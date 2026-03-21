Původně měl Anatol Svahilec k demonstraci Milionu chvilek na Letné skeptický postoj. To předně kvůli tomu, že protest mu připadal částečně přehnaný a měl pocit, že může jít o povolební hysterii, protože střídání vlád je podle něj běžnou součástí demokracie. Postupně však dospěl k názoru, že v české politice se dějí věci potenciálně ohrožující demokratický systém a demonstraci začal vnímat jako oprávněnou.
Spolek Milion chvilek vnímá jako iniciativu, která dlouhodobě vystupuje na obranu základních principů demokratického zřízení, a proto mu nepřipadá nepatřičné, že svolává protest i nyní. „Milion chvilek vnímám jako organizaci hájící primárně principy demokratickýho zřizení, od časů obuškový demonstrace proti Ondráčkovi až doteď,“ uvádí Svahilec a vysvětluje, že podle něj dochází k jevům, které označuje za nástup nekompetentního obsazování funkcí, k narušování zavedených postupů státní správy a k rozhodnutím, která podle něj oslabují stabilitu institucí.
„Premiéra pak osobně viním, že vlastníma korupčně-politickejma čachrama blokuje spolupráci s většinou parlamentních stran, což by zabránilo vládě s v českém prostředí mimořádně extremistickým nábojem,“ vymezuje se Anatol Svahilec proti premiérovi Andreji Babišovi.
Demonstraci ale nepovažuje za pokus o převrat ani za řešení všech politických sporů. Chápe ji spíše jako občanské vyjádření postoje, které má smysl už samo o sobě, protože umožňuje lidem dát najevo nesouhlas a vytvořit určitý tlak na vládu.
„Je to demoška, ne převrat: spíš na vyčištění osobního svědomí, když není pánbů doma, tak lze doufat i v jistej tlak, pod kterej to ten Babišband dostane. Moc nechápu často nekonkrétní volání, co že by tam MCH měl a neměl říct, aby se vyjádřil ‚k tomu podstatnýmu‘. Tohle je demoška pro zachování demokr. kompaktnosti státu, chápu-li to správně. Rozumíte, že to fakt nemůže bejt multuvitamínová sešlost ‚o všem podstatným‘?“ píše Svahilec v příspěvku na svém facebookovém profilu.
Svahilec připomněl i protesty z minulosti, například z roku 2013 v České republice nebo z Polska po vítězství PiS, a uvedl, že i když není jisté, zda měly přímý dopad, nikdo nemůže vědět, jak by situace vypadala bez nich.
Proto se rozhodl na demonstraci jít „preventivně a s obezřetným entuziasmem“. „Nikdo neví, co z toho bude. Jen mi netvrďte, že je to zbytečný,“ dodává Svahilec.
Sám se účastnil už několika demonstrací pořádaných spolkem Milion chvilek. V únoru 2020 byl na krajském protestu za Štafety pro demokracii v Plzni a předtím, v červnu 2019, dokonce aktivně participoval na demonstraci na Letné, když na pódiu vystoupil se svou slam poetry básní.
„Jsem rád, že jsem tu dnes dostih sněm klubu přání a stížností, co míněj, že po volbách vítězná parta nemusí zbytek přejet jak auto i rolba. Nebo možná kombajn. Radši sami objevej se před kamerama v brejlích, že už s předstihem makaj, aby všem tu bylo nejlíp. A odpovědí nemá být jen bezpředmětnej kravál, ale vedle volebního, má každej právo si i konstruktivně zanadávat,“ přednášel Svahilec.
„Česká kotlina, než srdce Evropy spíš dřez kontinentu. Málo lidí chodí za plentu a věří se tu agentům v obchodu s teplou vodou a čirou náhod shodou i sortimentem biopaliv, anebo možná toho, co jste ráno posnídali,“ vyprávěl do mikrofonu na Letné.
V básni dále zaznělo ještě několik narážek na Andreje Babiše a hnutí ANO, ale i do tehdějšího prezidenta Václava Klause.
„Nejvýchodnější západ a nejzápadnější východ. Škrtíme příležitost bejt míchou obou světadílů hemisfér. Nejen kvůli firmám jako Agrofert, ale i krádežema per,“ povídal dále básník Svahilec.
