Krista za symbol pokoje právě proto, že ukazuje cestu k překonání konfliktů – od osobních až po mezinárodní. Zdůraznil, že bez schopnosti odpouštět a bez otevřenosti k dialogu není možné vytvářet mírumilovnou společnost.
„Bez srdce osvobozeného od hříchu, bez srdce, které zakusilo odpuštění, nelze být mírumilovnými muži a ženami a tvůrci pokoje,“ řekl papež a vyzval k odmítnutí nenávisti, násilí a rozdělování společnosti.
Blízký východ: spravedlnost, mír a stabilita
Zvláštní pozornost věnoval Blízkému východu, kde podle něj lidé dlouhodobě čelí pocitu bezmoci vůči mocenským tlakům a násilí. Připomněl Libanon, Palestinu, Izrael a Sýrii a zdůraznil, že mír nemůže vzniknout bez spravedlnosti. „Prosme Boha o spravedlnost, mír a stabilitu pro Libanon, Palestinu, Izrael a Sýrii,“ dodal papež.
„Dílem spravedlnosti bude pokoj a ovocem práva bude klid a bezpečí navždy,“ citoval biblický text a vyzval k hledání politických řešení, která povedou ke stabilitě regionu.
Ukrajina a Evropa: odvaha k přímému dialogu
Papež se výslovně obrátil také k Evropě, kterou vyzval k zachování spolupráce, solidarity a věrnosti vlastním hodnotám. Zvláštní modlitbu věnoval Ukrajině a jejímu obyvatelstvu.
„Ať ustane lomoz zbraní a ať zúčastněné strany, podporované úsilím mezinárodního společenství, najdou odvahu k upřímnému, přímému a respektujícímu dialogu,“ poznamenal.
Zapomenuté konflikty v Africe a v Asii
Lev XIV. připomněl, že pozornost světa se často soustředí jen na některé konflikty, zatímco jiné zůstávají opomíjené. Ve své modlitbě zmínil Súdán, Jižní Súdán, Mali, Burkinu Faso a Demokratickou republiku Kongo, kde lidé trpí v důsledku násilí, nestability a terorismu.
Současně vyzval k pomoci národům jižní Asie a Oceánie, které zasáhly ničivé přírodní katastrofy, a apeloval na obnovení společné odpovědnosti pomáhat trpícím.
Haiti, Latinská Amerika a politická odpovědnost
Pozornost věnoval také Haiti, kde se násilí stalo každodenní realitou, a Latinské Americe. Politické představitele v regionu vyzval, aby při řešení problémů upřednostňovali dialog a společné dobro před ideologickými a stranickými předsudky.
„Ať je při řešení četných výzev ponechán prostor pro dialog ve prospěch společného dobra, a nikoli pro ideologické a stranické předsudky,“ podotkl papež.
Myanmar, Thajsko a Kambodža: smíření místo eskalace
V závěru projevu papež apeloval na situaci v Myanmaru a na napětí mezi Thajskem a Kambodžou. Vyzval k obnově důvěry, k návratu naděje mladým generacím a k pokračování snah o smíření a mír.
Solidarita s oběťmi válek, chudoby a migrace
Lev XIV. se ve svém poselství opakovaně vracel k utrpení civilistů – obyvatel Gazy, Jemenu, uprchlíků, migrantů, lidí bez práce, vykořisťovaných pracovníků či vězňů. Varoval před lhostejností vůči utrpení druhých a připomněl, že solidarita je základním předpokladem míru. „Nenechme se přemoci lhostejností vůči těm, kteří trpí, protože Bůh není lhostejný k našemu utrpení,“ zdůraznil.
Popřál lidem pěkné Vánoce, klid v srdcích a v rodinách, a to italsky, francouzsky, anglicky, německy, španělsky, portugalsky, polsky, arabsky, čínsky a latinsky. Požehnání Urbi et orbi pronáší papež dvakrát ročně, na Vánoce a na Velikonoce; obvykle jej využívá ke kritice válečných konfliktů ve světě.
