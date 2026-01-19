„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“

19.01.2026 14:01 | Monitoring
autor: Jan Procházka

Americký zásah ve Venezuele, při němž byl 3. ledna 2026 zadržen prezident Nicolás Maduro a převezen do USA, dál rozděluje politickou i mediální debatu. Bílý dům a lidé z okolí Donalda Trumpa operaci hájí jako tvrdý krok proti „narkoteroru“ a jako návrat americké síly do západní hemisféry. Kritici naopak upozorňují na právní i geopolitické důsledky a na to, že Washington jednal bez širší mezinárodní opory.

„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

Do tohoto výbušného kontextu vstupuje video na YouTube kanálu REDACTED s názvem The REAL story in Venezuela is now coming out. Moderátor Clayton Morris v něm hned na úvod naznačuje, že zásah USA ve Venezuele nelze podle něj vysvětlit jen tradičními zkratkami typu „ropa“ nebo „boj s drogami“.

Hostem je investigativně laděný komentátor Derrick Broze, který přináší odlišný „velký obraz“. Venezuelu nečte primárně jako ropný či drogový problém, ale jako díl širšího sporu o model řízení společnosti. V debatě připomíná historické technokratické hnutí z 30. a 40. let minulého století a jeho představu, že místo politiky má rozhodovat „třída expertů a inženýrů“. „Nebude třeba více votování, nebude demokracie,“ popisuje Broze logiku technokratů v pasáži rozhovoru (dle poskytnutého přepisu).

Jádrem Brozeova argumentu je mapa tzv. Technate of America publikovaná v roce 1940 v materiálech Technocracy Inc., kterou ve videu ukazuje a tvrdí, že překvapivě „sedí“ na dnešní geopolitické spory v americké sféře vlivu. Existence této mapy není mýtus. Je dohledatelná v digitálních archivech a popisuje představu kontinentálního celku sahajícího od Grónska přes Severní Ameriku a Karibik až k částem severu Jižní Ameriky.

Na to však upozorňují kritici těchto interpretací. Mapa existuje, tedy nejde o „vymyšlený artefakt“. To ale automaticky neznamená, že dnešní Bílý dům řídí kroky podle programu organizace z poloviny 20. století. Broze v tom ovšem vidí souvislost a do hry vkládá i personální a mocenské vazby kolem Trumpovy éry, které označuje za „technokratické“.

Video se snaží pospojovat tři motivy, které teď v USA skutečně rezonují: Venezuela, Grónsko a strategická infrastruktura.

V části o Grónsku moderátor cituje výrok Stephena Millera a dává mu roli jakéhosi „signálu“, že Washington se nebude ohlížet na odpor. Další linka míří k Panamě a kanálu. Broze zmiňuje obchod s přístavy Balboa a Cristóbal (Panama Ports Company)  a naznačuje, že jde o součást širšího „přepisování“ vlivu v regionu. Faktem je, že konsorcium vedené BlackRockem skutečně oznámilo dohodu o převzetí podílu v operátorovi těchto přístavů v rámci velké transakce s CK Hutchison (mediálně popisované jako krok, který přichází i v atmosféře tlaku USA na omezení čínského vlivu).

A třetí, nejtvrdší prvek je samotná Venezuela. Reuters popsal zásah USA jako operaci, při níž byl Maduro zadržen a Trump následně mluvil o tom, že USA budou zemi „spravovat“ do „bezpečného“ přechodu.

Psali jsme:

Pokazíme Trumpovi fotbal! Trest za Grónsko. Němci na to přišli
Trump chce ponížit Evropany, o Grónsko mu nejde. Podle analytika je může skamarádit s Putinem
Nedáte Grónsko, tak budete platit. Trump sundal rukavice
Zaorálek varuje: Tajná dohoda velmocí? Venezuela za Ukrajinu, Grónsko v ohrožení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ropa , USA , Grónsko , Venezuela , Trump , technokracie

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má USA právo obsadit Grónsko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Absurdně levný benzín?

Nemyslíte, že jste spíš absolutně odtržen od reality? Uvědomujete si vůbec, jaké jsou mzdy většiny občanů? Ne průměrná, ale reálná mzda. A dochází vám, že většina lidí je na tom ekonomicky dost bídně, i když pracují? Uvědomujete si, že pro většinu není benzín opravdu levný, stejně jako třeba elektro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Fatální poškození nehtů s použitím gelového lakuFatální poškození nehtů s použitím gelového laku Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jedna věc, kterou poslankyně slyšela o Pirátech. Odevšad

13:17 Jedna věc, kterou poslankyně slyšela o Pirátech. Odevšad

DENÍK POSLANKYNĚ Chovají se ke všem stejně, tedy ke všem stejně blbě, konstatuje poslankyně Motorist…