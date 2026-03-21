„Nejde o převrat,“ tvrdí. Zaznělo ale, co má Letná způsobit

21.03.2026 11:35 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Je to demoška, ne převrat,“ říká básník a aktivista Anatol Svahilec o demonstraci na Letné. Doufá v tlak na „Babišband“, demonstraci vnímá jako legitimní občanský protest a sám se na demonstraci chystá. Zda stejně jako v roce 2019 vystoupí se svou slam poetry, neuvedl.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Básník a aktivista Anatol Svahilec

Původně měl Anatol Svahilec k demonstraci Milionu chvilek na Letné skeptický postoj. To předně kvůli tomu, že protest mu připadal částečně přehnaný a měl pocit, že může jít o povolební hysterii, protože střídání vlád je podle něj běžnou součástí demokracie. Postupně však dospěl k názoru, že v české politice se dějí věci potenciálně ohrožující demokratický systém a demonstraci začal vnímat jako oprávněnou.

Spolek Milion chvilek vnímá jako iniciativu, která dlouhodobě vystupuje na obranu základních principů demokratického zřízení, a proto mu nepřipadá nepatřičné, že svolává protest i nyní. „Milion chvilek vnímám jako organizaci hájící primárně principy demokratickýho zřizení, od časů obuškový demonstrace proti Ondráčkovi až doteď,“ uvádí Svahilec a vysvětluje, že podle něj dochází k jevům, které označuje za nástup nekompetentního obsazování funkcí, k narušování zavedených postupů státní správy a k rozhodnutím, která podle něj oslabují stabilitu institucí.

„Premiéra pak osobně viním, že vlastníma korupčně-politickejma čachrama blokuje spolupráci s většinou parlamentních stran, což by zabránilo vládě s v českém prostředí mimořádně extremistickým nábojem,“ vymezuje se Anatol Svahilec proti premiérovi Andreji Babišovi.

Fotogalerie: - Plná Letná?

Demonstraci ale nepovažuje za pokus o převrat ani za řešení všech politických sporů. Chápe ji spíše jako občanské vyjádření postoje, které má smysl už samo o sobě, protože umožňuje lidem dát najevo nesouhlas a vytvořit určitý tlak na vládu.

„Je to demoška, ne převrat: spíš na vyčištění osobního svědomí, když není pánbů doma, tak lze doufat i v jistej tlak, pod kterej to ten Babišband dostane. Moc nechápu často nekonkrétní volání, co že by tam MCH měl a neměl říct, aby se vyjádřil ‚k tomu podstatnýmu‘. Tohle je demoška pro zachování demokr. kompaktnosti státu, chápu-li to správně. Rozumíte, že to fakt nemůže bejt multuvitamínová sešlost ‚o všem podstatným‘?“ píše Svahilec v příspěvku na svém facebookovém profilu.

Svahilec připomněl i protesty z minulosti, například z roku 2013 v České republice nebo z Polska po vítězství PiS, a uvedl, že i když není jisté, zda měly přímý dopad, nikdo nemůže vědět, jak by situace vypadala bez nich.

Proto se rozhodl na demonstraci jít „preventivně a s obezřetným entuziasmem“. „Nikdo neví, co z toho bude. Jen mi netvrďte, že je to zbytečný,“ dodává Svahilec.

Sám se účastnil už několika demonstrací pořádaných spolkem Milion chvilek. V únoru 2020 byl na krajském protestu za Štafety pro demokracii v Plzni a předtím, v červnu 2019, dokonce aktivně participoval na demonstraci na Letné, když na pódiu vystoupil se svou slam poetry básní.

„Jsem rád, že jsem tu dnes dostih sněm klubu přání a stížností, co míněj, že po volbách vítězná parta nemusí zbytek přejet jak auto i rolba. Nebo možná kombajn. Radši sami objevej se před kamerama v brejlích, že už s předstihem makaj, aby všem tu bylo nejlíp. A odpovědí nemá být jen bezpředmětnej kravál, ale vedle volebního, má každej právo si i konstruktivně zanadávat,“ přednášel Svahilec.

„Česká kotlina, než srdce Evropy spíš dřez kontinentu. Málo lidí chodí za plentu a věří se tu agentům v obchodu s teplou vodou a čirou náhod shodou i sortimentem biopaliv, anebo možná toho, co jste ráno posnídali,“ vyprávěl do mikrofonu na Letné.

V básni dále zaznělo ještě několik narážek na Andreje Babiše a hnutí ANO, ale i do tehdějšího prezidenta Václava Klause.

„Nejvýchodnější západ a nejzápadnější východ. Škrtíme příležitost bejt míchou obou světadílů hemisfér. Nejen kvůli firmám jako Agrofert, ale i krádežema per,“ povídal dále básník Svahilec.

Celé jeho vystoupení z demonstrace z roku 2019 je ke zhlédnutí zde.

Psali jsme:

„Dav se mýlí vždycky.“ Knížák o demonstracích, chvilkařích i Pavlovi
„Ukliďte po sobě Letnou.“ Příkaz Minářovi těsně před demonstrací
Minář vytáhl Svěráka. To podle senátorky Hamplové značí jediné
„Kde byli při Dozimetru?“ Vyoral se ptá Milionu chvilek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Letná , Milion chvilek , slam poetry , Anatol Svahilec

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Jsou podle vás důvody demonstrace Milionu chvilek oprávněné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Štěpán Slovák byl položen dotaz

Jak to chcete zařídit v praxi?

Tvrdíte, že by ti, co třeba sportují, zdravě jí, starají se o své zdraví měli být zvýhodňováni a naopak. Jak to ale chcete zjistit? Taky tvrdíte, že třeba když někdo po operaci jater pije alkohol, nemůže to zůstat jen tak. Co jako navrhujete? Aby si operaci zpětně zaplatil? Nebo jak ho chcete potres...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jak se mění režim bez převratu: Playbook moderní moci krok za krokem

11:55 Jak se mění režim bez převratu: Playbook moderní moci krok za krokem

RED PILL @ TOMÁŠ ZÍTKO Vypadá to jako spontánní protest. Ve skutečnosti to může být precizně řízená …