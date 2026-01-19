„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“

Do tohoto výbušného kontextu vstupuje video na YouTube kanálu REDACTED s názvem The REAL story in Venezuela is now coming out. Moderátor Clayton Morris v něm hned na úvod naznačuje, že zásah USA ve Venezuele nelze podle něj vysvětlit jen tradičními zkratkami typu „ropa“ nebo „boj s drogami“.
Hostem je investigativně laděný komentátor Derrick Broze, který přináší odlišný „velký obraz“. Venezuelu nečte primárně jako ropný či drogový problém, ale jako díl širšího sporu o model řízení společnosti. V debatě připomíná historické technokratické hnutí z 30. a 40. let minulého století a jeho představu, že místo politiky má rozhodovat „třída expertů a inženýrů“. „Nebude třeba více votování, nebude demokracie,“ popisuje Broze logiku technokratů v pasáži rozhovoru (dle poskytnutého přepisu).
Jádrem Brozeova argumentu je mapa tzv. Technate of America publikovaná v roce 1940 v materiálech Technocracy Inc., kterou ve videu ukazuje a tvrdí, že překvapivě „sedí“ na dnešní geopolitické spory v americké sféře vlivu. Existence této mapy není mýtus. Je dohledatelná v digitálních archivech a popisuje představu kontinentálního celku sahajícího od Grónska přes Severní Ameriku a Karibik až k částem severu Jižní Ameriky.
Na to však upozorňují kritici těchto interpretací. Mapa existuje, tedy nejde o „vymyšlený artefakt“. To ale automaticky neznamená, že dnešní Bílý dům řídí kroky podle programu organizace z poloviny 20. století. Broze v tom ovšem vidí souvislost a do hry vkládá i personální a mocenské vazby kolem Trumpovy éry, které označuje za „technokratické“.
Video se snaží pospojovat tři motivy, které teď v USA skutečně rezonují: Venezuela, Grónsko a strategická infrastruktura.
V části o Grónsku moderátor cituje výrok Stephena Millera a dává mu roli jakéhosi „signálu“, že Washington se nebude ohlížet na odpor. Další linka míří k Panamě a kanálu. Broze zmiňuje obchod s přístavy Balboa a Cristóbal (Panama Ports Company) a naznačuje, že jde o součást širšího „přepisování“ vlivu v regionu. Faktem je, že konsorcium vedené BlackRockem skutečně oznámilo dohodu o převzetí podílu v operátorovi těchto přístavů v rámci velké transakce s CK Hutchison (mediálně popisované jako krok, který přichází i v atmosféře tlaku USA na omezení čínského vlivu).
A třetí, nejtvrdší prvek je samotná Venezuela. Reuters popsal zásah USA jako operaci, při níž byl Maduro zadržen a Trump následně mluvil o tom, že USA budou zemi „spravovat“ do „bezpečného“ přechodu.
